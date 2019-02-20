А, скажем, 100 грамм можно купить ?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:30
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:56
Сделаю для вас одно невероятное открытие: 100-граммовки всегда было выгоднее покупать в перерассчете цены за грамм, а мелкие- всегда дороже были. То же и с монетами.
Американский золотой Орел- это самая знаменитая золотая монета. О ней знают во всем мире. Я уже не говорю о ее презентабельном виде и отменном качеству чеканки.
В этом плане ему даже наши Архистратиги уступают.
О которых знают только в Украине.
А о дизайне и качестве вообще промолчу...
Черные точки и тд. Качество чеканки откровенное 0вн0.
Кстати какая там на них маржа в НБУ?
Вопрос риторический, можете не отвечать.
За ломбард вы конечно загнали. Хотелось бы посмотреть с какой маржой ломбард у вас примет ваши серебреные слитки.
Какая там сейчас маржа для любителей серебра? Вопрос тоже риторический.
Смешно слышать о том какие маржи на монетах от человека который покупает серебро.
Востаннє редагувалось vladus17 в Чет 21 лют, 2019 20:03, всього редагувалось 1 раз.
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:02
prgauto2 гипотетически можно если повезет и будет в наличии. слитки по 1-2 грамма я не считаю. имею ввиду продажа официально в банке. а если вы еще и с чеком хотите то вообще уже нет
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:07
С месяц назад интересовался, в Юнексе грамм 100 было. Потому и спросил. Насчет чека не понял ... В банках не дают чека ? Какой в этом смысл ?
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:08
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:13
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Есть чек с банка
Мое дело предложить -ваше право отказаться!
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:17
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:34
prgauto2 В Юнексе был? опять взяли эксперта на скупку? с лета его там не было. предыдущий уволился. и в юнексе только с приноса СОВСЕМ не всегда. есть еще банк который продает. но в их квитанциях странным образом нет фамилии покупателя.как это будут рассматривать при возможном вывозе за бугор непонятно.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:38
Я тогда не покупал, просто интересовался на будущее, но, судя по тому, как быстро и квалифицированно ответили, эксперт (?) был
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