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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 16 тра, 2019 16:27
hxbbgaf написав:
Та да, при долге в 110% ВВП это "на руку". Только трежеря придется покупать печатному станку. Обесценить доллар они и сами могут - просто его напечатать! Только не было бы гиперка.
Не допустят гиперок. Для гиперка важны мировые СМИ и инфа -которая будет тиражироваться. Сша не допустит, имхо. А до 30% - и то - когда-нибудь - возможно. Вы так серьезно пишете про " включение станка США" - как буд-то это для США титанические усилия. На самом деле это очень легко. Совсем другое дело - выпускать конкурентоспособные товары на эти же суммы и успешно их продавать. А при контроле СМИ - вообще станок ни на что не влияет. неопределенно долго.
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Додано: Чет 16 тра, 2019 16:30
Волгарь написав:
Только рядовые инвесторы узнают об этом в последнюю очередь. Но на ближайшие лет 6 можете расслабиться - денежный насос будет исправно накачивать госдолг триллионов до 30-ти без сбоев.Кроме того, история 20-го века учит, что мировая финансовая олигархия всегда находит простой выход из грядущего кризиса - МИРОВУЮ ВОЙНУ.
Ну вы совсем "успокоили". Уж лучше гиперок.....
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 09:53
kalinavalera1 написав: Волгарь написав:
Только рядовые инвесторы узнают об этом в последнюю очередь. Но на ближайшие лет 6 можете расслабиться - денежный насос будет исправно накачивать госдолг триллионов до 30-ти без сбоев.Кроме того, история 20-го века учит, что мировая финансовая олигархия всегда находит простой выход из грядущего кризиса - МИРОВУЮ ВОЙНУ.
Ну вы совсем "успокоили". Уж лучше гиперок.....
Я реалист. И хорошо знаю историю. Практически во всех исследованиях о 1-ой мировой войне можно найти фразу о том, что она outbbreаkеd without visible reasons, т.е. разразилась без видимых причин. Истинная же причина состояла в том, что золотой стандарт стал главным тормозом развития мировой экономики (резко ограничивая денежное предложение, не поспевавшее за ростом товаров и услуг), а госдолги, составлявшие совокупно десятки тысяч тонн физического золота, было невозможно ни отдать, ни обслуживать.
В результате войны золотой (свободный размен золота на кредитки) стандарт фактически был уничтожен, госдолг Российской/Германской/Австро-Венгерской/Османской империй обнулился (разорив десятки миллионов рантье), а у остальных стран стал поддерживаться печатным станком (достаточно сказать, что за 105 последних лет у Великобритании он вырос с 800 млн. фунтов до 1 трлн.+ - занимай-не хочу)
Великая депрессия 30-х доказала, что мировые финансовые проблемы в итоге разрешить не удалось (даже девальвация доллара на 75% в 33-ем не дала нужного эффекта), поэтому разразилась Вторая мировая война. По результатам которой в экономике была достигнута стабилизация, обеспечившая в итоге ее всеобщий рост.
Теперь над миром нависла новая долговая проблема, решения которой в обозримой перспективе не просматривается - денежный насос Минфина США к середине следующего десятилетия начнет давать ощутимые сбои. Отсюда и президентство Трапма, и его на первый взгляд хаотичная политика, причина которой - попытка затормозить рост госдолга. А сделать этого не получится.
Выход остается всего один...
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 16:34
Переговоры по Брекзит провалились - Корбин.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 23:25
Волгарь написав:
Теперь над миром нависла новая долговая проблема, решения которой в обозримой перспективе не просматривается - денежный насос Минфина США к середине следующего десятилетия начнет давать ощутимые сбои. Отсюда и президентство Трапма, и его на первый взгляд хаотичная политика, причина которой - попытка затормозить рост госдолга. А сделать этого не получится.Выход остается всего один...
Вы убедительны. Нужно быть реалистом. Но у людей с реализмом большие проблемы всегда были. Я конечно не уловил связь - со второй мировой войной. У кого были долги и как война их решила? Просто обесценив деньги и уничтожив все созданное и построенное в Европе, как бы повысился спрос на товары ? Типа кто выжил - уже рад несказанно, и даже не зол на политиков ? Но почему-то верю вам в этом вопросе. Я конечно считал всегда - что войны - это желание завладеть чужой собственностью , заставить людей работать на агрессоров, завладеть например недрами - месторождения нефти, к примеру, еще знаю - воюют за рынки сбыта и сферы влияния.
Золотой стандарт? Был долларовый стандарт всегда. Его так называли - типа "золотой" - якобы доллар как золото может иметь постоянную ценность. Но с бумажными деньгами это не возможно. Золотой стандарт в очень искаженной форме существует даже сегодня. И существовал всегда, никому не мешал, и ничего с ним не сделать по большому счету. В отличие от бумажных денег - золото имеет более или менее стабильную ценность - в отличие от любых бумажных денег. А вот долларовый стандарт ценности - глупость и наглое мошенничество. Именно поэтому его обманно назвали "золотым стандартом". Бумажные деньги не имеют постоянной ценности - это не возможно
Доллар не может иметь постоянную ценность. Золотой стандарт никуда не делся. Просто доллар обесценился относительно золота. А золото вполне надежное мерило ценности.
