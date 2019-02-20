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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1878187918801881
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:42

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

маржу они обсуждают)))))))) тут на всех 100 грамм золота в киеве всего. то есть если хббх утром купит то вам уже не будет)))))))
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:49

  Nickmess написав:маржу они обсуждают)))))))) тут на всех 100 грамм золота в киеве всего. то есть если хббх утром купит то вам уже не будет)))))))


Но сайт у них красивый, прям бери и заказывай как в розетке
prgauto2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:04

  Nickmess написав:маржу они обсуждают)))))))) тут на всех 100 грамм золота в киеве всего. то есть если хббх утром купит то вам уже не будет)))))))

Та ладно вам, через заявки физ лиц на финанс аю можно хоть пару кило нарисовать за день . лишь бы деньги были)
Многие перешли туда изза недавних ограничений. Большинство там и остались.
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
vladus17
 
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