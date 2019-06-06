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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1931193219331934 Додано: Чет 06 чер, 2019 14:47 serzh написав: Волгарь писал:

А механизма работы через биржу на Украине, как я понимаю нет (видимо, только через чужой брокерский счет на NYSE или LME).



Здесь вы ошибаетесь - с 2018 г. в рамках валютной либерализации физлицам разрешено делать переводы на валютные счета зарубежом в пределах $50К/год. Так что проблем нет (да их и раньше можно было обойти) - открывай счет в Интерактив Брокерс, пополняй его на нужную тебе сумму и получай доступ к куче торговых инструментов, в т.ч., "бумажному золоту". Волгарь писал:А механизма работы через биржу на Украине, как я понимаю нет (видимо, только через чужой брокерский счет на NYSE или LME).Здесь вы ошибаетесь - с 2018 г. в рамках валютной либерализации физлицам разрешено делать переводы на валютные счета зарубежом в пределах $50К/год. Так что проблем нет (да их и раньше можно было обойти) - открывай счет в Интерактив Брокерс, пополняй его на нужную тебе сумму и получай доступ к куче торговых инструментов, в т.ч., "бумажному золоту".



Дополню себя, что в Украине есть еще "золотые" ПИФы, паи которых вы можете покупать не отрываясь от компьютера (при наличии ЭЦП).

Так что, при желании, возможности для заработка на золоте есть.

Остается только такая мелочь, как правильно предсказать направление движения цены ... Дополню себя, что в Украине есть еще "золотые" ПИФы, паи которых вы можете покупать не отрываясь от компьютера (при наличии ЭЦП).Так что, при желании, возможности для заработка на золоте есть.Остается только такая мелочь, как правильно предсказать направление движения цены ... serzh Повідомлень: 39 З нами з: 02.02.11 Подякував: 12 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 чер, 2019 14:49 serzh написав: Волгарь писал:

А механизма работы через биржу на Украине, как я понимаю нет (видимо, только через чужой брокерский счет на NYSE или LME).



Здесь вы ошибаетесь - с 2018 г. в рамках валютной либерализации физлицам разрешено делать переводы на валютные счета зарубежом в пределах $50К/год. Так что проблем нет (да их и раньше можно было обойти) - открывай счет в Интерактив Брокерс, пополняй его на нужную тебе сумму и получай доступ к куче торговых инструментов, в т.ч., "бумажному золоту". Волгарь писал:А механизма работы через биржу на Украине, как я понимаю нет (видимо, только через чужой брокерский счет на NYSE или LME).Здесь вы ошибаетесь - с 2018 г. в рамках валютной либерализации физлицам разрешено делать переводы на валютные счета зарубежом в пределах $50К/год. Так что проблем нет (да их и раньше можно было обойти) - открывай счет в Интерактив Брокерс, пополняй его на нужную тебе сумму и получай доступ к куче торговых инструментов, в т.ч., "бумажному золоту".

Вы забываете, что в этом случае 50 тыс. долларов перечисляется на брокерский счет ДЯДЕ, который своей репутацией должен гарантировать его сохранность.

Т.е. фактическим владельцем этих денег будет чужой человек, которому Вы вынуждены доверять без каких-либо реальных гарантий с его стороны. Вы забываете, что в этом случае 50 тыс. долларов перечисляется на брокерский счет ДЯДЕ, который своей репутацией должен гарантировать его сохранность.Т.е. фактическим владельцем этих денег будет чужой человек, которому Вы вынуждены доверять без каких-либо реальных гарантий с его стороны. Волгарь Повідомлень: 6620 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 684 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 чер, 2019 15:28 Волгарь написав: serzh написав: Волгарь писал:

А механизма работы через биржу на Украине, как я понимаю нет (видимо, только через чужой брокерский счет на NYSE или LME).



Здесь вы ошибаетесь - с 2018 г. в рамках валютной либерализации физлицам разрешено делать переводы на валютные счета зарубежом в пределах $50К/год. Так что проблем нет (да их и раньше можно было обойти) - открывай счет в Интерактив Брокерс, пополняй его на нужную тебе сумму и получай доступ к куче торговых инструментов, в т.ч., "бумажному золоту". Волгарь писал:А механизма работы через биржу на Украине, как я понимаю нет (видимо, только через чужой брокерский счет на NYSE или LME).Здесь вы ошибаетесь - с 2018 г. в рамках валютной либерализации физлицам разрешено делать переводы на валютные счета зарубежом в пределах $50К/год. Так что проблем нет (да их и раньше можно было обойти) - открывай счет в Интерактив Брокерс, пополняй его на нужную тебе сумму и получай доступ к куче торговых инструментов, в т.ч., "бумажному золоту".

