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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:49
Nickmess написав:vladus17
квитанции тоже дают?скоро при сдаче начнут требовать квитанцию иначе налог на доход с полной суммы)))) вот и повеселитесь
Дают в банках квитанции на любую операцию. Это же банк. Какой налог, это вы бред пишете. А я скажу, что скоро расстреливать начнут за слитки и что? Кто большую пугалку придумает?
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:51
vladus17 написав: Nickmess написав:
квитанции тоже дают?скоро при сдаче
начнут требовать квитанцию иначе налог на доход с полной суммы)))) вот и повеселитесь
Скорее всего если вы с рук купили на руки и будете продавать, а не в банк нести.
Темболее если введут какие то дурацкие налоги/ограничение, так будут все больше людей делать.
Так же спросите у золотых жуков, у которых золото уже по 10+ лет лежит: Где их квитанции?
А у кого и сохранились, то там ни фамилии ни даже серийного номера слитка! О чем речь!?
А ваши друзья на черном рынке что пишут фамилии и серийные номера? Таких требований нет.
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