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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1927192819291930 Додано: Чет 23 тра, 2019 16:28

Вот во внешней торговле, использовать золото, как это было 100 лет назад, это идеальный вариант. В современных условиях это может выглядет через цифровую валюту, жёстко привязанную к золоту.

Оказывается такие варианты рассматриваются и в случае крупномасштабной торговой войны, возврат к золоту будет весьма вероятен.

ЦБ РФ готов рассмотреть криптовалюту для расчетов, привязанную к золоту

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ готов рассмотреть предложение о создании криптовалюты, привязанной к золоту, для взаиморасчетов с другими странами, однако считает развитие расчетов в нацвалютах более перспективным, заявила на заседании комитета по финансовому рынку в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



"Что касается взаиморасчетов: рассмотрим ваше предложение, что такое криптовалюта, привязанная к золоту. Но на мой взгляд важнее развивать все-таки расчеты в национальной валюте", — сказала Набиуллина в ответ на вопрос депутата, готов ли ЦБ рассмотреть ли такую идею.



Набиуллина отметила, что формат криптовалюты типа stable coin, которая привязана к реальному активу и обеспечению, изучается регулятором, и ее можно рассмотреть в регуляторной "песочнице" ЦБ. Вместе с этим ЦБ выступает против встраивания криптовалют в денежную систему РФ.



"Мы не видим этой возможности, чтобы криптовалюты здесь выполняли функцию денежных суррогатов, и практически не рассматриваем такие проекты в рамках регуляторной "песочницы", — подчеркнула Набиуллина.



Стейблкоин (stable coin) — криптовалюты, которые привязаны к запасам фиатных валют или физических товаров. За счет этой привязки стоимость стейблкоинов менее волатильна, чем курсы традиционных криптовалют. Когда-то давно, на этом форуме я предполагал, что возврат к золотому стандарту, будет не таким как был раньше. Никто не будет оплачивать покупки в магазине золотыми или серебрянными монетами.Вот во внешней торговле, использовать золото, как это было 100 лет назад, это идеальный вариант. В современных условиях это может выглядет через цифровую валюту, жёстко привязанную к золоту.Оказывается такие варианты рассматриваются и в случае крупномасштабной торговой войны, возврат к золоту будет весьма вероятен. potter Повідомлень: 1871 З нами з: 16.03.09 Подякував: 312 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 17:28 Re: Горячие новости по драгоценным металлам potter написав: Когда-то давно, на этом форуме я предполагал, что возврат к золотому стандарту, будет не таким как был раньше. Никто не будет оплачивать покупки в магазине золотыми или серебрянными монетами.

Вот во внешней торговле, использовать золото, как это было 100 лет назад, это идеальный вариант. В современных условиях это может выглядет через цифровую валюту, жёстко привязанную к золоту.

Оказывается такие варианты рассматриваются и в случае крупномасштабной торговой войны, возврат к золоту будет весьма вероятен. Когда-то давно, на этом форуме я предполагал, что возврат к золотому стандарту, будет не таким как был раньше. Никто не будет оплачивать покупки в магазине золотыми или серебрянными монетами.Вот во внешней торговле, использовать золото, как это было 100 лет назад, это идеальный вариант. В современных условиях это может выглядет через цифровую валюту, жёстко привязанную к золоту.Оказывается такие варианты рассматриваются и в случае крупномасштабной торговой войны, возврат к золоту будет весьма вероятен.

Мир идет в будущее гигантскими шагами, с каждым 10ти летием только увеличивая их. Назад пути нет. Никакого золотого стандарта не будет. Даже в крипту тут легче поверить чем в золотой стандарт. Мир идет в будущее гигантскими шагами, с каждым 10ти летием только увеличивая их. Назад пути нет. Никакого золотого стандарта не будет. Даже в крипту тут легче поверить чем в золотой стандарт. vladus17 Повідомлень: 845 З нами з: 21.03.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1927192819291930 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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