Американский штат Теннесси вслед за штатом Юта вводит в обращение золото и серебро параллельно с бумажным долларом, изнутри подрывая финансовую монополию ФРС США.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:33
Уже на дни.
Американский штат Теннесси вслед за штатом Юта вводит в обращение золото и серебро параллельно с бумажным долларом, изнутри подрывая финансовую монополию ФРС США.
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:52
Источник информации конечно овно.РУ
Кстати красивый Американский Золотой Орел там на фотке.
У меня есть такой в наличии. Может кого интересует?
1/2 унции 2006год. $730
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
Додано: Чет 21 лют, 2019 10:40
Ну, вот, галдите тут, что будет дешеветь, а сами держите физическое золото еще и хотите продать его почти на 10% дороже биржевой цены.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:22
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Так а я ничего против золота и не имею. Классная штука!
Если вы не знали то все монеты (а особенно Американские золотые орлы), продаются всегда с наценкой от биржи, а не по цене золотого лома (биржа).
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:29
А смысл, когда можно купить слитки? То для лохов.
З.Ы. Обыкновенная манипуляция. Только серебро и золото подходят к важным уровням, начинают сбивать, когда нет абсолютно никаких причин - валюты стабильны, как и остальные коммоды, статистика вся в рамках ожиданий, азиатская даже была хуже... Никто и не ожидал, что это важное сопротивление будет пройдено сразу, но это вопрос нескольких дней. Назад пути нет. Им ночь простоять, да день продержаться, чтоб успеть по-максимуму отоварить свою переоцененную бумагу.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:57
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Слитки будете с маржой покупать/продавать еще больше потеряете. А монету можно и так продать, на ОЛХ/виолити например. Без марж.
Нумезматы еще дороже купят.
Есть и слитки в наличии. Кого интересует
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:40
Маржа в банках 1-2% на золото. Какие там нумезматы, она же не редкая. Смешно.
Серебро интересует до 500 грамм, но сейчас оно в банках по той же цене, что и на налчном рынке, так что нет смысла рисковать.
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:03
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
На слитки большие(50-100грм) маржа 1-2% - верно.
При покупке заплатите +1% и при продаже минус 2%. Уже получается 3%.
А на мелкие слитки еще больше!
Например слиток в пол унции маржа будет где то +5%
За монету же +8%. Потом так и продадите.
И в руке держать приятнее, чем просто кусок металла. Она довольно красивая.
В Украине она кстати довольно редкая. Это же вам не Архистратиги.
Пойдите поищите, прежде чем говорить чепуху.
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
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