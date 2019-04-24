|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 24 кві, 2019 23:04
Одна "молодая команда" уже хотела завонять Троещину свалкой под видом мусоросжигательного завода.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20446
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1215 раз.
- Подякували: 2012 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор