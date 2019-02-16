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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1874187518761877
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:18

  hxbbgaf написав:
  gleb написав: Кстати, процентов 20 серебра я брал по 2 гр унция в 2002 году.

В смысле грамм? А чего так дорого было, должно было быть 1 по той цене?


Я брал мелкие слитки по 100 гр в Ощаде. Неопытный был. А по 2010 г я все проверил по квитанциям, расчет привел. А +-1 или 2 дол на унции - это ерунда тем более что серебро на низах и будет дорожать. Я сам сомневался в серебре но по случаю проводил ревизию банковских документов и остался совершенно доволен: в гривне однозначный плюс, в долларе - ноль или потери в рамках погрешности и это при рынке на низах. Есть одна проблема: в Украине сдавать его некуда. Разве что ломбарды но....по новому закону и инструкции НБУ теперь вывоз ДМ физиками ограничивается не весом, как раньше (500 г). что делало вывоз серебра мартышкиным трудом, а стоимостью - 10К евро а это 20 кг серебра на секундочку.
gleb
 
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