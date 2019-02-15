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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1873187418751876
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:51

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  gleb написав:что в 10-11 гг я ратовал за инвестиции в серебро

В среднячке за 10-11 гг выйдет где то 25долл унц серебра. Сейчас же меньше 16долл унц. Как вы в 0 вышли я не знаю. Поделитесь пожалуйста таким лафхаком как выходить 40%+ от биржи на сегодня + маржи (на серебре они огромные).

ПыСы даже если бы вам удалось это серебро как то напарить какому то ОЛХ-у за +40% от биржи на сегодня, то это вам просто повезло. И выйти в 0 по баксу за все эти годы- прям ПрОгРесс. Сидели бы в долларе изначально, могли бы уже удоиться на % от депо + валютные качели.

Делайте выводы однако (с) :lol:
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
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