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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1879188018811882
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:49

  Nickmess написав:vladus17 квитанции тоже дают?скоро при сдаче начнут требовать квитанцию иначе налог на доход с полной суммы)))) вот и повеселитесь

Дают в банках квитанции на любую операцию. Это же банк. Какой налог, это вы бред пишете. А я скажу, что скоро расстреливать начнут за слитки и что? Кто большую пугалку придумает?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:51

  vladus17 написав:
  Nickmess написав:квитанции тоже дают?скоро при сдаче начнут требовать квитанцию иначе налог на доход с полной суммы)))) вот и повеселитесь

Скорее всего если вы с рук купили на руки и будете продавать, а не в банк нести.
Темболее если введут какие то дурацкие налоги/ограничение, так будут все больше людей делать.
Так же спросите у золотых жуков, у которых золото уже по 10+ лет лежит: Где их квитанции?
А у кого и сохранились, то там ни фамилии ни даже серийного номера слитка! О чем речь!?

А ваши друзья на черном рынке что пишут фамилии и серийные номера? Таких требований нет.
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Повідомлень: 20212
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1189 раз.
Подякували: 1984 раз.
 
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  #<1 ... 1879188018811882
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