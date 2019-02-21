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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1879188018811882
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:49

  Nickmess написав:vladus17 квитанции тоже дают?скоро при сдаче начнут требовать квитанцию иначе налог на доход с полной суммы)))) вот и повеселитесь

Дают в банках квитанции на любую операцию. Это же банк. Какой налог, это вы бред пишете. А я скажу, что скоро расстреливать начнут за слитки и что? Кто большую пугалку придумает?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:51

  vladus17 написав:
  Nickmess написав:квитанции тоже дают?скоро при сдаче начнут требовать квитанцию иначе налог на доход с полной суммы)))) вот и повеселитесь

Скорее всего если вы с рук купили на руки и будете продавать, а не в банк нести.
Темболее если введут какие то дурацкие налоги/ограничение, так будут все больше людей делать.
Так же спросите у золотых жуков, у которых золото уже по 10+ лет лежит: Где их квитанции?
А у кого и сохранились, то там ни фамилии ни даже серийного номера слитка! О чем речь!?

А ваши друзья на черном рынке что пишут фамилии и серийные номера? Таких требований нет.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:40

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:А ваши друзья на черном рынке что пишут фамилии и серийные номера? Таких требований нет.

Без чеков. Может у кого и завалялся чек, то может вместе со слитком передать. Но это так, бумажка для ,,успокоения души страждущик,,. О том что когда то было куплено по такой то цене, столько то грамм. Без ФИО покупателя и серийного номера слитка.
Поэтому можно предположить что, к примеру, если у вас есть хоть одна квитанцыя 100г слитка, а слитков у вас 10, то вы можете ее показывать при продажи всех 10(да хоть ста) слитков. Учитывая что вы продаете их в разных местах, или в разный период времени. Главное ее никому не отдавать. :mrgreen:

Хотя это все чепуха. Не стоит на этой теме засиживаться.

Скажу так: Кто хочет купить/продать -найдет способ.
А разговоры типу "нету даже 100г в наличии 3й месяц звоню" или "Баба Лера больше двух грамм в месяц купить не разрешает" -отговорки для лузеров :mrgreen:
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:12

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:А ваши друзья на черном рынке что пишут фамилии и серийные номера? Таких требований нет.

Без чеков. Может у кого и завалялся чек, то может вместе со слитком передать. Но это так, бумажка для ,,успокоения души страждущик,,. О том что когда то было куплено по такой то цене, столько то грамм. Без ФИО покупателя и серийного номера слитка.
Поэтому можно предположить что, к примеру, если у вас есть хоть одна квитанцыя 100г слитка, а слитков у вас 10, то вы можете ее показывать при продажи всех 10(да хоть ста) слитков. Учитывая что вы продаете их в разных местах, или в разный период времени. Главное ее никому не отдавать. :mrgreen:

Хотя это все чепуха. Не стоит на этой теме засиживаться.

Скажу так: Кто хочет купить/продать -найдет способ.
А разговоры типу "нету даже 100г в наличии 3й месяц звоню" или "Баба Лера больше двух грамм в месяц купить не разрешает" -отговорки для лузеров :mrgreen:


Та понятно, но откуда вы взяли все эти требования предъявлять квитанции? Такого нет. Идете в банк и сдаете, даже паспорт предъявлять не надо, если это небольшая сумма. Более того, за несколько лет они выцветут. Я когда-то лечил зуб, через полгода он опять заболел после такого лечения, хотел по гарантии, взял чек, а он пустой!
З.Ы. Опять в Европе статистика красная, но фонда растет, евро стабильно, а золото падает. Логики никакой. Манипуляция чистой воды. Опять дело идет к дефициту физ. мета. Что-то будет. И очень скоро. Рынок постоянно насиловать нельзя.
Сопротивления сопротивлениями, но это виртуальный мир, реальный таков, что фондовый рынок, долговой рынок и недвига (не у нас, на Западе) образовали пузырь! Будет идеальный шторм! Эту финансовую систему ждет крах! Трамп может пойти на опережение и объявить дефолт, тем более, что он уже 2 раза предупреждал и у него навязчивая идея избавить Америку от взлетевшего долга и висит в кабинете портрет Никсона, который пох..рил золотой стандарт, т.е., фактически, объявил дефолт.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:19

hxbbgaf
О чем речь, братцы? Я не говорил о том что нужно квитанции предъявлять.
Я сказал что если вдруг кто такое придумает нововведение. То можно одну квитанцию 10 раз предъявлять будет. Так как там без серийных номеров и фамилий.
Хотя это чушь, ничего такого не введут.

Касательно падения цены на аурум- так это не большой отскок произошел. Изза сильного роста на кануне. Тред пока остается бычъим.
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:28

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Как глобальный долг уничтожит все экономические достижения.
https://www.vestifinance.ru/articles/115192
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:04

AU

Продам что то с мелкого пока. Может кому интересно? ПС. Так же есть монеты.
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“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
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