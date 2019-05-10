Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:19

hxbbgaf написав: Одна "молодая команда" уже хотела завонять Троещину свалкой под видом мусоросжигательного завода. Одна "молодая команда" уже хотела завонять Троещину свалкой под видом мусоросжигательного завода.

Cимптомы новой власти пока что не вдохновляют. Но я заметил - как новая власть или просто существенные изменения в стране - над городом меняется атмосфера. Описать ощущение не могу. Но когда Порох пришел - висел черный тяжелый туман. А сейчас солнечно и люди все приветливые - даже доброжелательные. Начиная с 90 годов - такой "воздух" и атмосфера были только в период Тимошенко -Ющенко. в 90 годы - слово доброжелательный считалось оскорблением.Считалось модно быть злобным подлым отморозком. Будем надеяться на лучшее. Признаки в атмосфере хорошие - но не надежные конечно. Много говорят про борьбу с коррупцией это очень важно для страны - куда важнее мусороперерабатывающих. Меня даже не смущает - если будут сводить счеты со своими врагами в рамках борьбы с коррупцией. Лучше так - чем полная безнаказанность.( хорошее уже устали ожидать и не верится, люди привыкли к устойчивому безнаказанному махровому криминалу).