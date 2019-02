Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:40

hxbbgaf написав: А ваши друзья на черном рынке что пишут фамилии и серийные номера? Таких требований нет. А ваши друзья на черном рынке что пишут фамилии и серийные номера? Таких требований нет.

Без чеков. Может у кого и завалялся чек, то может вместе со слитком передать. Но это так, бумажка для ,,успокоения души страждущик,,. О том что когда то было куплено по такой то цене, столько то грамм. Без ФИО покупателя и серийного номера слитка.

Поэтому можно предположить что, к примеру, если у вас есть хоть одна квитанцыя 100г слитка, а слитков у вас 10, то вы можете ее показывать при продажи всех 10(да хоть ста) слитков. Учитывая что вы продаете их в разных местах, или в разный период времени. Главное ее никому не отдавать.



Хотя это все чепуха. Не стоит на этой теме засиживаться.



Скажу так: Кто хочет купить/продать -найдет способ.

А разговоры типу "нету даже 100г в наличии 3й месяц звоню" или "Баба Лера больше двух грамм в месяц купить не разрешает" -отговорки для лузеров Без чеков. Может у кого и завалялся чек, то может вместе со слитком передать. Но это так, бумажка для ,,успокоения души страждущик,,. О том что когда то было куплено по такой то цене, столько то грамм. Без ФИО покупателя и серийного номера слитка.Поэтому можно предположить что, к примеру, если у вас есть хоть одна квитанцыя 100г слитка, а слитков у вас 10, то вы можете ее показывать при продажи всех 10(да хоть ста) слитков. Учитывая что вы продаете их в разных местах, или в разный период времени. Главное ее никому не отдавать.Хотя это все чепуха. Не стоит на этой теме засиживаться.Скажу так: Кто хочет купить/продать -найдет способ.А разговоры типу "нету даже 100г в наличии 3й месяц звоню" или "Баба Лера больше двух грамм в месяц купить не разрешает" -отговорки для лузеров

“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius