Дают в банках квитанции на любую операцию. Это же банк. Какой налог, это вы бред пишете. А я скажу, что скоро расстреливать начнут за слитки и что? Кто большую пугалку придумает?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:49
Дают в банках квитанции на любую операцию. Это же банк. Какой налог, это вы бред пишете. А я скажу, что скоро расстреливать начнут за слитки и что? Кто большую пугалку придумает?
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:51
А ваши друзья на черном рынке что пишут фамилии и серийные номера? Таких требований нет.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:40
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Без чеков. Может у кого и завалялся чек, то может вместе со слитком передать. Но это так, бумажка для ,,успокоения души страждущик,,. О том что когда то было куплено по такой то цене, столько то грамм. Без ФИО покупателя и серийного номера слитка.
Поэтому можно предположить что, к примеру, если у вас есть хоть одна квитанцыя 100г слитка, а слитков у вас 10, то вы можете ее показывать при продажи всех 10(да хоть ста) слитков. Учитывая что вы продаете их в разных местах, или в разный период времени. Главное ее никому не отдавать.
Хотя это все чепуха. Не стоит на этой теме засиживаться.
Скажу так: Кто хочет купить/продать -найдет способ.
А разговоры типу "нету даже 100г в наличии 3й месяц звоню" или "Баба Лера больше двух грамм в месяц купить не разрешает" -отговорки для лузеров
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:12
Та понятно, но откуда вы взяли все эти требования предъявлять квитанции? Такого нет. Идете в банк и сдаете, даже паспорт предъявлять не надо, если это небольшая сумма. Более того, за несколько лет они выцветут. Я когда-то лечил зуб, через полгода он опять заболел после такого лечения, хотел по гарантии, взял чек, а он пустой!
З.Ы. Опять в Европе статистика красная, но фонда растет, евро стабильно, а золото падает. Логики никакой. Манипуляция чистой воды. Опять дело идет к дефициту физ. мета. Что-то будет. И очень скоро. Рынок постоянно насиловать нельзя.
Сопротивления сопротивлениями, но это виртуальный мир, реальный таков, что фондовый рынок, долговой рынок и недвига (не у нас, на Западе) образовали пузырь! Будет идеальный шторм! Эту финансовую систему ждет крах! Трамп может пойти на опережение и объявить дефолт, тем более, что он уже 2 раза предупреждал и у него навязчивая идея избавить Америку от взлетевшего долга и висит в кабинете портрет Никсона, который пох..рил золотой стандарт, т.е., фактически, объявил дефолт.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:19
hxbbgaf
О чем речь, братцы? Я не говорил о том что нужно квитанции предъявлять.
Я сказал что если вдруг кто такое придумает нововведение. То можно одну квитанцию 10 раз предъявлять будет. Так как там без серийных номеров и фамилий.
Хотя это чушь, ничего такого не введут.
Касательно падения цены на аурум- так это не большой отскок произошел. Изза сильного роста на кануне. Тред пока остается бычъим.
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:28
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Как глобальный долг уничтожит все экономические достижения.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:04
AU
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
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