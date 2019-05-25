Додано: Чет 23 тра, 2019 16:28

ЦБ РФ готов рассмотреть криптовалюту для расчетов, привязанную к золоту

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ готов рассмотреть предложение о создании криптовалюты, привязанной к золоту, для взаиморасчетов с другими странами, однако считает развитие расчетов в нацвалютах более перспективным, заявила на заседании комитета по финансовому рынку в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



"Что касается взаиморасчетов: рассмотрим ваше предложение, что такое криптовалюта, привязанная к золоту. Но на мой взгляд важнее развивать все-таки расчеты в национальной валюте", — сказала Набиуллина в ответ на вопрос депутата, готов ли ЦБ рассмотреть ли такую идею.



Набиуллина отметила, что формат криптовалюты типа stable coin, которая привязана к реальному активу и обеспечению, изучается регулятором, и ее можно рассмотреть в регуляторной "песочнице" ЦБ. Вместе с этим ЦБ выступает против встраивания криптовалют в денежную систему РФ.



"Мы не видим этой возможности, чтобы криптовалюты здесь выполняли функцию денежных суррогатов, и практически не рассматриваем такие проекты в рамках регуляторной "песочницы", — подчеркнула Набиуллина.



Стейблкоин (stable coin) — криптовалюты, которые привязаны к запасам фиатных валют или физических товаров. За счет этой привязки стоимость стейблкоинов менее волатильна, чем курсы традиционных криптовалют.

Когда-то давно, на этом форуме я предполагал, что возврат к золотому стандарту, будет не таким как был раньше. Никто не будет оплачивать покупки в магазине золотыми или серебрянными монетами.Вот во внешней торговле, использовать золото, как это было 100 лет назад, это идеальный вариант. В современных условиях это может выглядет через цифровую валюту, жёстко привязанную к золоту.Оказывается такие варианты рассматриваются и в случае крупномасштабной торговой войны, возврат к золоту будет весьма вероятен.