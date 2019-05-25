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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 23 тра, 2019 16:28
Когда-то давно, на этом форуме я предполагал, что возврат к золотому стандарту, будет не таким как был раньше. Никто не будет оплачивать покупки в магазине золотыми или серебрянными монетами.
Вот во внешней торговле, использовать золото, как это было 100 лет назад, это идеальный вариант. В современных условиях это может выглядет через цифровую валюту, жёстко привязанную к золоту.
Оказывается такие варианты рассматриваются и в случае крупномасштабной торговой войны, возврат к золоту будет весьма вероятен.
ЦБ РФ готов рассмотреть криптовалюту для расчетов, привязанную к золоту
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ готов рассмотреть предложение о создании криптовалюты, привязанной к золоту, для взаиморасчетов с другими странами, однако считает развитие расчетов в нацвалютах более перспективным, заявила на заседании комитета по финансовому рынку в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается взаиморасчетов: рассмотрим ваше предложение, что такое криптовалюта, привязанная к золоту. Но на мой взгляд важнее развивать все-таки расчеты в национальной валюте", — сказала Набиуллина в ответ на вопрос депутата, готов ли ЦБ рассмотреть ли такую идею.
Набиуллина отметила, что формат криптовалюты типа stable coin, которая привязана к реальному активу и обеспечению, изучается регулятором, и ее можно рассмотреть в регуляторной "песочнице" ЦБ. Вместе с этим ЦБ выступает против встраивания криптовалют в денежную систему РФ.
"Мы не видим этой возможности, чтобы криптовалюты здесь выполняли функцию денежных суррогатов, и практически не рассматриваем такие проекты в рамках регуляторной "песочницы", — подчеркнула Набиуллина.
Стейблкоин (stable coin) — криптовалюты, которые привязаны к запасам фиатных валют или физических товаров. За счет этой привязки стоимость стейблкоинов менее волатильна, чем курсы традиционных криптовалют.
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potter
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Додано: Чет 23 тра, 2019 17:28
potter написав:
Когда-то давно, на этом форуме я предполагал, что возврат к золотому стандарту, будет не таким как был раньше. Никто не будет оплачивать покупки в магазине золотыми или серебрянными монетами.
Вот во внешней торговле, использовать золото, как это было 100 лет назад, это идеальный вариант. В современных условиях это может выглядет через цифровую валюту, жёстко привязанную к золоту.
Оказывается такие варианты рассматриваются и в случае крупномасштабной торговой войны, возврат к золоту будет весьма вероятен.
Мир идет в будущее гигантскими шагами, с каждым 10ти летием только увеличивая их. Назад пути нет. Никакого золотого стандарта не будет. Даже в крипту тут легче поверить чем в золотой стандарт.
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vladus17
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Додано: Чет 23 тра, 2019 21:34
vladus17 написав:
Мир идет в будущее гигантскими шагами, с каждым 10ти летием только увеличивая их. Назад пути нет. Никакого золотого стандарта не будет. Даже в крипту тут легче поверить чем в золотой стандарт.
А кто его знает. После обрушения доларовой пирамиды может и быть. Надо будет как-то людям доверие прививать. Правда, никто уже не поверит центробанкам.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:54
Вчера в одном банке мужчина сдавал слитки... потребовали квитанцию о поеупке) привет покупателям в подворотне
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Nickmess
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Додано: Суб 25 тра, 2019 16:22
Nickmess написав:
Вчера в одном банке мужчина сдавал слитки... потребовали квитанцию о поеупке) привет покупателям в подворотне
Потребовали или попросили? Если потребовали то на каком основании, где такое правило прописано? Или это так, из личной инициативы приемщика-кассира?
У меня этих квитанций... Серийных номеров в них нет!
С одной квитанцией можно сколько продать слитков? Один миллион или два? При условии что вы не отдадите квитанцию банку при продаже а лишь предоставите посмотреть.
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vladus17
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Додано: Суб 25 тра, 2019 16:43
Идентификация как и с валютой выше 150 тыс
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Nickmess
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Додано: Суб 25 тра, 2019 22:46
Nickmess написав:
Идентификация как и с валютой выше 150 тыс
Идентификация это предоставление паспорта, а не чеков.
А если валюту сдаешь больше чем на 150к, чеки тоже нужно показывать?
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Додано: Нед 26 тра, 2019 07:01
Да.
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Nickmess
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Додано: Нед 26 тра, 2019 13:39
Nickmess Что "да"? Если чеки на валюту то не болтайте ерундой.
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jabba
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