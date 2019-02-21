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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 21 лют, 2019 22:42
маржу они обсуждают)))))))) тут на всех 100 грамм золота в киеве всего. то есть если хббх утром купит то вам уже не будет)))))))
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Nickmess
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Додано: Чет 21 лют, 2019 22:49
Nickmess написав:
маржу они обсуждают)))))))) тут на всех 100 грамм золота в киеве всего. то есть если хббх утром купит то вам уже не будет)))))))
Но сайт у них красивый, прям бери и заказывай как в розетке
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prgauto2
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Додано: Чет 21 лют, 2019 23:04
Nickmess написав:
маржу они обсуждают)))))))) тут на всех 100 грамм золота в киеве всего. то есть если хббх утром купит то вам уже не будет)))))))
Та ладно вам, через заявки физ лиц на финанс аю можно хоть пару кило нарисовать за день . лишь бы деньги были)
Многие перешли туда изза недавних ограничений. Большинство там и остались.
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
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vladus17
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:13
Еще РВС и Индустриал есть. В РВСе пишут, даже платину и палладий продают.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 01:03
vladus17 написав: Nickmess написав:
маржу они обсуждают)))))))) тут на всех 100 грамм золота в киеве всего. то есть если хббх утром купит то вам уже не будет)))))))
Та ладно вам, через заявки физ лиц на финанс аю можно хоть пару кило нарисовать за день . лишь бы деньги были)
Многие перешли туда изза недавних ограничений. Большинство там и остались.
Да везде могут нарисовать, даже в провинции. Просто есть такой класс клиентов для которых в силу определенных их привычек (забиваться и не приезжать) никогда уже нет и больше вообще никогда не будет. Возможно у человека этот вариант?
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jabba
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:24
hxbbgaf я знаю кто где что пишет. я о реалиях говорю. на сегодня ни одного банка с наличием и документами нет.
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Nickmess
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:25
vladus17 квитанции тоже дают?скоро при сдаче начнут требовать квитанцию иначе налог на доход с полной суммы)))) вот и повеселитесь
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Nickmess
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