Додано: Чет 21 лют, 2019 19:56

hxbbgaf написав: 2% маржа сейчас на 100-граммовом слитке. Сегодня в банках максимальная покупка 1137, минимальная продажа 1160. 3 нету. Это не так и много. А на монетках ваших выйдет процентов 15, если вы на 10% переплатите, а потом пойдете ее сдавать в ломбард. 2% маржа сейчас на 100-граммовом слитке. Сегодня в банках максимальная покупка 1137, минимальная продажа 1160. 3 нету. Это не так и много. А на монетках ваших выйдет процентов 15, если вы на 10% переплатите, а потом пойдете ее сдавать в ломбард.

Сделаю для вас одно невероятное открытие: 100-граммовки всегда было выгоднее покупать в перерассчете цены за грамм, а мелкие- всегда дороже были. То же и с монетами.

Американский золотой Орел- это самая знаменитая золотая монета. О ней знают во всем мире. Я уже не говорю о ее презентабельном виде и отменном качеству чеканки.

В этом плане ему даже наши Архистратиги уступают.

О которых знают только в Украине.

А о дизайне и качестве вообще промолчу...

Черные точки и тд. Качество чеканки откровенное 0вн0.

Кстати какая там на них маржа в НБУ?

Вопрос риторический, можете не отвечать.



За ломбард вы конечно загнали. Хотелось бы посмотреть с какой маржой ломбард у вас примет ваши серебреные слитки.



Какая там сейчас маржа для любителей серебра? Вопрос тоже риторический.

Востаннє редагувалось vladus17 в Чет 21 лют, 2019 20:03, всього редагувалось 1 раз.

“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius