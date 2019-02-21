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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1879188018811882>
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:42

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

маржу они обсуждают)))))))) тут на всех 100 грамм золота в киеве всего. то есть если хббх утром купит то вам уже не будет)))))))
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:49

  Nickmess написав:маржу они обсуждают)))))))) тут на всех 100 грамм золота в киеве всего. то есть если хббх утром купит то вам уже не будет)))))))


Но сайт у них красивый, прям бери и заказывай как в розетке
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:04

  Nickmess написав:маржу они обсуждают)))))))) тут на всех 100 грамм золота в киеве всего. то есть если хббх утром купит то вам уже не будет)))))))

Та ладно вам, через заявки физ лиц на финанс аю можно хоть пару кило нарисовать за день . лишь бы деньги были)
Многие перешли туда изза недавних ограничений. Большинство там и остались.
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:13

Еще РВС и Индустриал есть. В РВСе пишут, даже платину и палладий продают.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 01:03

  vladus17 написав:
  Nickmess написав:маржу они обсуждают)))))))) тут на всех 100 грамм золота в киеве всего. то есть если хббх утром купит то вам уже не будет)))))))

Та ладно вам, через заявки физ лиц на финанс аю можно хоть пару кило нарисовать за день . лишь бы деньги были)
Многие перешли туда изза недавних ограничений. Большинство там и остались.

Да везде могут нарисовать, даже в провинции. Просто есть такой класс клиентов для которых в силу определенных их привычек (забиваться и не приезжать) никогда уже нет и больше вообще никогда не будет. Возможно у человека этот вариант? :roll:
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:24

hxbbgaf я знаю кто где что пишет. я о реалиях говорю. на сегодня ни одного банка с наличием и документами нет.
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:25

vladus17 квитанции тоже дают?скоро при сдаче начнут требовать квитанцию иначе налог на доход с полной суммы)))) вот и повеселитесь
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:19

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Nickmess написав:квитанции тоже дают?скоро при сдаче начнут требовать квитанцию иначе налог на доход с полной суммы)))) вот и повеселитесь

Скорее всего если вы с рук купили на руки и будете продавать, а не в банк нести.
Темболее если введут какие то дурацкие налоги/ограничение, так будут все больше людей делать.
Так же спросите у золотых жуков, у которых золото уже по 10+ лет лежит: Где их квитанции?
А у кого и сохранились, то там ни фамилии ни даже серийного номера слитка! О чем речь!?
Востаннє редагувалось vladus17 в П'ят 22 лют, 2019 09:26, всього редагувалось 1 раз.
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:25

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  jabba написав:Да везде могут нарисовать, даже в провинции. Просто есть такой класс клиентов для которых в силу определенных их привычек (забиваться и не приезжать) никогда уже нет и больше вообще никогда не будет. Возможно у человека этот вариант?

Ну если человек не умеет договариваться/держать слово- то да, ему потом будет проблематично что то купить в не стен банка. Но это скорее индивидуальные случаи, а не мэинстрим.
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:48

  Nickmess написав:hxbbgaf я знаю кто где что пишет. я о реалиях говорю. на сегодня ни одного банка с наличием и документами нет.

Наличие - если надо много, то да. Это как раз говорит о дефиците и о скором росте цены. А какие документы вам надо? Насколько я знаю, зарубежом, вообще, на слитки никаких документов нет. Сертификат - это наше изобретение, придумано для стран СНГ, для самоуспокоения нервных.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 1879188018811882>
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