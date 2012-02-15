Трамп объявит чрезвычайное положение в США – СМИ.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:34
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Может чудак что то забахает...ЧП, перетекающее в дефолт
Трамп объявит чрезвычайное положение в США – СМИ.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:02
А зря. Несколько сотых процента в ответ на начинающуюся рецессию - это мощно. Но вряд ли даже боты и пустая болтовня Трампа и Пауэла смогут обеспечить такую манипуляцию.
При чем тут евро? Его напечатали дофига, чего он должен влиять на золото? А если в Европе начнется гиперинфляция и евро подешевеет в 100 раз, то это что значит, золото должно сойти в ноль? Что-то новое. Золота от этого больше никак не станет. У Европы свои проблемы - брекзиты всяки и тоже начинающаяся рецессия (промышленное производство в ЕС упало на 4.2%) плюс манипуляции по искусственному накручиваю бакса и создания эффекта финансовой пирамиды.
И рубль тут тоже ни при чем. Стране-агрессору ввели санкции. А если рубанут свифт и курс будет 200 рублей за бакс, то что золото тоже должно будет в 3 раза рухнуть? Плюс довольно дешевая нефть, но все равно она вдвое дороже чем на пике 1980-го года, а золото всего в 1.5 раза дороже, а серебро итого втрое дешевле! Вот что надо покупать!
И скакнуть все может гораздо быстрее - вплоть до 1 секунды. Так что мимо.
А вот это интересно:
Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:24
Нам бы всем такую рецессию
Кросс-курс к ЕВРО - самый надежный показатель реальной стоимости доллара.
Цена на золото измеряется в долларах - чем он дешевле, тем золото дороже.
Как и любой сырьевой товар
НЕ МЕЧТАЙТЕ -SWIFT не обрубят и рубль не рухнет. Да и к цене золота курс рубля на LME, например, НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ
Давайте-давайте. Золото серьезно может подорожать в двух случаях - внешнеполитическая напряженность с угрозой военного конфликта или резкого падения доллара относительно других мировых валют. НИ ТОГО НИ ДРУГОГО С ГОРИЗОНТОМ 12-18 месяцев ТОЧНО НЕ БУДЕТ.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:25
Ваше точно не будет заставляет насторожиться. Это как ельцин, котрый ложился на рельсы, когда клялся, что дефолта не будет.
А тем временем:
Использование мощностей
78.2%, ожидалось 78.7%
Промышленное производство, м/м
-0.6%, ожидалось 0.1%
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:40
А когда в 20-х годах марка обесценилась в миллиарды раз, золото должно было сойти в ноль по этой логике?
З.Ы. Но фонда все игнорирует и растет! Обвал будет похлеще 2008-го. Сейчас самый популярный комментарий на инвестинге "It is a fake bull market".
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:23
Грядет мегаКуЕ для спасения банков и компаний, которые сейчас выкупают свои же акции втридорога, чтоб не допустить обвала любой ценой. Такой мировой сговор. То есть рухнет все и сразу. В один момент. Вместе с облигациями, так долги уже огромны! Долг США 22 трюлика! В 2008-м году он был, по-моему, 8 трюликов! Трамп, похоже, на полном серьезе готовится к дефолту. Время тарить драг. металлы на все! Чтоб потом не кусать локти как с советскими сберкнижками и отмененными рублями, да и как с долларом, кто просидел в нем в 2000-е. В нулевые.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:43
hxbbgaf Так ваша целевая аудитория уже втарила на все по 1600+ по вашим советам. Уже ничего не покупают - только на хлебушек сдают за копейки.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:04
2600+ мало. Сейчас золото должно стоить минимум 3000. А после американского дефолта, который не за горами, будет просто обклейка туалетов, так как нечем будет финансировать гигантские американские дефициты и станок запутстят навсю и все это осознают. Доверие к этой мошеннической системе рухнет в 1 момент! И мир проснется утром с осознанием, что его ограбили и все добро отправилось в США! Это будет хорошим уроком, чтоб не повестись на фиатные фантики страны с самым ужасным торговым и бюджетным дефицитом как средство накопления в будущем!
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:10
Джаба, вы видите что человек пишет? А вы говорили это у меня паника
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
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