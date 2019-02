Додано: Сер 20 лют, 2019 23:52

hxbbgaf написав: Уже на дни.

Американский штат Теннесси вслед за штатом Юта вводит в обращение золото и серебро параллельно с бумажным долларом, изнутри подрывая финансовую монополию ФРС США.

Источник информации конечно овно.РУ



Кстати красивый Американский Золотой Орел там на фотке.

У меня есть такой в наличии. Может кого интересует?

