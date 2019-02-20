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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1876187718781879
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:30

  Nickmess написав:hxbbgaf в каких банках какая маржа? где вы в киеве сегодня 300 грамм купите?


А, скажем, 100 грамм можно купить ?
prgauto2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:56

  hxbbgaf написав:2% маржа сейчас на 100-граммовом слитке. Сегодня в банках максимальная покупка 1137, минимальная продажа 1160. 3 нету. Это не так и много. А на монетках ваших выйдет процентов 15, если вы на 10% переплатите, а потом пойдете ее сдавать в ломбард.

Сделаю для вас одно невероятное открытие: 100-граммовки всегда было выгоднее покупать в перерассчете цены за грамм, а мелкие- всегда дороже были. То же и с монетами.
Американский золотой Орел- это самая знаменитая золотая монета. О ней знают во всем мире. Я уже не говорю о ее презентабельном виде и отменном качеству чеканки.
В этом плане ему даже наши Архистратиги уступают.
О которых знают только в Украине.
А о дизайне и качестве вообще промолчу...
Черные точки и тд. Качество чеканки откровенное 0вн0.
Кстати какая там на них маржа в НБУ?
Вопрос риторический, можете не отвечать.

За ломбард вы конечно загнали. Хотелось бы посмотреть с какой маржой ломбард у вас примет ваши серебреные слитки. :wink:

Какая там сейчас маржа для любителей серебра? Вопрос тоже риторический.
Смешно слышать о том какие маржи на монетах от человека который покупает серебро. :shock:
Востаннє редагувалось vladus17 в Чет 21 лют, 2019 20:03, всього редагувалось 1 раз.
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:02

prgauto2 гипотетически можно если повезет и будет в наличии. слитки по 1-2 грамма я не считаю. имею ввиду продажа официально в банке. а если вы еще и с чеком хотите то вообще уже нет
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:07

  Nickmess написав:prgauto2 гипотетически можно если повезет и будет в наличии. слитки по 1-2 грамма я не считаю. имею ввиду продажа официально в банке. а если вы еще и с чеком хотите то вообще уже нет


С месяц назад интересовался, в Юнексе грамм 100 было. Потому и спросил. Насчет чека не понял ... В банках не дают чека ? Какой в этом смысл ?
prgauto2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:08

  vladus17 написав:
  prgauto2 написав:
  Nickmess написав:hxbbgaf в каких банках какая маржа? где вы в киеве сегодня 300 грамм купите?


А, скажем, 100 грамм можно купить ?


Есть в наличии. Если интересно - обращайтесь.


Я только в банках покупаю
prgauto2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:13

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  prgauto2 написав:Я только в банках покупаю

Есть чек с банка :)

Мое дело предложить -ваше право отказаться!
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:17

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  vladus17 написав:Мое дело предложить -ваше право отказаться!


Хорошо, хоть так
prgauto2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:34

prgauto2 В Юнексе был? опять взяли эксперта на скупку? с лета его там не было. предыдущий уволился. и в юнексе только с приноса СОВСЕМ не всегда. есть еще банк который продает. но в их квитанциях странным образом нет фамилии покупателя.как это будут рассматривать при возможном вывозе за бугор непонятно.
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:38

  Nickmess написав:prgauto2 В Юнексе был? опять взяли эксперта на скупку? с лета его там не было. предыдущий уволился. и в юнексе только с приноса СОВСЕМ не всегда. есть еще банк который продает. но в их квитанциях странным образом нет фамилии покупателя.как это будут рассматривать при возможном вывозе за бугор непонятно.


Я тогда не покупал, просто интересовался на будущее, но, судя по тому, как быстро и квалифицированно ответили, эксперт (?) был
prgauto2
 
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