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kalinavalera1
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Додано: Суб 18 тра, 2019 10:34
kalinavalera1 Вы плохо учились в школе. Кризисы капитализма возникают циклически и всегда являются кризисами перепроизводства. И смысл войны для мирового капитализма как способ выйти из кризиса - вовсе не в захвате призрачных территорий или ресурсов а в уничтожении избыточных производственных мощностей.
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jabba
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Додано: Суб 18 тра, 2019 14:33
kalinavalera1 написав:
Не допустят гиперок. Для гиперка важны мировые СМИ и инфа -которая будет тиражироваться. Сша не допустит, имхо. А до 30% - и то - когда-нибудь - возможно. Вы так серьезно пишете про " включение станка США" - как буд-то это для США титанические усилия. На самом деле это очень легко. Совсем другое дело - выпускать конкурентоспособные товары на эти же суммы и успешно их продавать. А при контроле СМИ - вообще станок ни на что не влияет. неопределенно долго.
Вот когда я слышу подобные аргументы, не будет, потому что не будет никогда, не допустят и т.д., то возникает уверенность, что будет и очень скоро. В 1971-м допустили, и в 1980-м, и в 2000-х. Доллар падает гораздо больше чем растет к товарам. Такая природа финансовой системы. Она основана на инфляции.
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Додано: Суб 18 тра, 2019 14:43
Волгарь написав:
Не далее как 5 лет назад доллар стоил 36 рублей, а Евро -50 , т.е кросс-курс ЕВРО/ДОЛЛАР был 1,4 против нынешних 1,12. И ничего, не померли.
Настоящая паника может начаться, когда доходность десятилеток приблизится к 5% годовых. Следующий этап - когда Минфин США впервые не сможет выкупить старые облигации за счет продажи новых, и покроет их эмиссией. Вот-тогда курс может уйти за 2 к 1. Только рядовые инвесторы узнают об этом в последнюю очередь. Но на ближайшие лет 6 можете расслабиться - денежный насос будет исправно накачивать госдолг триллионов до 30-ти без сбоев.
Кроме того, история 20-го века учит, что мировая финансовая олигархия всегда находит простой выход из грядущего кризиса - МИРОВУЮ ВОЙНУ.
Эти проценты рисованные, это не свободный рынок. Но суммы такие, что денег может банально не хватить даже у всего мира на содержание американцев, а допечатывание вызовет гиперок. Откуда такая уверенность по поводу 6 лет? Долг 110% ВВП - это почти 115-максимум времен 2-й мировой войны, больше он никогда не был, а после повышения долгового потолка он опять пойдет на взлет и очень быстро (если оно будет). Но сейчас мировая война вряд ли возможна, или же это будет ядерный апокалипсис, так что вопросы придется решать по-другому. И долговой потолок достигнут еще 2 марта, уже 2.5 месяца они живут на запасах, в августе трампон может просто объявить дефолт, не подписав повышение долгового потолка. Он анонсировал, что инвесторам в трежеря придется поделиться, еще 3 года назад, а времени все меньше, это может быть последний долговой потолок на время его президентства. И в его кабинете висит портрет Никсона, который тоже на 3-м году своего президентства отменил золотой стандарт, что было сравнимо с дефолтом и тоже считал, что это его миссия - кинуть весь мир, который копил доллары, думая, что копит золото. А тут еще и разногласия с китайцами, которые в отместку сейчас опять начинают сливать трежеря. Пока в отметску, а если у них начнутся серьезные финансовые проблемы, то начнут сливать уже на текущее потребление. И американцам станет еще труднее финансировать свой растущий дефицит бюджета и торгового баланса и рефинансировать старый долг.
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Додано: Нед 19 тра, 2019 03:20
jabba написав:kalinavalera1
Вы плохо учились в школе. Кризисы капитализма возникают циклически и всегда являются кризисами перепроизводства. И смысл войны для мирового капитализма как способ выйти из кризиса - вовсе не в захвате призрачных территорий или ресурсов а в уничтожении избыточных производственных мощностей.
А война за рынки сбыта - у меня это сказано - в чем разница ? Важно не мощности уничтожить , а сбывать товары. Уничтожение мощностей - один из вариантов и самый дохлый. Не обязательно войну ради этого, достаточно террористов нанять. Вторая мировая война как-то не вписывается в вашу логику. Или поясните - если я что не понял ? Вот подчинить население и навязать свои товары - это нужна война - война за рынки сбыта.
Не ставьте мне оценки, я не стараюсь вам угодить или поразить вас своими знаниями. Я просто форумчанин. Пишу свое мнение - узнаю ваше с интересом, расширяю кругозор. Вам понравится - если я вам буду ставить оценки ?
Ветку желательно поддерживать - рано или поздно - пойдет движение по золоту и будет интересно. Но если вы станете грубить, а новостей п теме не густо - то не захочется сюда заходить.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 09:09
Американские города вышли на первые места в мире по зарплатам. Сан-Франциско на первом месте в мире. По-моему, это говорит о том, что напечатали слишком много долларов и что доллар сейчас переоценен и его ждет обесценивание.
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