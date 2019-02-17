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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1874187518761877 Додано: Нед 17 лют, 2019 10:18 hxbbgaf написав: gleb написав: Кстати, процентов 20 серебра я брал по 2 гр унция в 2002 году. Кстати, процентов 20 серебра я брал по 2 гр унция в 2002 году.

В смысле грамм? А чего так дорого было, должно было быть 1 по той цене? В смысле грамм? А чего так дорого было, должно было быть 1 по той цене?



Я брал мелкие слитки по 100 гр в Ощаде. Неопытный был. А по 2010 г я все проверил по квитанциям, расчет привел. А +-1 или 2 дол на унции - это ерунда тем более что серебро на низах и будет дорожать. Я сам сомневался в серебре но по случаю проводил ревизию банковских документов и остался совершенно доволен: в гривне однозначный плюс, в долларе - ноль или потери в рамках погрешности и это при рынке на низах. Есть одна проблема: в Украине сдавать его некуда. Разве что ломбарды но....по новому закону и инструкции НБУ теперь вывоз ДМ физиками ограничивается не весом, как раньше (500 г). что делало вывоз серебра мартышкиным трудом, а стоимостью - 10К евро а это 20 кг серебра на секундочку. Я брал мелкие слитки по 100 гр в Ощаде. Неопытный был. А по 2010 г я все проверил по квитанциям, расчет привел. А +-1 или 2 дол на унции - это ерунда тем более что серебро на низах и будет дорожать. Я сам сомневался в серебре но по случаю проводил ревизию банковских документов и остался совершенно доволен: в гривне однозначный плюс, в долларе - ноль или потери в рамках погрешности и это при рынке на низах. Есть одна проблема: в Украине сдавать его некуда. Разве что ломбарды но....по новому закону и инструкции НБУ теперь вывоз ДМ физиками ограничивается не весом, как раньше (500 г). что делало вывоз серебра мартышкиным трудом, а стоимостью - 10К евро а это 20 кг серебра на секундочку. gleb Повідомлень: 2700 З нами з: 17.08.06 Подякував: 186 раз. Подякували: 868 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 10:39 jabba написав: gleb написав: да вот еще: нужно быть круглым идиотом, чтоб просидеть 9 лет в серебре пока оно было на низах и "напарить" его опять же на низах. Этот рецепт вы себе оставьте. Я подожду еше лет 50 и спокойно его превращу в кеш но по курсу 50 дол за унцию. Кстати, процентов 20 серебра я брал по 2 гр унция в 2002 году. Вообще нормально: 600 процентов прибыли делим на 17 получаем 35 процентов годовых в гривне. да вот еще: нужно быть круглым идиотом, чтоб просидеть 9 лет в серебре пока оно было на низах и "напарить" его опять же на низах. Этот рецепт вы себе оставьте. Я подожду ешеи спокойно его превращу в кеш но по курсу 50 дол за унцию. Кстати, процентов 20 серебра я брал по 2 гр унция в 2002 году. Вообще нормально: 600 процентов прибыли делим на 17 получаем 35 процентов годовых в гривне.

Поправил, не благодарите. И кстати 2 гривны в 2002 году это в лучшем случае 35 центов. Тогда кстати 10% годовых в долларе давали куча банков, которые живые и по сей день.Феерическая доходность за 17 лет.

ЗЫ. Посчитайте лучше доходность в венесуэльском боливаре - вообще будет сотни тысяч % Поправил, не благодарите.И кстати 2 гривны в 2002 году это в лучшем случае 35 центов. Тогда кстати 10% годовых в долларе давали куча банков, которые живые и по сей день.Феерическая доходность за 17 лет.ЗЫ. Посчитайте лучше доходность в венесуэльском боливаре - вообще будет сотни тысяч %

вы можете прикалываться но сбережения-инвестиции-спекуляции это не одно и то же но доходность всегда меряется в нац валюте то есть той, в которой измеряется стоимость жизни. Так вот доходность матрасного доллара для американца как и матрасного евро для жителя еврозоны отрицательная в связи с отрицательной реальной ставкой. У нас она для этих валют может быть положительной за счет процента банка, если вы готовы рискнуть и осчастливить гонтаревых, лагунов, дубилетов и тд. В матрасном варианте она в среднем (если исключить скачки) тоже отрицательная, если вы их тратите на импортные товары или услуги. В серебре же житель сша или еврозоны потерял, я - нет. Про боливар не знаю, но скоро гривня потянется к боливару, это я понимаю, думаю вы тоже. вы можете прикалываться но сбережения-инвестиции-спекуляции это не одно и то же но доходность всегда меряется в нац валюте то есть той, в которой измеряется стоимость жизни. Так вот доходность матрасного доллара для американца как и матрасного евро для жителя еврозоны отрицательная в связи с отрицательной реальной ставкой. У нас она для этих валют может быть положительной за счет процента банка, если вы готовы рискнуть и осчастливить гонтаревых, лагунов, дубилетов и тд. В матрасном варианте она в среднем (если исключить скачки) тоже отрицательная, если вы их тратите на импортные товары или услуги. В серебре же житель сша или еврозоны потерял, я - нет. Про боливар не знаю, но скоро гривня потянется к боливару, это я понимаю, думаю вы тоже. gleb Повідомлень: 2700 З нами з: 17.08.06 Подякував: 186 раз. Подякували: 868 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 23:11 gleb написав: hxbbgaf написав: gleb написав: Кстати, процентов 20 серебра я брал по 2 гр унция в 2002 году. Кстати, процентов 20 серебра я брал по 2 гр унция в 2002 году.

В смысле грамм? А чего так дорого было, должно было быть 1 по той цене? В смысле грамм? А чего так дорого было, должно было быть 1 по той цене?



Я брал мелкие слитки по 100 гр в Ощаде. Неопытный был. А по 2010 г я все проверил по квитанциям, расчет привел. А +-1 или 2 дол на унции - это ерунда тем более что серебро на низах и будет дорожать. Я сам сомневался в серебре но по случаю проводил ревизию банковских документов и остался совершенно доволен: в гривне однозначный плюс, в долларе - ноль или потери в рамках погрешности и это при рынке на низах. Есть одна проблема: в Украине сдавать его некуда. Разве что ломбарды но....по новому закону и инструкции НБУ теперь вывоз ДМ физиками ограничивается не весом, как раньше (500 г). что делало вывоз серебра мартышкиным трудом, а стоимостью - 10К евро а это 20 кг серебра на секундочку. Я брал мелкие слитки по 100 гр в Ощаде. Неопытный был. А по 2010 г я все проверил по квитанциям, расчет привел. А +-1 или 2 дол на унции - это ерунда тем более что серебро на низах и будет дорожать. Я сам сомневался в серебре но по случаю проводил ревизию банковских документов и остался совершенно доволен: в гривне однозначный плюс, в долларе - ноль или потери в рамках погрешности и это при рынке на низах. Есть одна проблема: в Украине сдавать его некуда. Разве что ломбарды но....по новому закону и инструкции НБУ теперь вывоз ДМ физиками ограничивается не весом, как раньше (500 г). что делало вывоз серебра мартышкиным трудом, а стоимостью - 10К евро а это 20 кг серебра на секундочку.

Все равно непонятно как так вышло, что цена сейчас почти вдвое ниже чем в 2010-2011-м, а у вас в ноль.

А по поводу 2002-го года, похоже, просто серебро было настолько дешевое, что банки не хотели продавать его по той цене и продавали более чем вдвое дороже. Биржевые цены превратились в клоунаду, так как упали ниже себестоимости добычи. Вернее, их упали. Это то, что нас ждет в скором будущем - отрыв реальных цен от цен на виртуальные нолики в компе. Все равно непонятно как так вышло, что цена сейчас почти вдвое ниже чем в 2010-2011-м, а у вас в ноль.А по поводу 2002-го года, похоже, просто серебро было настолько дешевое, что банки не хотели продавать его по той цене и продавали более чем вдвое дороже. Биржевые цены превратились в клоунаду, так как упали ниже себестоимости добычи. Вернее, их упали. Это то, что нас ждет в скором будущем - отрыв реальных цен от цен на виртуальные нолики в компе. hxbbgaf Повідомлень: 20197 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1189 раз. Подякували: 1984 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1874187518761877 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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