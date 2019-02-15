Додано: Суб 16 лют, 2019 11:51

gleb написав: что в 10-11 гг я ратовал за инвестиции в серебро что в 10-11 гг я ратовал за инвестиции в серебро

В среднячке за 10-11 гг выйдет где то 25долл унц серебра. Сейчас же меньше 16долл унц. Как вы в 0 вышли я не знаю. Поделитесь пожалуйста таким лафхаком как выходить 40%+ от биржи на сегодня + маржи (на серебре они огромные).ПыСы даже если бы вам удалось это серебро как то напарить какому то ОЛХ-у за +40% от биржи на сегодня, то это вам просто повезло. И выйти в 0 по баксу за все эти годы- прям ПрОгРесс. Сидели бы в долларе изначально, могли бы уже удоиться на % от депо + валютные качели.Делайте выводы однако (с)