Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1926192719281929 Додано: Чет 16 тра, 2019 16:27 hxbbgaf написав: Чукча2 написав: Трампу только на руку если Китай продаст американские облигации.



http://www.profinance.ru/news/2019/05/1 ... atsii.html Трампу только на руку если Китай продаст американские облигации.

Та да, при долге в 110% ВВП это "на руку". Только трежеря придется покупать печатному станку. Обесценить доллар они и сами могут - просто его напечатать! Только не было бы гиперка. Та да, при долге в 110% ВВП это "на руку". Только трежеря придется покупать печатному станку. Обесценить доллар они и сами могут - просто его напечатать! Только не было бы гиперка.



Не допустят гиперок. Для гиперка важны мировые СМИ и инфа -которая будет тиражироваться. Сша не допустит, имхо. А до 30% - и то - когда-нибудь - возможно. Вы так серьезно пишете про " включение станка США" - как буд-то это для США титанические усилия. На самом деле это очень легко. Совсем другое дело - выпускать конкурентоспособные товары на эти же суммы и успешно их продавать. А при контроле СМИ - вообще станок ни на что не влияет. неопределенно долго. Не допустят гиперок. Для гиперка важны мировые СМИ и инфа -которая будет тиражироваться. Сша не допустит, имхо. А до 30% - и то - когда-нибудь - возможно. Вы так серьезно пишете про " включение станка США" - как буд-то это для США титанические усилия. На самом деле это очень легко. Совсем другое дело - выпускать конкурентоспособные товары на эти же суммы и успешно их продавать. А при контроле СМИ - вообще станок ни на что не влияет. неопределенно долго. kalinavalera1

Повідомлень: 4890 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 тра, 2019 16:30 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Волгарь написав: Только рядовые инвесторы узнают об этом в последнюю очередь. Но на ближайшие лет 6 можете расслабиться - денежный насос будет исправно накачивать госдолг триллионов до 30-ти без сбоев.Кроме того, история 20-го века учит, что мировая финансовая олигархия всегда находит простой выход из грядущего кризиса - МИРОВУЮ ВОЙНУ. Только рядовые инвесторы узнают об этом в последнюю очередь. Но на ближайшие лет 6 можете расслабиться - денежный насос будет исправно накачивать госдолг триллионов до 30-ти без сбоев.Кроме того, история 20-го века учит, что мировая финансовая олигархия всегда находит простой выход из грядущего кризиса - МИРОВУЮ ВОЙНУ.



Ну вы совсем "успокоили". Уж лучше гиперок..... Ну вы совсем "успокоили". Уж лучше гиперок..... kalinavalera1

Повідомлень: 4890 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 тра, 2019 09:53 kalinavalera1 написав: Волгарь написав: Только рядовые инвесторы узнают об этом в последнюю очередь. Но на ближайшие лет 6 можете расслабиться - денежный насос будет исправно накачивать госдолг триллионов до 30-ти без сбоев.Кроме того, история 20-го века учит, что мировая финансовая олигархия всегда находит простой выход из грядущего кризиса - МИРОВУЮ ВОЙНУ. Только рядовые инвесторы узнают об этом в последнюю очередь. Но на ближайшие лет 6 можете расслабиться - денежный насос будет исправно накачивать госдолг триллионов до 30-ти без сбоев.Кроме того, история 20-го века учит, что мировая финансовая олигархия всегда находит простой выход из грядущего кризиса - МИРОВУЮ ВОЙНУ.



Ну вы совсем "успокоили". Уж лучше гиперок..... Ну вы совсем "успокоили". Уж лучше гиперок.....

Я реалист. И хорошо знаю историю. Практически во всех исследованиях о 1-ой мировой войне можно найти фразу о том, что она outbbreаkеd without visible reasons, т.е. разразилась без видимых причин. Истинная же причина состояла в том, что золотой стандарт стал главным тормозом развития мировой экономики (резко ограничивая денежное предложение, не поспевавшее за ростом товаров и услуг), а госдолги, составлявшие совокупно десятки тысяч тонн физического золота, было невозможно ни отдать, ни обслуживать.

