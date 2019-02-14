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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1871187218731874
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:43

Информационное сообщение О добыче и производстве золота и серебра за 2018 год 13.02.2019 15:40
Производство золота в России за 2018 год составило 314,42 тонн (2017 – 306,9 тонн), в том числе:
добычного золота – 264,41 тонн (2017 – 253,9 тонн),
попутного – 15,44 тонн (2017 – 16,4 тонн),
вторичного – 34,57 тонн (2017 – 36,6 тонн).
Производство серебра в России за 2018 год составило 1 119,95 тонн (2017 –1 044,3 тонны), в том числе:
добычного – 498,66 тонн (2017 – 492,9 тонн),
попутного – 310,47 тонн (2017 – 305,1 тонн),
вторичного – 310,82 тонн (2017 – 246,3 тонн).
https://www.minfin.ru/ru/
немного странно, что цены золота и серебра относятся как 80+ к 1, а объемы добычи менее 4 к 1.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:20

Волгарь Ну так зачем добывать неликвид? Золото выкупит ЦБРФ (и в результате количество золота в российской земле останется прежним :mrgreen: ),а серебро куда девать?
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:45

  jabba написав:Волгарь Ну так зачем добывать неликвид? Золото выкупит ЦБРФ (и в результате количество золота в российской земле останется прежним :mrgreen: ),а серебро куда девать?

Насчет количества золота Вы, похоже правы. Перед 1-ой мировой войной в Российской империи добывали 3 тыс. пудов золота в год, сейчас - чуть менее 20 тыс. И оно не кончается
Сухой Лог (месторождение)
Месторождение Сухо́й Лог — крупнейшее по запасам золоторудное месторождение в мире[2]. Также на него приходится 28 % от всех запасов золота в России[3][4]. По состоянию на январь 2016 года в пределах участка запасы недр оцениваются в 2,7 тысячи тонн золота и 1,53 тысячи тонн серебра

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%B8%D0%B5)
Судя по Вике, разведанные запасы золота в России приближаются к 10 тыс. т.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:25

  gleb написав:Ну здравствуйте! Не заходил уже несколько месяцев. Смотрю: на манеже все те же и тема все та же. Печалька. Поделюсь наблюдениями. Как и следовало ожидать в условиях брексита, желтых жилетов и скорого прощания с канцлерин в еврозоне напряжение нарастает. В штатах все против всех и против Трампа. В России - посейдон и -внимание- проект отмены ндс на золото, в Китае - никто не знает, что в Китае, в Украине - что тут никого не интересует кроме тех кто здесь. Все как всегда и соответственно золото уверенно стоит и готовится к преодолнию барьера в 1360, за которым последует ралли. Ну так говорят спецы. На самом деле важно, что когда все падает или скачет, золото стабильно. Я думаю уже даже Джаба не ждет 900, и вечный форумный троль "пока туда сюда" (уже забылся ник) не ратует за 700. Позитив однако


Вы никогда не ошибались раньше, надеюсь, что и в этот раз тоже в яблочко, и увидим хороший рост в пределах года.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:27

  kalinavalera1 написав:
  gleb написав:Ну здравствуйте! Не заходил уже несколько месяцев. Смотрю: на манеже все те же и тема все та же. Печалька. Поделюсь наблюдениями. Как и следовало ожидать в условиях брексита, желтых жилетов и скорого прощания с канцлерин в еврозоне напряжение нарастает. В штатах все против всех и против Трампа. В России - посейдон и -внимание- проект отмены ндс на золото, в Китае - никто не знает, что в Китае, в Украине - что тут никого не интересует кроме тех кто здесь. Все как всегда и соответственно золото уверенно стоит и готовится к преодолнию барьера в 1360, за которым последует ралли. Ну так говорят спецы. На самом деле важно, что когда все падает или скачет, золото стабильно. Я думаю уже даже Джаба не ждет 900, и вечный форумный троль "пока туда сюда" (уже забылся ник) не ратует за 700. Позитив однако


Вы никогда не ошибались раньше, надеюсь, что и в этот раз тоже в яблочко, и увидим хороший рост в пределах года.

НЕ УВИДИМ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:19

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:НЕ УВИДИМ

А подробнее ? Уверены что роста не будет ? Очень похоже , что будет...
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:37

  kalinavalera1 написав:
  Волгарь написав:НЕ УВИДИМ

А подробнее ? Уверены что роста не будет ? Очень похоже , что будет...

Так я его переубедил уже :mrgreen:
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:16

  vladus17 написав:
  kalinavalera1 написав:
  Волгарь написав:НЕ УВИДИМ

А подробнее ? Уверены что роста не будет ? Очень похоже , что будет...

Так я его переубедил уже :mrgreen:

УВЕРЕН - свои аргументы я приводил много раз, не хочу повторяться.
Волгарь
 
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