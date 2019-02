Додано: Чет 21 лют, 2019 23:04

Nickmess написав: маржу они обсуждают)))))))) тут на всех 100 грамм золота в киеве всего. то есть если хббх утром купит то вам уже не будет))))))) маржу они обсуждают)))))))) тут на всех 100 грамм золота в киеве всего. то есть если хббх утром купит то вам уже не будет)))))))

Та ладно вам, через заявки физ лиц на финанс аю можно хоть пару кило нарисовать за день . лишь бы деньги были)

Многие перешли туда изза недавних ограничений. Большинство там и остались.

