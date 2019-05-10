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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1924192519261927 Додано: Сер 24 кві, 2019 23:04 Одна "молодая команда" уже хотела завонять Троещину свалкой под видом мусоросжигательного завода. hxbbgaf Повідомлень: 20474 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1218 раз. Подякували: 2014 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:19 hxbbgaf написав: Одна "молодая команда" уже хотела завонять Троещину свалкой под видом мусоросжигательного завода. Одна "молодая команда" уже хотела завонять Троещину свалкой под видом мусоросжигательного завода.



Cимптомы новой власти пока что не вдохновляют. Но я заметил - как новая власть или просто существенные изменения в стране - над городом меняется атмосфера. Описать ощущение не могу. Но когда Порох пришел - висел черный тяжелый туман. А сейчас солнечно и люди все приветливые - даже доброжелательные. Начиная с 90 годов - такой "воздух" и атмосфера были только в период Тимошенко -Ющенко. в 90 годы - слово доброжелательный считалось оскорблением. Считалось модно быть злобным подлым отморозком. Будем надеяться на лучшее. Признаки в атмосфере хорошие - но не надежные конечно. Много говорят про борьбу с коррупцией это очень важно для страны - куда важнее мусороперерабатывающих. Меня даже не смущает - если будут сводить счеты со своими врагами в рамках борьбы с коррупцией. Лучше так - чем полная безнаказанность.( хорошее уже устали ожидать и не верится, люди привыкли к устойчивому безнаказанному махровому криминалу). Cимптомы новой власти пока что не вдохновляют. Но я заметил - как новая власть или просто существенные изменения в стране - над городом меняется атмосфера. Описать ощущение не могу. Но когда Порох пришел - висел черный тяжелый туман. А сейчас солнечно и люди все приветливые - даже доброжелательные. Начиная с 90 годов - такой "воздух" и атмосфера были только в период Тимошенко -Ющенко. в 90 годы - слово доброжелательный считалось оскорблением.Считалось модно быть злобным подлым отморозком. Будем надеяться на лучшее. Признаки в атмосфере хорошие - но не надежные конечно. Много говорят про борьбу с коррупцией это очень важно для страны - куда важнее мусороперерабатывающих. Меня даже не смущает - если будут сводить счеты со своими врагами в рамках борьбы с коррупцией. Лучше так - чем полная безнаказанность.( хорошее уже устали ожидать и не верится, люди привыкли к устойчивому безнаказанному махровому криминалу). kalinavalera1

Повідомлень: 4885 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:58 Блумберг всех пугает дефолтми китайских корпорций. А если вдруг действительно китайские компнии начнут испытывать трудности и объявлять дефолты (13 трюликов - это, конечно, пугалки американцев под торговые переговоры, но хватит и меньшей суммы), как это повлияет на мировые рынки? Интересно, что в нынешнем глоблизированном мире все взимосвязано и должны они своим банкм, те, в свою очередь, часто американским банкам. и чем это закончится? Америкнские банки нчнут испытывать проблемы. И им придется допечатывать кучу долларов, при этом китайцы еще и начнут сливть американские бумаги н покрытие своих проблем, что нанесет по ним удар. И тогда Трампу уже точно ничего не останется как объявить дефолт по огромному долгу американского правительства, как он и обещал 4 мая 2016-го года. hxbbgaf Повідомлень: 20474 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1218 раз. Подякували: 2014 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 10:35

https://news.finance.ua/ru/news/-/44888 ... in-trampom

Сольют американские бумаги, а это в условиях гос. долга в 110% ВВП чревато катастрофическими последствиями.

Черный понедельник? Время тарить золото и серебро. Я б тарил прямо сейчас на черном рынке! Трамп ввел против китайцев пошлины на 300 ярдов.Сольют американские бумаги, а это в условиях гос. долга в 110% ВВП чревато катастрофическими последствиями.Черный понедельник? Время тарить золото и серебро. Я б тарил прямо сейчас на черном рынке! hxbbgaf Повідомлень: 20474 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1218 раз. Подякували: 2014 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1924192519261927 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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