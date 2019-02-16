Я брал мелкие слитки по 100 гр в Ощаде. Неопытный был. А по 2010 г я все проверил по квитанциям, расчет привел. А +-1 или 2 дол на унции - это ерунда тем более что серебро на низах и будет дорожать. Я сам сомневался в серебре но по случаю проводил ревизию банковских документов и остался совершенно доволен: в гривне однозначный плюс, в долларе - ноль или потери в рамках погрешности и это при рынке на низах. Есть одна проблема: в Украине сдавать его некуда. Разве что ломбарды но....по новому закону и инструкции НБУ теперь вывоз ДМ физиками ограничивается не весом, как раньше (500 г). что делало вывоз серебра мартышкиным трудом, а стоимостью - 10К евро а это 20 кг серебра на секундочку.