В результате войны золотой (свободный размен золота на кредитки) стандарт фактически был уничтожен, госдолг Российской/Германской/Австро-Венгерской/Османской империй обнулился (разорив десятки миллионов рантье), а у остальных стран стал поддерживаться печатным станком (достаточно сказать, что за 105 последних лет у Великобритании он вырос с 800 млн. фунтов до 1 трлн.+ - занимай-не хочу)

Великая депрессия 30-х доказала, что мировые финансовые проблемы в итоге разрешить не удалось (даже девальвация доллара на 75% в 33-ем не дала нужного эффекта), поэтому разразилась Вторая мировая война. По результатам которой в экономике была достигнута стабилизация, обеспечившая в итоге ее всеобщий рост.

Теперь над миром нависла новая долговая проблема, решения которой в обозримой перспективе не просматривается - денежный насос Минфина США к середине следующего десятилетия начнет давать ощутимые сбои. Отсюда и президентство Трапма, и его на первый взгляд хаотичная политика, причина которой - попытка затормозить рост госдолга. А сделать этого не получится.

Выход остается всего один... Я реалист. И хорошо знаю историю. Практически во всех исследованиях о 1-ой мировой войне можно найти фразу о том, что она outbbreаkеd without visible reasons, т.е. разразилась без видимых причин. Истинная же причина состояла в том, что золотой стандарт стал главным тормозом развития мировой экономики (резко ограничивая денежное предложение, не поспевавшее за ростом товаров и услуг), а госдолги, составлявшие совокупно десятки тысяч тонн физического золота, было невозможно ни отдать, ни обслуживать.В результате войны золотой (свободный размен золота на кредитки) стандарт фактически был уничтожен, госдолг Российской/Германской/Австро-Венгерской/Османской империй обнулился (разорив десятки миллионов рантье), а у остальных стран стал поддерживаться печатным станком (достаточно сказать, что за 105 последних лет у Великобритании он вырос с 800 млн. фунтов до 1 трлн.+ - занимай-не хочу)Великая депрессия 30-х доказала, что мировые финансовые проблемы в итоге разрешить не удалось (даже девальвация доллара на 75% в 33-ем не дала нужного эффекта), поэтому разразилась Вторая мировая война. По результатам которой в экономике была достигнута стабилизация, обеспечившая в итоге ее всеобщий рост.Теперь над миром нависла новая долговая проблема, решения которой в обозримой перспективе не просматривается - денежный насос Минфина США к середине следующего десятилетия начнет давать ощутимые сбои. Отсюда и президентство Трапма, и его на первый взгляд хаотичная политика, причина которой - попытка затормозить рост госдолга. А сделать этого не получится.Выход остается всего один... Волгарь Заблокований Повідомлень: 6551 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 674 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 тра, 2019 16:34 Переговоры по Брекзит провалились - Корбин. hxbbgaf Повідомлень: 20529 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1227 раз. Подякували: 2020 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 тра, 2019 23:25 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Волгарь написав: Теперь над миром нависла новая долговая проблема, решения которой в обозримой перспективе не просматривается - денежный насос Минфина США к середине следующего десятилетия начнет давать ощутимые сбои. Отсюда и президентство Трапма, и его на первый взгляд хаотичная политика, причина которой - попытка затормозить рост госдолга. А сделать этого не получится.Выход остается всего один... Теперь над миром нависла новая долговая проблема, решения которой в обозримой перспективе не просматривается - денежный насос Минфина США к середине следующего десятилетия начнет давать ощутимые сбои. Отсюда и президентство Трапма, и его на первый взгляд хаотичная политика, причина которой - попытка затормозить рост госдолга. А сделать этого не получится.Выход остается всего один...



Вы убедительны. Нужно быть реалистом. Но у людей с реализмом большие проблемы всегда были. Я конечно не уловил связь - со второй мировой войной. У кого были долги и как война их решила? Просто обесценив деньги и уничтожив все созданное и построенное в Европе, как бы повысился спрос на товары ? Типа кто выжил - уже рад несказанно, и даже не зол на политиков ? Но почему-то верю вам в этом вопросе. Я конечно считал всегда - что войны - это желание завладеть чужой собственностью , заставить людей работать на агрессоров, завладеть например недрами - месторождения нефти, к примеру, еще знаю - воюют за рынки сбыта и сферы влияния.





Золотой стандарт? Был долларовый стандарт всегда. Его так называли - типа "золотой" - якобы доллар как золото может иметь постоянную ценность. Но с бумажными деньгами это не возможно. Золотой стандарт в очень искаженной форме существует даже сегодня. И существовал всегда, никому не мешал, и ничего с ним не сделать по большому счету. В отличие от бумажных денег - золото имеет более или менее стабильную ценность - в отличие от любых бумажных денег. А вот долларовый стандарт ценности - глупость и наглое мошенничество. Именно поэтому его обманно назвали "золотым стандартом". Бумажные деньги не имеют постоянной ценности - это не возможно Доллар не может иметь постоянную ценность. Золотой стандарт никуда не делся. Просто доллар обесценился относительно золота. А золото вполне надежное мерило ценности. Вы убедительны. Нужно быть реалистом. Но у людей с реализмом большие проблемы всегда были. Я конечно не уловил связь - со второй мировой войной. У кого были долги и как война их решила? Просто обесценив деньги и уничтожив все созданное и построенное в Европе, как бы повысился спрос на товары ? Типа кто выжил - уже рад несказанно, и даже не зол на политиков ? Но почему-то верю вам в этом вопросе. Я конечно считал всегда - что войны - это желание завладеть чужой собственностью , заставить людей работать на агрессоров, завладеть например недрами - месторождения нефти, к примеру, еще знаю - воюют за рынки сбыта и сферы влияния.Золотой стандарт? Был долларовый стандарт всегда. Его так называли - типа "золотой" - якобы доллар как золото может иметь постоянную ценность. Но с бумажными деньгами это не возможно. Золотой стандарт в очень искаженной форме существует даже сегодня. И существовал всегда, никому не мешал, и ничего с ним не сделать по большому счету. В отличие от бумажных денег - золото имеет более или менее стабильную ценность - в отличие от любых бумажных денег. А вот долларовый стандарт ценности - глупость и наглое мошенничество. Именно поэтому его обманно назвали "золотым стандартом". Бумажные деньги не имеют постоянной ценности - это не возможноДоллар не может иметь постоянную ценность. Золотой стандарт никуда не делся. Просто доллар обесценился относительно золота. А золото вполне надежное мерило ценности. kalinavalera1

Повідомлень: 4890 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2019 10:34 kalinavalera1 Вы плохо учились в школе. Кризисы капитализма возникают циклически и всегда являются кризисами перепроизводства. И смысл войны для мирового капитализма как способ выйти из кризиса - вовсе не в захвате призрачных территорий или ресурсов а в уничтожении избыточных производственных мощностей. jabba

Повідомлень: 5326 З нами з: 18.12.08 Подякував: 346 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2019 14:33 kalinavalera1 написав: Не допустят гиперок. Для гиперка важны мировые СМИ и инфа -которая будет тиражироваться. Сша не допустит, имхо. А до 30% - и то - когда-нибудь - возможно. Вы так серьезно пишете про " включение станка США" - как буд-то это для США титанические усилия. На самом деле это очень легко. Совсем другое дело - выпускать конкурентоспособные товары на эти же суммы и успешно их продавать. А при контроле СМИ - вообще станок ни на что не влияет. неопределенно долго. Не допустят гиперок. Для гиперка важны мировые СМИ и инфа -которая будет тиражироваться. Сша не допустит, имхо. А до 30% - и то - когда-нибудь - возможно. Вы так серьезно пишете про " включение станка США" - как буд-то это для США титанические усилия. На самом деле это очень легко. Совсем другое дело - выпускать конкурентоспособные товары на эти же суммы и успешно их продавать. А при контроле СМИ - вообще станок ни на что не влияет. неопределенно долго.

Вот когда я слышу подобные аргументы, не будет, потому что не будет никогда, не допустят и т.д., то возникает уверенность, что будет и очень скоро. В 1971-м допустили, и в 1980-м, и в 2000-х. Доллар падает гораздо больше чем растет к товарам. Такая природа финансовой системы. Она основана на инфляции. Вот когда я слышу подобные аргументы, не будет, потому что не будет никогда, не допустят и т.д., то возникает уверенность, что будет и очень скоро. В 1971-м допустили, и в 1980-м, и в 2000-х. Доллар падает гораздо больше чем растет к товарам. Такая природа финансовой системы. Она основана на инфляции. hxbbgaf Повідомлень: 20529 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1227 раз. Подякували: 2020 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2019 14:43 Волгарь написав: Не далее как 5 лет назад доллар стоил 36 рублей, а Евро -50 , т.е кросс-курс ЕВРО/ДОЛЛАР был 1,4 против нынешних 1,12. И ничего, не померли.

Настоящая паника может начаться, когда доходность десятилеток приблизится к 5% годовых. Следующий этап - когда Минфин США впервые не сможет выкупить старые облигации за счет продажи новых, и покроет их эмиссией. Вот-тогда курс может уйти за 2 к 1. Только рядовые инвесторы узнают об этом в последнюю очередь. Но на ближайшие лет 6 можете расслабиться - денежный насос будет исправно накачивать госдолг триллионов до 30-ти без сбоев.

Кроме того, история 20-го века учит, что мировая финансовая олигархия всегда находит простой выход из грядущего кризиса - МИРОВУЮ ВОЙНУ. Не далее как 5 лет назад доллар стоил 36 рублей, а Евро -50 , т.е кросс-курс ЕВРО/ДОЛЛАР был 1,4 против нынешних 1,12. И ничего, не померли.Настоящая паника может начаться, когда доходность десятилеток приблизится к 5% годовых. Следующий этап - когда Минфин США впервые не сможет выкупить старые облигации за счет продажи новых, и покроет их эмиссией. Вот-тогда курс может уйти за 2 к 1. Только рядовые инвесторы узнают об этом в последнюю очередь. Но на ближайшие лет 6 можете расслабиться - денежный насос будет исправно накачивать госдолг триллионов до 30-ти без сбоев.Кроме того, история 20-го века учит, что мировая финансовая олигархия всегда находит простой выход из грядущего кризиса - МИРОВУЮ ВОЙНУ.

Эти проценты рисованные, это не свободный рынок. Но суммы такие, что денег может банально не хватить даже у всего мира на содержание американцев, а допечатывание вызовет гиперок. Откуда такая уверенность по поводу 6 лет? Долг 110% ВВП - это почти 115-максимум времен 2-й мировой войны, больше он никогда не был, а после повышения долгового потолка он опять пойдет на взлет и очень быстро (если оно будет). Но сейчас мировая война вряд ли возможна, или же это будет ядерный апокалипсис, так что вопросы придется решать по-другому. И долговой потолок достигнут еще 2 марта, уже 2.5 месяца они живут на запасах, в августе трампон может просто объявить дефолт, не подписав повышение долгового потолка. Он анонсировал, что инвесторам в трежеря придется поделиться, еще 3 года назад, а времени все меньше, это может быть последний долговой потолок на время его президентства. И в его кабинете висит портрет Никсона, который тоже на 3-м году своего президентства отменил золотой стандарт, что было сравнимо с дефолтом и тоже считал, что это его миссия - кинуть весь мир, который копил доллары, думая, что копит золото. А тут еще и разногласия с китайцами, которые в отместку сейчас опять начинают сливать трежеря. Пока в отметску, а если у них начнутся серьезные финансовые проблемы, то начнут сливать уже на текущее потребление. И американцам станет еще труднее финансировать свой растущий дефицит бюджета и торгового баланса и рефинансировать старый долг. Эти проценты рисованные, это не свободный рынок. Но суммы такие, что денег может банально не хватить даже у всего мира на содержание американцев, а допечатывание вызовет гиперок. Откуда такая уверенность по поводу 6 лет? Долг 110% ВВП - это почти 115-максимум времен 2-й мировой войны, больше он никогда не был, а после повышения долгового потолка он опять пойдет на взлет и очень быстро (если оно будет). Но сейчас мировая война вряд ли возможна, или же это будет ядерный апокалипсис, так что вопросы придется решать по-другому. И долговой потолок достигнут еще 2 марта, уже 2.5 месяца они живут на запасах, в августе трампон может просто объявить дефолт, не подписав повышение долгового потолка. Он анонсировал, что инвесторам в трежеря придется поделиться, еще 3 года назад, а времени все меньше, это может быть последний долговой потолок на время его президентства. И в его кабинете висит портрет Никсона, который тоже на 3-м году своего президентства отменил золотой стандарт, что было сравнимо с дефолтом и тоже считал, что это его миссия - кинуть весь мир, который копил доллары, думая, что копит золото. А тут еще и разногласия с китайцами, которые в отместку сейчас опять начинают сливать трежеря. Пока в отметску, а если у них начнутся серьезные финансовые проблемы, то начнут сливать уже на текущее потребление. И американцам станет еще труднее финансировать свой растущий дефицит бюджета и торгового баланса и рефинансировать старый долг. hxbbgaf Повідомлень: 20529 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1227 раз. Подякували: 2020 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 тра, 2019 03:20 jabba написав: kalinavalera1 Вы плохо учились в школе. Кризисы капитализма возникают циклически и всегда являются кризисами перепроизводства. И смысл войны для мирового капитализма как способ выйти из кризиса - вовсе не в захвате призрачных территорий или ресурсов а в уничтожении избыточных производственных мощностей. Вы плохо учились в школе. Кризисы капитализма возникают циклически и всегда являются кризисами перепроизводства. И смысл войны для мирового капитализма как способ выйти из кризиса - вовсе не в захвате призрачных территорий или ресурсов а в уничтожении избыточных производственных мощностей.

А война за рынки сбыта - у меня это сказано - в чем разница ? Важно не мощности уничтожить , а сбывать товары. Уничтожение мощностей - один из вариантов и самый дохлый. Не обязательно войну ради этого, достаточно террористов нанять. Вторая мировая война как-то не вписывается в вашу логику. Или поясните - если я что не понял ? Вот подчинить население и навязать свои товары - это нужна война - война за рынки сбыта.

Не ставьте мне оценки, я не стараюсь вам угодить или поразить вас своими знаниями. Я просто форумчанин. Пишу свое мнение - узнаю ваше с интересом, расширяю кругозор. Вам понравится - если я вам буду ставить оценки ?

Ветку желательно поддерживать - рано или поздно - пойдет движение по золоту и будет интересно. Но если вы станете грубить, а новостей п теме не густо - то не захочется сюда заходить. А война за рынки сбыта - у меня это сказано - в чем разница ? Важно не мощности уничтожить , а сбывать товары. Уничтожение мощностей - один из вариантов и самый дохлый. Не обязательно войну ради этого, достаточно террористов нанять. Вторая мировая война как-то не вписывается в вашу логику. Или поясните - если я что не понял ? Вот подчинить население и навязать свои товары - это нужна война - война за рынки сбыта.Не ставьте мне оценки, я не стараюсь вам угодить или поразить вас своими знаниями. Я просто форумчанин. Пишу свое мнение - узнаю ваше с интересом, расширяю кругозор. Вам понравится - если я вам буду ставить оценки ?Ветку желательно поддерживать - рано или поздно - пойдет движение по золоту и будет интересно. Но если вы станете грубить, а новостей п теме не густо - то не захочется сюда заходить. kalinavalera1

Повідомлень: 4890 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 09:09 Американские города вышли на первые места в мире по зарплатам. Сан-Франциско на первом месте в мире. По-моему, это говорит о том, что напечатали слишком много долларов и что доллар сейчас переоценен и его ждет обесценивание. hxbbgaf Повідомлень: 20529 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1227 раз. Подякували: 2020 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1926192719281929 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм