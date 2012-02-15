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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:43

Информационное сообщение О добыче и производстве золота и серебра за 2018 год 13.02.2019 15:40
Производство золота в России за 2018 год составило 314,42 тонн (2017 – 306,9 тонн), в том числе:
добычного золота – 264,41 тонн (2017 – 253,9 тонн),
попутного – 15,44 тонн (2017 – 16,4 тонн),
вторичного – 34,57 тонн (2017 – 36,6 тонн).
Производство серебра в России за 2018 год составило 1 119,95 тонн (2017 –1 044,3 тонны), в том числе:
добычного – 498,66 тонн (2017 – 492,9 тонн),
попутного – 310,47 тонн (2017 – 305,1 тонн),
вторичного – 310,82 тонн (2017 – 246,3 тонн).
https://www.minfin.ru/ru/
немного странно, что цены золота и серебра относятся как 80+ к 1, а объемы добычи менее 4 к 1.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:20

Волгарь Ну так зачем добывать неликвид? Золото выкупит ЦБРФ (и в результате количество золота в российской земле останется прежним :mrgreen: ),а серебро куда девать?
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:45

  jabba написав:Волгарь Ну так зачем добывать неликвид? Золото выкупит ЦБРФ (и в результате количество золота в российской земле останется прежним :mrgreen: ),а серебро куда девать?

Насчет количества золота Вы, похоже правы. Перед 1-ой мировой войной в Российской империи добывали 3 тыс. пудов золота в год, сейчас - чуть менее 20 тыс. И оно не кончается
Сухой Лог (месторождение)
Месторождение Сухо́й Лог — крупнейшее по запасам золоторудное месторождение в мире[2]. Также на него приходится 28 % от всех запасов золота в России[3][4]. По состоянию на январь 2016 года в пределах участка запасы недр оцениваются в 2,7 тысячи тонн золота и 1,53 тысячи тонн серебра

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%B8%D0%B5)
Судя по Вике, разведанные запасы золота в России приближаются к 10 тыс. т.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:25

  gleb написав:Ну здравствуйте! Не заходил уже несколько месяцев. Смотрю: на манеже все те же и тема все та же. Печалька. Поделюсь наблюдениями. Как и следовало ожидать в условиях брексита, желтых жилетов и скорого прощания с канцлерин в еврозоне напряжение нарастает. В штатах все против всех и против Трампа. В России - посейдон и -внимание- проект отмены ндс на золото, в Китае - никто не знает, что в Китае, в Украине - что тут никого не интересует кроме тех кто здесь. Все как всегда и соответственно золото уверенно стоит и готовится к преодолнию барьера в 1360, за которым последует ралли. Ну так говорят спецы. На самом деле важно, что когда все падает или скачет, золото стабильно. Я думаю уже даже Джаба не ждет 900, и вечный форумный троль "пока туда сюда" (уже забылся ник) не ратует за 700. Позитив однако


Вы никогда не ошибались раньше, надеюсь, что и в этот раз тоже в яблочко, и увидим хороший рост в пределах года.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:27

  kalinavalera1 написав:
  gleb написав:Ну здравствуйте! Не заходил уже несколько месяцев. Смотрю: на манеже все те же и тема все та же. Печалька. Поделюсь наблюдениями. Как и следовало ожидать в условиях брексита, желтых жилетов и скорого прощания с канцлерин в еврозоне напряжение нарастает. В штатах все против всех и против Трампа. В России - посейдон и -внимание- проект отмены ндс на золото, в Китае - никто не знает, что в Китае, в Украине - что тут никого не интересует кроме тех кто здесь. Все как всегда и соответственно золото уверенно стоит и готовится к преодолнию барьера в 1360, за которым последует ралли. Ну так говорят спецы. На самом деле важно, что когда все падает или скачет, золото стабильно. Я думаю уже даже Джаба не ждет 900, и вечный форумный троль "пока туда сюда" (уже забылся ник) не ратует за 700. Позитив однако


Вы никогда не ошибались раньше, надеюсь, что и в этот раз тоже в яблочко, и увидим хороший рост в пределах года.

НЕ УВИДИМ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:19

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:НЕ УВИДИМ

А подробнее ? Уверены что роста не будет ? Очень похоже , что будет...
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:37

  kalinavalera1 написав:
  Волгарь написав:НЕ УВИДИМ

А подробнее ? Уверены что роста не будет ? Очень похоже , что будет...

Так я его переубедил уже :mrgreen:
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:16

  vladus17 написав:
  kalinavalera1 написав:
  Волгарь написав:НЕ УВИДИМ

А подробнее ? Уверены что роста не будет ? Очень похоже , что будет...

Так я его переубедил уже :mrgreen:

УВЕРЕН - свои аргументы я приводил много раз, не хочу повторяться.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:59

  Волгарь написав:УВЕРЕН - свои аргументы я приводил много раз, не хочу повторяться.


Читали вчерашние данные о розничных продажах в США? Данные худшие за много лет! По-моему, это начало рецессии! Впереди золотые и серебряные времена, а доллар ждет обвал к новым низам (многолетний нисходящий тренд никто не отменял).
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:24

  hxbbgaf написав:
  Волгарь написав:УВЕРЕН - свои аргументы я приводил много раз, не хочу повторяться.


Читали вчерашние данные о розничных продажах в США? Данные худшие за много лет! По-моему, это начало рецессии! Впереди золотые и серебряные времена, а доллар ждет обвал к новым низам (многолетний нисходящий тренд никто не отменял).

Не читал. Возможно, это подвинет доллар на несколько сотых процента, но принципиально ничего не изменит. Чтобы золото начало серьезно расти, доллар должен подешеветь на четверть,хотя бы до 1,35 к ЕВРО.
Центральный банк Российской Федерации установил с 15.02.2012 следующие курсы иностранных валют к рублю
http://www.cbr.ru/currency_base/daily/? ... 15.02.2012
Доллар США 30,0868
Евро 39,5431
Излишне оптимистичные прогнозы редко сбываются, но динамика цен на золото в феврале 2012 года положительная. Например, 10 февраля на торгах в Нью-Йорке за унцию золота давали 1723,1 доллара, 13 февраля цена по фьючерсным контрактам здесь же держалась на уровне 1730, 21 доллара

http://inzoloto.ru/cena-na-zoloto/dinam ... to-02-2012
Чтобы скакнуть с нынешних 1,13 к 1,30 гипотетически понадобится минимум 2-3 года. Нопока такой тенденции даже не просматривается
Волгарь
 
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