Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:02

Волгарь написав: hxbbgaf написав: Волгарь написав: УВЕРЕН - свои аргументы я приводил много раз, не хочу повторяться. УВЕРЕН - свои аргументы я приводил много раз, не хочу повторяться.



Читали вчерашние данные о розничных продажах в США? Данные худшие за много лет! По-моему, это начало рецессии! Впереди золотые и серебряные времена, а доллар ждет обвал к новым низам (многолетний нисходящий тренд никто не отменял). Читали вчерашние данные о розничных продажах в США? Данные худшие за много лет! По-моему, это начало рецессии! Впереди золотые и серебряные времена, а доллар ждет обвал к новым низам (многолетний нисходящий тренд никто не отменял).

Не читал. Возможно, это подвинет доллар на несколько сотых процента, но принципиально ничего не изменит. Чтобы золото начало серьезно расти, доллар должен подешеветь на четверть,хотя бы до 1,35 к ЕВРО.

Центральный банк Российской Федерации установил с 15.02.2012 следующие курсы иностранных валют к рублю

http://www.cbr.ru/currency_base/daily/? ... 15.02.2012

Доллар США 30,0868

Евро 39,5431

Излишне оптимистичные прогнозы редко сбываются, но динамика цен на золото в феврале 2012 года положительная. Например, 10 февраля на торгах в Нью-Йорке за унцию золота давали 1723,1 доллара, 13 февраля цена по фьючерсным контрактам здесь же держалась на уровне 1730, 21 доллара

http://inzoloto.ru/cena-na-zoloto/dinam ... to-02-2012

Чтобы скакнуть с нынешних 1,13 к 1,30 гипотетически понадобится минимум 2-3 года. Нопока такой тенденции даже не просматривается Не читал. Возможно, это подвинет доллар на несколько сотых процента, но принципиально ничего не изменит. Чтобы золото начало серьезно расти, доллар должен подешеветь на четверть,хотя бы до 1,35 к ЕВРО.Чтобы скакнуть с нынешних 1,13 к 1,30 гипотетически понадобится минимум 2-3 года. Нопока такой тенденции даже не просматривается

Статистика США сообщила про обвал розничных продаж в декабре (при том, что "аналитиками" ожидался рост).

Помимо всего прочего, это автоматически означает мощный удар по динамике ВВП США - ее оценки для 4-го квартала тут же сократились почти в два раза, всего неделю назад ожидался рост на 2.7%, а теперь лишь 1.5%, что вполне сопоставимо со статической погрешностью.

Месячное падение продаж по всем товарам составило 1.2% - худшее падение с 2009 года, а по товарам группы Control Group (= за вычетом авто, бензина и стройматериалов) 1.7% - худшее падение с 11 сентября 2001.

Среди всех декабрей в истории США, динамика в этом декабре на втором месте по отвратительности, и уступает лишь декабрю 2008:

​​​​​​​Еще один любопытный момент - онлайн продажи (в интернете) показали падение на 3.9%, это их худшая динамика в истории.

А зря. Несколько сотых процента в ответ на начинающуюся рецессию - это мощно. Но вряд ли даже боты и пустая болтовня Трампа и Пауэла смогут обеспечить такую манипуляцию.При чем тут евро? Его напечатали дофига, чего он должен влиять на золото? А если в Европе начнется гиперинфляция и евро подешевеет в 100 раз, то это что значит, золото должно сойти в ноль? Что-то новое. Золота от этого больше никак не станет. У Европы свои проблемы - брекзиты всяки и тоже начинающаяся рецессия (промышленное производство в ЕС упало на 4.2%) плюс манипуляции по искусственному накручиваю бакса и создания эффекта финансовой пирамиды.И рубль тут тоже ни при чем. Стране-агрессору ввели санкции. А если рубанут свифт и курс будет 200 рублей за бакс, то что золото тоже должно будет в 3 раза рухнуть? Плюс довольно дешевая нефть, но все равно она вдвое дороже чем на пике 1980-го года, а золото всего в 1.5 раза дороже, а серебро итого втрое дешевле! Вот что надо покупать!И скакнуть все может гораздо быстрее - вплоть до 1 секунды. Так что мимо.А вот это интересно: