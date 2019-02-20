Додано: Нед 17 лют, 2019 10:39

jabba написав: gleb написав: да вот еще: нужно быть круглым идиотом, чтоб просидеть 9 лет в серебре пока оно было на низах и "напарить" его опять же на низах. Этот рецепт вы себе оставьте. Я подожду еше лет 50 и спокойно его превращу в кеш но по курсу 50 дол за унцию. Кстати, процентов 20 серебра я брал по 2 гр унция в 2002 году. Вообще нормально: 600 процентов прибыли делим на 17 получаем 35 процентов годовых в гривне. да вот еще: нужно быть круглым идиотом, чтоб просидеть 9 лет в серебре пока оно было на низах и "напарить" его опять же на низах. Этот рецепт вы себе оставьте. Я подожду ешеи спокойно его превращу в кеш но по курсу 50 дол за унцию. Кстати, процентов 20 серебра я брал по 2 гр унция в 2002 году. Вообще нормально: 600 процентов прибыли делим на 17 получаем 35 процентов годовых в гривне.

Поправил, не благодарите. И кстати 2 гривны в 2002 году это в лучшем случае 35 центов. Тогда кстати 10% годовых в долларе давали куча банков, которые живые и по сей день.Феерическая доходность за 17 лет.

ЗЫ. Посчитайте лучше доходность в венесуэльском боливаре - вообще будет сотни тысяч % Поправил, не благодарите.И кстати 2 гривны в 2002 году это в лучшем случае 35 центов. Тогда кстати 10% годовых в долларе давали куча банков, которые живые и по сей день.Феерическая доходность за 17 лет.ЗЫ. Посчитайте лучше доходность в венесуэльском боливаре - вообще будет сотни тысяч %

вы можете прикалываться но сбережения-инвестиции-спекуляции это не одно и то же но доходность всегда меряется в нац валюте то есть той, в которой измеряется стоимость жизни. Так вот доходность матрасного доллара для американца как и матрасного евро для жителя еврозоны отрицательная в связи с отрицательной реальной ставкой. У нас она для этих валют может быть положительной за счет процента банка, если вы готовы рискнуть и осчастливить гонтаревых, лагунов, дубилетов и тд. В матрасном варианте она в среднем (если исключить скачки) тоже отрицательная, если вы их тратите на импортные товары или услуги. В серебре же житель сша или еврозоны потерял, я - нет. Про боливар не знаю, но скоро гривня потянется к боливару, это я понимаю, думаю вы тоже.