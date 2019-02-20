Американский штат Теннесси вслед за штатом Юта вводит в обращение золото и серебро параллельно с бумажным долларом, изнутри подрывая финансовую монополию ФРС США.
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:33
Уже на дни.
Американский штат Теннесси вслед за штатом Юта вводит в обращение золото и серебро параллельно с бумажным долларом, изнутри подрывая финансовую монополию ФРС США.
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:52
Источник информации конечно овно.РУ
Кстати красивый Американский Золотой Орел там на фотке.
У меня есть такой в наличии. Может кого интересует?
1/2 унции 2006год. $730
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