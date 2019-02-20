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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1875187618771878
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:33

Уже на дни.
Американский штат Теннесси вслед за штатом Юта вводит в обращение золото и серебро параллельно с бумажным долларом, изнутри подрывая финансовую монополию ФРС США.
https://politus.ru/v-mire/3824-amerikan ... -ssha.html
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:52

  hxbbgaf написав:Уже на дни.
Американский штат Теннесси вслед за штатом Юта вводит в обращение золото и серебро параллельно с бумажным долларом, изнутри подрывая финансовую монополию ФРС США.
https://politus.ru/v-mire/3824-amerikan ... -ssha.html


Источник информации конечно овно.РУ

Кстати красивый Американский Золотой Орел там на фотке.
У меня есть такой в наличии. Может кого интересует?
1/2 унции 2006год. $730
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vladus17
 
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  #<1 ... 1875187618771878
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