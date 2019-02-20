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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1877187818791880
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:47

  Nickmess написав:prgauto2 я уже и звонить где то с октября перестал))) называли курс и говорили в наличии нет звоните. заказать нельзя.


Ну, будем надеяться на лучшее ... :)
prgauto2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:52

Банк Тигипка начал золотишком приторговывать.
https://tascombank.ua/content/view/266/128/lang,russian
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:57

  наблюдательный написав:Банк Тигипка начал золотишком приторговывать.
https://tascombank.ua/content/view/266/128/lang,russian


А, натурально, есть в наличии ?
prgauto2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:02

prgauto2 и раньше были мелкие слитки по конским ценам
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:03

prgauto2 обратите внимание на цены на сайте)))
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:03

  Nickmess написав:prgauto2 и раньше были мелкие слитки по конским ценам


Угу, я уже глянул
prgauto2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:19

  prgauto2 написав:
  наблюдательный написав:Банк Тигипка начал золотишком приторговывать.
https://tascombank.ua/content/view/266/128/lang,russian


А, натурально, есть в наличии ?

Не интересовался.
Но чем чаще вы туда будете звонить, тем больше шансов что подвезут.
Банковский тел. должен быть горячим. Иными словами - ДОЛЖЕН БЫТЬ СПРОС.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:35

  наблюдательный написав:
  prgauto2 написав:
  наблюдательный написав:Банк Тигипка начал золотишком приторговывать.
https://tascombank.ua/content/view/266/128/lang,russian


А, натурально, есть в наличии ?

Не интересовался.
Но чем чаще вы туда будете звонить, тем больше шансов что подвезут.
Банковский тел. должен быть горячим. Иными словами - ДОЛЖЕН БЫТЬ СПРОС.


В любом случае, спасибо за информацию
prgauto2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:02

Ще один новий молодий банк почав торгувати драг-металами
золото-срібло-платина-паладій
від пару гр до кг!

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PS Тігібка жадний :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:06

  greenozon написав:Ще один новий молодий банк почав торгувати драг-металами
золото-срібло-платина-паладій
від пару гр до кг!

https://goldrwsbank.com.ua/product_list


PS Тігібка жадний :)


Да, интересно. Только там цены еще больше чем у "Тігібка"
prgauto2
 
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  #<1 ... 1877187818791880
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