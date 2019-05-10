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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 24 кві, 2019 23:04
Одна "молодая команда" уже хотела завонять Троещину свалкой под видом мусоросжигательного завода.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:19
Cимптомы новой власти пока что не вдохновляют. Но я заметил - как новая власть или просто существенные изменения в стране - над городом меняется атмосфера. Описать ощущение не могу. Но когда Порох пришел - висел черный тяжелый туман. А сейчас солнечно и люди все приветливые - даже доброжелательные. Начиная с 90 годов - такой "воздух" и атмосфера были только в период Тимошенко -Ющенко. в 90 годы - слово доброжелательный считалось оскорблением. Считалось модно быть злобным подлым отморозком. Будем надеяться на лучшее. Признаки в атмосфере хорошие - но не надежные конечно. Много говорят про борьбу с коррупцией это очень важно для страны - куда важнее мусороперерабатывающих. Меня даже не смущает - если будут сводить счеты со своими врагами в рамках борьбы с коррупцией. Лучше так - чем полная безнаказанность.( хорошее уже устали ожидать и не верится, люди привыкли к устойчивому безнаказанному махровому криминалу).
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:58
Блумберг всех пугает дефолтми китайских корпорций. А если вдруг действительно китайские компнии начнут испытывать трудности и объявлять дефолты (13 трюликов - это, конечно, пугалки американцев под торговые переговоры, но хватит и меньшей суммы), как это повлияет на мировые рынки? Интересно, что в нынешнем глоблизированном мире все взимосвязано и должны они своим банкм, те, в свою очередь, часто американским банкам. и чем это закончится? Америкнские банки нчнут испытывать проблемы. И им придется допечатывать кучу долларов, при этом китайцы еще и начнут сливть американские бумаги н покрытие своих проблем, что нанесет по ним удар. И тогда Трампу уже точно ничего не останется как объявить дефолт по огромному долгу американского правительства, как он и обещал 4 мая 2016-го года.
Додано: Суб 11 тра, 2019 10:35
Трамп ввел против китайцев пошлины на 300 ярдов.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44888 ... in-trampom
Сольют американские бумаги, а это в условиях гос. долга в 110% ВВП чревато катастрофическими последствиями.
Черный понедельник? Время тарить золото и серебро. Я б тарил прямо сейчас на черном рынке!
Додано: Суб 11 тра, 2019 15:41
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
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