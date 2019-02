Додано: Суб 16 лют, 2019 11:51

gleb написав: что в 10-11 гг я ратовал за инвестиции в серебро что в 10-11 гг я ратовал за инвестиции в серебро

В среднячке за 10-11 гг выйдет где то 25долл унц серебра. Сейчас же меньше 16долл унц. Как вы в 0 вышли я не знаю. Поделитесь пожалуйста таким лафхаком как выходить 40%+ от биржи на сегодня + маржи (на серебре они огромные).



ПыСы даже если бы вам удалось это серебро как то напарить какому то ОЛХ-у за +40% от биржи на сегодня, то это вам просто повезло. И выйти в 0 по баксу за все эти годы- прям ПрОгРесс. Сидели бы в долларе изначально, могли бы уже удоиться на % от депо + валютные качели.



Делайте выводы однако (с) В среднячке за 10-11 гг выйдет где то 25долл унц серебра. Сейчас же меньше 16долл унц. Как вы в 0 вышли я не знаю. Поделитесь пожалуйста таким лафхаком как выходить 40%+ от биржи на сегодня + маржи (на серебре они огромные).ПыСы даже если бы вам удалось это серебро как то напарить какому то ОЛХ-у за +40% от биржи на сегодня, то это вам просто повезло. И выйти в 0 по баксу за все эти годы- прям ПрОгРесс. Сидели бы в долларе изначально, могли бы уже удоиться на % от депо + валютные качели.Делайте выводы однако (с)

“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius