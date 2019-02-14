Информационное сообщение О добыче и производстве золота и серебра за 2018 год 13.02.2019 15:40 Производство золота в России за 2018 год составило 314,42 тонн (2017 – 306,9 тонн), в том числе: добычного золота – 264,41 тонн (2017 – 253,9 тонн), попутного – 15,44 тонн (2017 – 16,4 тонн), вторичного – 34,57 тонн (2017 – 36,6 тонн). Производство серебра в России за 2018 год составило 1 119,95 тонн (2017 –1 044,3 тонны), в том числе: добычного – 498,66 тонн (2017 – 492,9 тонн), попутного – 310,47 тонн (2017 – 305,1 тонн), вторичного – 310,82 тонн (2017 – 246,3 тонн). https://www.minfin.ru/ru/ немного странно, что цены золота и серебра относятся как 80+ к 1, а объемы добычи менее 4 к 1.
jabba написав:Волгарь Ну так зачем добывать неликвид? Золото выкупит ЦБРФ (и в результате количество золота в российской земле останется прежним ),а серебро куда девать?
Насчет количества золота Вы, похоже правы. Перед 1-ой мировой войной в Российской империи добывали 3 тыс. пудов золота в год, сейчас - чуть менее 20 тыс. И оно не кончается Сухой Лог (месторождение)
Месторождение Сухо́й Лог — крупнейшее по запасам золоторудное месторождение в мире[2]. Также на него приходится 28 % от всех запасов золота в России[3][4]. По состоянию на январь 2016 года в пределах участка запасы недр оцениваются в 2,7 тысячи тонн золота и 1,53 тысячи тонн серебра
gleb написав:Ну здравствуйте! Не заходил уже несколько месяцев. Смотрю: на манеже все те же и тема все та же. Печалька. Поделюсь наблюдениями. Как и следовало ожидать в условиях брексита, желтых жилетов и скорого прощания с канцлерин в еврозоне напряжение нарастает. В штатах все против всех и против Трампа. В России - посейдон и -внимание- проект отмены ндс на золото, в Китае - никто не знает, что в Китае, в Украине - что тут никого не интересует кроме тех кто здесь. Все как всегда и соответственно золото уверенно стоит и готовится к преодолнию барьера в 1360, за которым последует ралли. Ну так говорят спецы. На самом деле важно, что когда все падает или скачет, золото стабильно. Я думаю уже даже Джаба не ждет 900, и вечный форумный троль "пока туда сюда" (уже забылся ник) не ратует за 700. Позитив однако
Вы никогда не ошибались раньше, надеюсь, что и в этот раз тоже в яблочко, и увидим хороший рост в пределах года.
gleb написав:Ну здравствуйте! Не заходил уже несколько месяцев. Смотрю: на манеже все те же и тема все та же. Печалька. Поделюсь наблюдениями. Как и следовало ожидать в условиях брексита, желтых жилетов и скорого прощания с канцлерин в еврозоне напряжение нарастает. В штатах все против всех и против Трампа. В России - посейдон и -внимание- проект отмены ндс на золото, в Китае - никто не знает, что в Китае, в Украине - что тут никого не интересует кроме тех кто здесь. Все как всегда и соответственно золото уверенно стоит и готовится к преодолнию барьера в 1360, за которым последует ралли. Ну так говорят спецы. На самом деле важно, что когда все падает или скачет, золото стабильно. Я думаю уже даже Джаба не ждет 900, и вечный форумный троль "пока туда сюда" (уже забылся ник) не ратует за 700. Позитив однако
Вы никогда не ошибались раньше, надеюсь, что и в этот раз тоже в яблочко, и увидим хороший рост в пределах года.