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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 21 лют, 2019 22:42
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
маржу они обсуждают)))))))) тут на всех 100 грамм золота в киеве всего. то есть если хббх утром купит то вам уже не будет)))))))
Додано: Чет 21 лют, 2019 22:49
Додано: Чет 21 лют, 2019 23:04
Та ладно вам, через заявки физ лиц на финанс аю можно хоть пару кило нарисовать за день . лишь бы деньги были)
Многие перешли туда изза недавних ограничений. Большинство там и остались.
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
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