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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 17 лют, 2019 10:18
hxbbgaf написав: gleb написав:
Кстати, процентов 20 серебра я брал по 2 гр унция в 2002 году.
В смысле грамм? А чего так дорого было, должно было быть 1 по той цене?
Я брал мелкие слитки по 100 гр в Ощаде. Неопытный был. А по 2010 г я все проверил по квитанциям, расчет привел. А +-1 или 2 дол на унции - это ерунда тем более что серебро на низах и будет дорожать. Я сам сомневался в серебре но по случаю проводил ревизию банковских документов и остался совершенно доволен: в гривне однозначный плюс, в долларе - ноль или потери в рамках погрешности и это при рынке на низах. Есть одна проблема: в Украине сдавать его некуда. Разве что ломбарды но....по новому закону и инструкции НБУ теперь вывоз ДМ физиками ограничивается не весом, как раньше (500 г). что делало вывоз серебра мартышкиным трудом, а стоимостью - 10К евро а это 20 кг серебра на секундочку.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:39
jabba написав: gleb написав:
да вот еще: нужно быть круглым идиотом, чтоб просидеть 9 лет в серебре пока оно было на низах и "напарить" его опять же на низах. Этот рецепт вы себе оставьте. Я подожду еше лет 50
и спокойно его превращу в кеш но по курсу 50 дол за унцию. Кстати, процентов 20 серебра я брал по 2 гр унция в 2002 году. Вообще нормально: 600 процентов прибыли делим на 17 получаем 35 процентов годовых в гривне.
Поправил, не благодарите.
И кстати 2 гривны в 2002 году это в лучшем случае 35 центов. Тогда кстати 10% годовых в долларе давали куча банков, которые живые и по сей день.Феерическая доходность за 17 лет.
ЗЫ. Посчитайте лучше доходность в венесуэльском боливаре - вообще будет сотни тысяч %
вы можете прикалываться но сбережения-инвестиции-спекуляции это не одно и то же но доходность всегда меряется в нац валюте то есть той, в которой измеряется стоимость жизни. Так вот доходность матрасного доллара для американца как и матрасного евро для жителя еврозоны отрицательная в связи с отрицательной реальной ставкой. У нас она для этих валют может быть положительной за счет процента банка, если вы готовы рискнуть и осчастливить гонтаревых, лагунов, дубилетов и тд. В матрасном варианте она в среднем (если исключить скачки) тоже отрицательная, если вы их тратите на импортные товары или услуги. В серебре же житель сша или еврозоны потерял, я - нет. Про боливар не знаю, но скоро гривня потянется к боливару, это я понимаю, думаю вы тоже.
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gleb
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Додано: Нед 17 лют, 2019 23:11
gleb написав: hxbbgaf написав: gleb написав:
Кстати, процентов 20 серебра я брал по 2 гр унция в 2002 году.
В смысле грамм? А чего так дорого было, должно было быть 1 по той цене?
Я брал мелкие слитки по 100 гр в Ощаде. Неопытный был. А по 2010 г я все проверил по квитанциям, расчет привел. А +-1 или 2 дол на унции - это ерунда тем более что серебро на низах и будет дорожать. Я сам сомневался в серебре но по случаю проводил ревизию банковских документов и остался совершенно доволен: в гривне однозначный плюс, в долларе - ноль или потери в рамках погрешности и это при рынке на низах. Есть одна проблема: в Украине сдавать его некуда. Разве что ломбарды но....по новому закону и инструкции НБУ теперь вывоз ДМ физиками ограничивается не весом, как раньше (500 г). что делало вывоз серебра мартышкиным трудом, а стоимостью - 10К евро а это 20 кг серебра на секундочку.
Все равно непонятно как так вышло, что цена сейчас почти вдвое ниже чем в 2010-2011-м, а у вас в ноль.
А по поводу 2002-го года, похоже, просто серебро было настолько дешевое, что банки не хотели продавать его по той цене и продавали более чем вдвое дороже. Биржевые цены превратились в клоунаду, так как упали ниже себестоимости добычи. Вернее, их упали. Это то, что нас ждет в скором будущем - отрыв реальных цен от цен на виртуальные нолики в компе.
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hxbbgaf
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