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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:51
gleb написав:
что в 10-11 гг я ратовал за инвестиции в серебро
В среднячке за 10-11 гг выйдет где то 25долл унц серебра. Сейчас же меньше 16долл унц. Как вы в 0 вышли я не знаю. Поделитесь пожалуйста таким лафхаком как выходить 40%+ от биржи на сегодня + маржи (на серебре они огромные).
ПыСы даже если бы вам удалось это серебро как то напарить какому то ОЛХ-у за +40% от биржи на сегодня, то это вам просто повезло. И выйти в 0 по баксу за все эти годы- прям ПрОгРесс. Сидели бы в долларе изначально, могли бы уже удоиться на % от депо + валютные качели.
Делайте выводы однако (с)
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Додано: Суб 16 лют, 2019 13:55
vladus17 написав: gleb написав:
что в 10-11 гг я ратовал за инвестиции в серебро
В среднячке за 10-11 гг выйдет где то 25долл унц серебра. Сейчас же меньше 16долл унц. Как вы в 0 вышли я не знаю. Поделитесь пожалуйста таким лафхаком как выходить 40%+ от биржи на сегодня + маржи (на серебре они огромные).
ПыСы даже если бы вам удалось это серебро как то напарить какому то ОЛХ-у за +40% от биржи на сегодня, то это вам просто повезло. И выйти в 0 по баксу за все эти годы- прям ПрОгРесс. Сидели бы в долларе изначально, могли бы уже удоиться на % от депо + валютные качели.
Делайте выводы однако (с)
Цена серебра по квитанциям в килограммовых слитках 5 гр /г в 10 году при курсе 9 гр за доллар это грубо 55 центов за грамм умножаем на 31 получаем 17 сегодня 16. Про депозиты в укрбанках в долларах поинтересуйтесь у вкладчиков Дельты, ФиК, Хрещатика, список банков выйдет на страницу. Делайте выводы
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gleb
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:04
gleb написав:
Цена серебра по квитанциям в килограммовых слитках 5 гр /г в 10 году при курсе 9 гр за доллар это грубо 55 центов за грамм умножаем на 31 получаем 17 сегодня 16. Про депозиты в укрбанках в долларах поинтересуйтесь у вкладчиков Дельты, ФиК, Хрещатика, список банков выйдет на страницу. Делайте выводы
Потерять 1долл на унции + маржа (у вас за 16долл сейчас не купят) за почти 10 лет - шедевр. Даже подматрасный бакс выигрывает.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:07
да вот еще: нужно быть круглым идиотом, чтоб просидеть 9 лет в серебре пока оно было на низах и "напарить" его опять же на низах. Этот рецепт вы себе оставьте. Я подожду еше годик-два-пять и спокойно его превращу в кеш но по курсу 50 дол за унцию. Кстати, процентов 20 серебра я брал по 2 гр унция в 2002 году. Вообще нормально: 600 процентов прибыли делим на 17 получаем 35 процентов годовых в гривне.
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gleb
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:14
gleb написав:
да вот еще: нужно быть круглым идиотом, чтоб просидеть 9 лет в серебре пока оно было на низах и "напарить" его опять же на низах. Этот рецепт вы себе оставьте. Я подожду еше годик-два-пять и спокойно его превращу в кеш но по курсу 50 дол за унцию. Кстати, процентов 20 серебра я брал по 2 гр унция в 2002 году. Вообще нормально: 600 процентов прибыли делим на 17 получаем 35 процентов годовых в гривне.
Пилите, Шура, Пилите (с)
Еще через лет 10 может продадите по 18долл за унц, заработаете 1 долл.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 21:28
gleb написав:
Коллеги, ветераны форума помнят, что в 10-11 гг я ратовал за инвестиции в серебро. Джаба тогда влетел потом со злости советовал мне сделать себе из серебра гроб. Так вот я сегодня подсчитал, что серебро купленное в 10-11 гг по цене 5-8 гр/гр при сегодняшнем курсе НБУ 14 гр/гр принесло мне от 15 до 16 процентов годовых в гривне, что вполне соответствует средней ставке по гривневому депозиту за эти годы. Теперь - внимание- это при том, что серебро в ж*** но по-любому в ней долго не останется а гривня в ж*** отправится вот-вот и останется там навсегда. Джабба сразу станет говорить о потерях в баксе но там не потеря там выход в ноль а это тоже не мало по нонешним временам. Делайте выводы однако
Серебро, конечно, взлетит в будущем, но как вы вышли в ноль в долларе, если в 2010-м оно в среднем стоило под 25 баксов, а в 2011-м - под 35?
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Додано: Суб 16 лют, 2019 21:31
vladus17 написав:
Сидели бы в долларе изначально, могли бы уже удоиться на % от депо + валютные качели.
Делайте выводы однако (с)
Или вляпаться в VAB и получить в ФГВ в гривне по курсу 14. Или накупить бакса по 40 в 2015-м году. По-всякому можно. И то, что было, никого не волнует, всех итнтересует, что будет.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 21:34
gleb написав:
Кстати, процентов 20 серебра я брал по 2 гр унция в 2002 году.
В смысле грамм? А чего так дорого было, должно было быть 1 по той цене?
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