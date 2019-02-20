|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 17 лют, 2019 10:18
hxbbgaf написав: gleb написав:
Кстати, процентов 20 серебра я брал по 2 гр унция в 2002 году.
В смысле грамм? А чего так дорого было, должно было быть 1 по той цене?
Я брал мелкие слитки по 100 гр в Ощаде. Неопытный был. А по 2010 г я все проверил по квитанциям, расчет привел. А +-1 или 2 дол на унции - это ерунда тем более что серебро на низах и будет дорожать. Я сам сомневался в серебре но по случаю проводил ревизию банковских документов и остался совершенно доволен: в гривне однозначный плюс, в долларе - ноль или потери в рамках погрешности и это при рынке на низах. Есть одна проблема: в Украине сдавать его некуда. Разве что ломбарды но....по новому закону и инструкции НБУ теперь вывоз ДМ физиками ограничивается не весом, как раньше (500 г). что делало вывоз серебра мартышкиным трудом, а стоимостью - 10К евро а это 20 кг серебра на секундочку.
-
gleb
-
-
- Повідомлень: 2700
- З нами з: 17.08.06
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лют, 2019 10:39
jabba написав: gleb написав:
да вот еще: нужно быть круглым идиотом, чтоб просидеть 9 лет в серебре пока оно было на низах и "напарить" его опять же на низах. Этот рецепт вы себе оставьте. Я подожду еше лет 50
и спокойно его превращу в кеш но по курсу 50 дол за унцию. Кстати, процентов 20 серебра я брал по 2 гр унция в 2002 году. Вообще нормально: 600 процентов прибыли делим на 17 получаем 35 процентов годовых в гривне.
Поправил, не благодарите.
И кстати 2 гривны в 2002 году это в лучшем случае 35 центов. Тогда кстати 10% годовых в долларе давали куча банков, которые живые и по сей день.Феерическая доходность за 17 лет.
ЗЫ. Посчитайте лучше доходность в венесуэльском боливаре - вообще будет сотни тысяч %
вы можете прикалываться но сбережения-инвестиции-спекуляции это не одно и то же но доходность всегда меряется в нац валюте то есть той, в которой измеряется стоимость жизни. Так вот доходность матрасного доллара для американца как и матрасного евро для жителя еврозоны отрицательная в связи с отрицательной реальной ставкой. У нас она для этих валют может быть положительной за счет процента банка, если вы готовы рискнуть и осчастливить гонтаревых, лагунов, дубилетов и тд. В матрасном варианте она в среднем (если исключить скачки) тоже отрицательная, если вы их тратите на импортные товары или услуги. В серебре же житель сша или еврозоны потерял, я - нет. Про боливар не знаю, но скоро гривня потянется к боливару, это я понимаю, думаю вы тоже.
-
gleb
-
-
- Повідомлень: 2700
- З нами з: 17.08.06
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лют, 2019 23:11
gleb написав: hxbbgaf написав: gleb написав:
Кстати, процентов 20 серебра я брал по 2 гр унция в 2002 году.
В смысле грамм? А чего так дорого было, должно было быть 1 по той цене?
Я брал мелкие слитки по 100 гр в Ощаде. Неопытный был. А по 2010 г я все проверил по квитанциям, расчет привел. А +-1 или 2 дол на унции - это ерунда тем более что серебро на низах и будет дорожать. Я сам сомневался в серебре но по случаю проводил ревизию банковских документов и остался совершенно доволен: в гривне однозначный плюс, в долларе - ноль или потери в рамках погрешности и это при рынке на низах. Есть одна проблема: в Украине сдавать его некуда. Разве что ломбарды но....по новому закону и инструкции НБУ теперь вывоз ДМ физиками ограничивается не весом, как раньше (500 г). что делало вывоз серебра мартышкиным трудом, а стоимостью - 10К евро а это 20 кг серебра на секундочку.
Все равно непонятно как так вышло, что цена сейчас почти вдвое ниже чем в 2010-2011-м, а у вас в ноль.
А по поводу 2002-го года, похоже, просто серебро было настолько дешевое, что банки не хотели продавать его по той цене и продавали более чем вдвое дороже. Биржевые цены превратились в клоунаду, так как упали ниже себестоимости добычи. Вернее, их упали. Это то, что нас ждет в скором будущем - отрыв реальных цен от цен на виртуальные нолики в компе.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20203
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1189 раз.
- Подякували: 1984 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:27
gleb написав:
Коллеги, ветераны форума помнят, что в 10-11 гг я ратовал за инвестиции в серебро. Джаба тогда влетел потом со злости советовал мне сделать себе из серебра гроб
все было именно так
тогда еще кузер тут свирепствовал
а последние движения мне лично нравятся
думаю что таки дождусь я этой весной ранее озвученных целей
вот куда пойдем дальше?
кто что думает?
думаю что после 1500-1550 уйдем вниз
причем идти будем довольно долго
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
-
odessit2007
-
-
- Повідомлень: 11303
- З нами з: 19.05.11
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 3252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:31
hxbbgaf написав:
Все равно непонятно как так вышло, что цена сейчас почти вдвое ниже чем в 2010-2011-м, а у вас в ноль.
мне тоже непонятно
у вас ведь "счет идет на недели" еще с 2009 года?
уже 10 лет
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
-
odessit2007
-
-
- Повідомлень: 11303
- З нами з: 19.05.11
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 3252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:37
odessit2007 написав:
думаю что после 1500-1550
Держите карман шире. На бирже еще только 1345. Еще 1350-1375 пробивать - А там много быков перейдут в медведей. Как и 10 месяцев назад. Одни и те же песни.
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 729
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лют, 2019 22:06
odessit2007 написав: gleb написав:
Коллеги, ветераны форума помнят, что в 10-11 гг я ратовал за инвестиции в серебро. Джаба тогда влетел потом со злости советовал мне сделать себе из серебра гроб
все было именно так
тогда еще кузер тут свирепствовал
а последние движения мне лично нравятся
думаю что таки дождусь я этой весной ранее озвученных целей
вот куда пойдем дальше?
кто что думает?
думаю что после 1500-1550 уйдем вниз
причем идти будем довольно долго
По перевернутым голове и плечам выходит 1440. Потом или на пару месяцев уйдем вниз, а потом в космос, или сразу в космос.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20203
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1189 раз.
- Подякували: 1984 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лют, 2019 22:38
Ну вот, уже и разворот начался. А вы переживали...
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 729
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:08
vladus17 написав:
Ну вот, уже и разворот начался. А вы переживали...
Не выйдет ничего. Попугали и хватит. Разворот состоялся еще в начале сенября 2017-го и в конце января 2018-го закрепился, нисходящего тренда нет, есть перевернутые голова и плечи и скорый улет вверх. Не помогает уже и надувание фондового пузыря всеми центробанками мира - ему расти некуда и когда фонда посыпется, золото начнет расти еще быстрее. Не поможет и то, что изнасиловали в конце года норвежцев накупить трежерей на 40 ярдов. Похоже, на этом и продержались. Этого всего хватит ненадолго, когда фонда на пиках, торговый баланс и бюджетный дефицит огромны, долг превысил 22 трюлика и статистика становится красной.
И болтовни ФРСников хватит максимум на 1 день.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20203
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1189 раз.
- Подякували: 1984 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:23
hxbbgaf
Я так понимаю счет идет на недели?
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 729
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|