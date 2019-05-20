Додано: Суб 18 тра, 2019 14:43

Волгарь написав: Не далее как 5 лет назад доллар стоил 36 рублей, а Евро -50 , т.е кросс-курс ЕВРО/ДОЛЛАР был 1,4 против нынешних 1,12. И ничего, не померли.

Настоящая паника может начаться, когда доходность десятилеток приблизится к 5% годовых. Следующий этап - когда Минфин США впервые не сможет выкупить старые облигации за счет продажи новых, и покроет их эмиссией. Вот-тогда курс может уйти за 2 к 1. Только рядовые инвесторы узнают об этом в последнюю очередь. Но на ближайшие лет 6 можете расслабиться - денежный насос будет исправно накачивать госдолг триллионов до 30-ти без сбоев.

Кроме того, история 20-го века учит, что мировая финансовая олигархия всегда находит простой выход из грядущего кризиса - МИРОВУЮ ВОЙНУ. Не далее как 5 лет назад доллар стоил 36 рублей, а Евро -50 , т.е кросс-курс ЕВРО/ДОЛЛАР был 1,4 против нынешних 1,12. И ничего, не померли.Настоящая паника может начаться, когда доходность десятилеток приблизится к 5% годовых. Следующий этап - когда Минфин США впервые не сможет выкупить старые облигации за счет продажи новых, и покроет их эмиссией. Вот-тогда курс может уйти за 2 к 1. Только рядовые инвесторы узнают об этом в последнюю очередь. Но на ближайшие лет 6 можете расслабиться - денежный насос будет исправно накачивать госдолг триллионов до 30-ти без сбоев.Кроме того, история 20-го века учит, что мировая финансовая олигархия всегда находит простой выход из грядущего кризиса - МИРОВУЮ ВОЙНУ.

Эти проценты рисованные, это не свободный рынок. Но суммы такие, что денег может банально не хватить даже у всего мира на содержание американцев, а допечатывание вызовет гиперок. Откуда такая уверенность по поводу 6 лет? Долг 110% ВВП - это почти 115-максимум времен 2-й мировой войны, больше он никогда не был, а после повышения долгового потолка он опять пойдет на взлет и очень быстро (если оно будет). Но сейчас мировая война вряд ли возможна, или же это будет ядерный апокалипсис, так что вопросы придется решать по-другому. И долговой потолок достигнут еще 2 марта, уже 2.5 месяца они живут на запасах, в августе трампон может просто объявить дефолт, не подписав повышение долгового потолка. Он анонсировал, что инвесторам в трежеря придется поделиться, еще 3 года назад, а времени все меньше, это может быть последний долговой потолок на время его президентства. И в его кабинете висит портрет Никсона, который тоже на 3-м году своего президентства отменил золотой стандарт, что было сравнимо с дефолтом и тоже считал, что это его миссия - кинуть весь мир, который копил доллары, думая, что копит золото. А тут еще и разногласия с китайцами, которые в отместку сейчас опять начинают сливать трежеря. Пока в отметску, а если у них начнутся серьезные финансовые проблемы, то начнут сливать уже на текущее потребление. И американцам станет еще труднее финансировать свой растущий дефицит бюджета и торгового баланса и рефинансировать старый долг.