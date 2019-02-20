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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:47
Nickmess написав:prgauto2
я уже и звонить где то с октября перестал))) называли курс и говорили в наличии нет звоните. заказать нельзя.
Ну, будем надеяться на лучшее ...
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:52
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:57
А, натурально, есть в наличии ?
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prgauto2
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Додано: Чет 21 лют, 2019 21:02
prgauto2 и раньше были мелкие слитки по конским ценам
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Nickmess
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Додано: Чет 21 лют, 2019 21:03
prgauto2 обратите внимание на цены на сайте)))
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Nickmess
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Додано: Чет 21 лют, 2019 21:03
Nickmess написав:prgauto2
и раньше были мелкие слитки по конским ценам
Угу, я уже глянул
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prgauto2
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Додано: Чет 21 лют, 2019 21:19
prgauto2 написав:
А, натурально, есть в наличии ?
Не интересовался.
Но чем чаще вы туда будете звонить, тем больше шансов что подвезут.
Банковский тел. должен быть горячим. Иными словами - ДОЛЖЕН БЫТЬ СПРОС.
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наблюдательный
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Додано: Чет 21 лют, 2019 21:35
наблюдательный написав: prgauto2 написав:
А, натурально, есть в наличии ?
Не интересовался.
Но чем чаще вы туда будете звонить, тем больше шансов что подвезут.
Банковский тел. должен быть горячим. Иными словами - ДОЛЖЕН БЫТЬ СПРОС.
В любом случае, спасибо за информацию
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prgauto2
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Додано: Чет 21 лют, 2019 22:02
Ще один новий молодий банк почав торгувати драг-металами
золото-срібло-платина-паладій
від пару гр до кг!https://goldrwsbank.com.ua/product_list
PS Тігібка жадний
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greenozon
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Додано: Чет 21 лют, 2019 22:06
Да, интересно. Только там цены еще больше чем у "Тігібка"
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prgauto2
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