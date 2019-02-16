gleb написав:

Коллеги, ветераны форума помнят, что в 10-11 гг я ратовал за инвестиции в серебро. Джаба тогда влетел потом со злости советовал мне сделать себе из серебра гроб. Так вот я сегодня подсчитал, что серебро купленное в 10-11 гг по цене 5-8 гр/гр при сегодняшнем курсе НБУ 14 гр/гр принесло мне от 15 до 16 процентов годовых в гривне, что вполне соответствует средней ставке по гривневому депозиту за эти годы. Теперь - внимание- это при том, что серебро в ж*** но по-любому в ней долго не останется а гривня в ж*** отправится вот-вот и останется там навсегда. Джабба сразу станет говорить о потерях в баксе но там не потеря там выход в ноль а это тоже не мало по нонешним временам. Делайте выводы однако