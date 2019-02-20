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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1875187618771878
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:33

Уже на дни.
Американский штат Теннесси вслед за штатом Юта вводит в обращение золото и серебро параллельно с бумажным долларом, изнутри подрывая финансовую монополию ФРС США.
https://politus.ru/v-mire/3824-amerikan ... -ssha.html
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:52

  hxbbgaf написав:Уже на дни.
Американский штат Теннесси вслед за штатом Юта вводит в обращение золото и серебро параллельно с бумажным долларом, изнутри подрывая финансовую монополию ФРС США.
https://politus.ru/v-mire/3824-amerikan ... -ssha.html


Источник информации конечно овно.РУ

Кстати красивый Американский Золотой Орел там на фотке.
У меня есть такой в наличии. Может кого интересует?
1/2 унции 2006год. $730
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
vladus17
 
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Подякував: 112 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:40

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Уже на дни.
Американский штат Теннесси вслед за штатом Юта вводит в обращение золото и серебро параллельно с бумажным долларом, изнутри подрывая финансовую монополию ФРС США.
https://politus.ru/v-mire/3824-amerikan ... -ssha.html


Источник информации конечно овно.РУ

Кстати красивый Американский Золотой Орел там на фотке.
У меня есть такой в наличии. Может кого интересует?
1/2 унции 2006год. $730

Ну, вот, галдите тут, что будет дешеветь, а сами держите физическое золото еще и хотите продать его почти на 10% дороже биржевой цены.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:22

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Ну, вот, галдите тут, что будет дешеветь, а сами держите физическое золото еще и хотите продать его почти на 10% дороже биржевой цены.

Так а я ничего против золота и не имею. Классная штука!
Если вы не знали то все монеты (а особенно Американские золотые орлы), продаются всегда с наценкой от биржи, а не по цене золотого лома (биржа).
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
vladus17
 
Повідомлень: 730
З нами з: 21.03.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:29

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Ну, вот, галдите тут, что будет дешеветь, а сами держите физическое золото еще и хотите продать его почти на 10% дороже биржевой цены.

Так а я ничего против золота и не имею. Классная штука!
Если вы не знали то все монеты (а особенно Американские золотые орлы), продаются всегда с наценкой от биржи, а не по цене золотого лома (биржа).

А смысл, когда можно купить слитки? То для лохов.
З.Ы. Обыкновенная манипуляция. Только серебро и золото подходят к важным уровням, начинают сбивать, когда нет абсолютно никаких причин - валюты стабильны, как и остальные коммоды, статистика вся в рамках ожиданий, азиатская даже была хуже... Никто и не ожидал, что это важное сопротивление будет пройдено сразу, но это вопрос нескольких дней. Назад пути нет. Им ночь простоять, да день продержаться, чтоб успеть по-максимуму отоварить свою переоцененную бумагу.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20205
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1189 раз.
Подякували: 1984 раз.
 
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  #<1 ... 1875187618771878
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