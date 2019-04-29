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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 24 кві, 2019 23:04
Одна "молодая команда" уже хотела завонять Троещину свалкой под видом мусоросжигательного завода.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:19
Cимптомы новой власти пока что не вдохновляют. Но я заметил - как новая власть или просто существенные изменения в стране - над городом меняется атмосфера. Описать ощущение не могу. Но когда Порох пришел - висел черный тяжелый туман. А сейчас солнечно и люди все приветливые - даже доброжелательные. Начиная с 90 годов - такой "воздух" и атмосфера были только в период Тимошенко -Ющенко. в 90 годы - слово доброжелательный считалось оскорблением. Считалось модно быть злобным подлым отморозком. Будем надеяться на лучшее. Признаки в атмосфере хорошие - но не надежные конечно. Много говорят про борьбу с коррупцией это очень важно для страны - куда важнее мусороперерабатывающих. Меня даже не смущает - если будут сводить счеты со своими врагами в рамках борьбы с коррупцией. Лучше так - чем полная безнаказанность.( хорошее уже устали ожидать и не верится, люди привыкли к устойчивому безнаказанному махровому криминалу).
Додано: Суб 27 кві, 2019 10:52
Народу свойственно ошибаться. Его легко одурачить. На это работают целые команды.
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:20
Наш народ не включает мозг, поэтому легко одурачить. Хуже - что дешево продается. Не я не за гречку говорю. Я своих знакомых расспрашивал - за кого голосовали и почему. Если кто-то под кем-то кормится ( получает зарплату или периодически подачки, какую-то выгоду - за того и голосуют всей семьей. Имхо конечно.
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