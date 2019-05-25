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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1927192819291930
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:28

Когда-то давно, на этом форуме я предполагал, что возврат к золотому стандарту, будет не таким как был раньше. Никто не будет оплачивать покупки в магазине золотыми или серебрянными монетами.
Вот во внешней торговле, использовать золото, как это было 100 лет назад, это идеальный вариант. В современных условиях это может выглядет через цифровую валюту, жёстко привязанную к золоту.
Оказывается такие варианты рассматриваются и в случае крупномасштабной торговой войны, возврат к золоту будет весьма вероятен.
ЦБ РФ готов рассмотреть криптовалюту для расчетов, привязанную к золоту
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ готов рассмотреть предложение о создании криптовалюты, привязанной к золоту, для взаиморасчетов с другими странами, однако считает развитие расчетов в нацвалютах более перспективным, заявила на заседании комитета по финансовому рынку в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается взаиморасчетов: рассмотрим ваше предложение, что такое криптовалюта, привязанная к золоту. Но на мой взгляд важнее развивать все-таки расчеты в национальной валюте", — сказала Набиуллина в ответ на вопрос депутата, готов ли ЦБ рассмотреть ли такую идею.

Набиуллина отметила, что формат криптовалюты типа stable coin, которая привязана к реальному активу и обеспечению, изучается регулятором, и ее можно рассмотреть в регуляторной "песочнице" ЦБ. Вместе с этим ЦБ выступает против встраивания криптовалют в денежную систему РФ.

"Мы не видим этой возможности, чтобы криптовалюты здесь выполняли функцию денежных суррогатов, и практически не рассматриваем такие проекты в рамках регуляторной "песочницы", — подчеркнула Набиуллина.

Стейблкоин (stable coin) — криптовалюты, которые привязаны к запасам фиатных валют или физических товаров. За счет этой привязки стоимость стейблкоинов менее волатильна, чем курсы традиционных криптовалют.
potter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:28

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  potter написав:Когда-то давно, на этом форуме я предполагал, что возврат к золотому стандарту, будет не таким как был раньше. Никто не будет оплачивать покупки в магазине золотыми или серебрянными монетами.
Вот во внешней торговле, использовать золото, как это было 100 лет назад, это идеальный вариант. В современных условиях это может выглядет через цифровую валюту, жёстко привязанную к золоту.
Оказывается такие варианты рассматриваются и в случае крупномасштабной торговой войны, возврат к золоту будет весьма вероятен.

Мир идет в будущее гигантскими шагами, с каждым 10ти летием только увеличивая их. Назад пути нет. Никакого золотого стандарта не будет. Даже в крипту тут легче поверить чем в золотой стандарт.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:34

  vladus17 написав:Мир идет в будущее гигантскими шагами, с каждым 10ти летием только увеличивая их. Назад пути нет. Никакого золотого стандарта не будет. Даже в крипту тут легче поверить чем в золотой стандарт.

А кто его знает. После обрушения доларовой пирамиды может и быть. Надо будет как-то людям доверие прививать. Правда, никто уже не поверит центробанкам.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:54

Вчера в одном банке мужчина сдавал слитки... потребовали квитанцию о поеупке) привет покупателям в подворотне
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 16:22

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Nickmess написав:Вчера в одном банке мужчина сдавал слитки... потребовали квитанцию о поеупке) привет покупателям в подворотне


Потребовали или попросили? Если потребовали то на каком основании, где такое правило прописано? Или это так, из личной инициативы приемщика-кассира?

У меня этих квитанций... Серийных номеров в них нет!

С одной квитанцией можно сколько продать слитков? Один миллион или два? При условии что вы не отдадите квитанцию банку при продаже а лишь предоставите посмотреть.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 16:43

Идентификация как и с валютой выше 150 тыс
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 22:46

  Nickmess написав:Идентификация как и с валютой выше 150 тыс

Идентификация это предоставление паспорта, а не чеков.
А если валюту сдаешь больше чем на 150к, чеки тоже нужно показывать?
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 07:01

Да.
Nickmess
 
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