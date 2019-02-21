Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:40

hxbbgaf написав: А ваши друзья на черном рынке что пишут фамилии и серийные номера? Таких требований нет. А ваши друзья на черном рынке что пишут фамилии и серийные номера? Таких требований нет.

Без чеков. Может у кого и завалялся чек, то может вместе со слитком передать. Но это так, бумажка для ,,успокоения души страждущик,,. О том что когда то было куплено по такой то цене, столько то грамм. Без ФИО покупателя и серийного номера слитка.Поэтому можно предположить что, к примеру, если у вас есть хоть одна квитанцыя 100г слитка, а слитков у вас 10, то вы можете ее показывать при продажи всех 10(да хоть ста) слитков. Учитывая что вы продаете их в разных местах, или в разный период времени. Главное ее никому не отдавать.Хотя это все чепуха. Не стоит на этой теме засиживаться.Скажу так: Кто хочет купить/продать -найдет способ.А разговоры типу "нету даже 100г в наличии 3й месяц звоню" или "Баба Лера больше двух грамм в месяц купить не разрешает" -отговорки для лузеров