Вы забываете, что в этом случае 50 тыс. долларов перечисляется на брокерский счет ДЯДЕ, который своей репутацией должен гарантировать его сохранность.

Т.е. фактическим владельцем этих денег будет чужой человек, которому Вы вынуждены доверять без каких-либо реальных гарантий с его стороны. Вы забываете, что в этом случае 50 тыс. долларов перечисляется на брокерский счет ДЯДЕ, который своей репутацией должен гарантировать его сохранность.Т.е. фактическим владельцем этих денег будет чужой человек, которому Вы вынуждены доверять без каких-либо реальных гарантий с его стороны.



Насколько я помню счета в Интерактив Брокерс застрахованы в американском регуляторе (если не ошибаюсь до $100К).

Если же есть сомнению в добросовестности заокеанского дяди, то можно открыть счет у местных брокеров, предоставляющих выход на международные рынки. Хотя, насколько я знаю у них средства клиентов не страхуются.

А разве у российских брокеров есть страхование средств клиентов? Насколько я помню счета в Интерактив Брокерс застрахованы в американском регуляторе (если не ошибаюсь до $100К).Если же есть сомнению в добросовестности заокеанского дяди, то можно открыть счет у местных брокеров, предоставляющих выход на международные рынки. Хотя, насколько я знаю у них средства клиентов не страхуются.А разве у российских брокеров есть страхование средств клиентов? serzh Повідомлень: 39 З нами з: 02.02.11 Подякував: 12 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 чер, 2019 16:13 serzh написав: Волгарь написав: serzh написав: Волгарь писал:

А механизма работы через биржу на Украине, как я понимаю нет (видимо, только через чужой брокерский счет на NYSE или LME).



Здесь вы ошибаетесь - с 2018 г. в рамках валютной либерализации физлицам разрешено делать переводы на валютные счета зарубежом в пределах $50К/год. Так что проблем нет (да их и раньше можно было обойти) - открывай счет в Интерактив Брокерс, пополняй его на нужную тебе сумму и получай доступ к куче торговых инструментов, в т.ч., "бумажному золоту". Волгарь писал:А механизма работы через биржу на Украине, как я понимаю нет (видимо, только через чужой брокерский счет на NYSE или LME).Здесь вы ошибаетесь - с 2018 г. в рамках валютной либерализации физлицам разрешено делать переводы на валютные счета зарубежом в пределах $50К/год. Так что проблем нет (да их и раньше можно было обойти) - открывай счет в Интерактив Брокерс, пополняй его на нужную тебе сумму и получай доступ к куче торговых инструментов, в т.ч., "бумажному золоту".

Вы забываете, что в этом случае 50 тыс. долларов перечисляется на брокерский счет ДЯДЕ, который своей репутацией должен гарантировать его сохранность.

Т.е. фактическим владельцем этих денег будет чужой человек, которому Вы вынуждены доверять без каких-либо реальных гарантий с его стороны. Вы забываете, что в этом случае 50 тыс. долларов перечисляется на брокерский счет ДЯДЕ, который своей репутацией должен гарантировать его сохранность.Т.е. фактическим владельцем этих денег будет чужой человек, которому Вы вынуждены доверять без каких-либо реальных гарантий с его стороны.



Насколько я помню счета в Интерактив Брокерс застрахованы в американском регуляторе (если не ошибаюсь до $100К).

Если же есть сомнению в добросовестности заокеанского дяди, то можно открыть счет у местных брокеров, предоставляющих выход на международные рынки. Хотя, насколько я знаю у них средства клиентов не страхуются.

А разве у российских брокеров есть страхование средств клиентов? Насколько я помню счета в Интерактив Брокерс застрахованы в американском регуляторе (если не ошибаюсь до $100К).Если же есть сомнению в добросовестности заокеанского дяди, то можно открыть счет у местных брокеров, предоставляющих выход на международные рынки. Хотя, насколько я знаю у них средства клиентов не страхуются.А разве у российских брокеров есть страхование средств клиентов?

В России при обращении в брокерскую контору Вы открываете брокерский или инвестиционный счет (по последнему, если деньги в сумме 400 тыс. пролежали 3 года, можно получить налоговый вычет -52 тыс.)

Это как банковский депозит - он именной, принадлежит владельцу денег, и распоряжаться им может только он сам через комп или по телефону. При каждой операции нужно с помощью пароля удостоверить личность. Деньги со счета можно свободно вносить и выводить. Конечно, возможность мошенничества есть, например, хакерская атака, но вывод денег - операция, защищенная на многих уровнях. Брокерская контора в этом случае - не более, чем исполнитель приказов, которые в при голосовом наборе обязательно записываются. Т.е. проиграться, конечно можно (особенно, если работать с плечом), но только за свой счет. В России при обращении в брокерскую контору Вы открываете брокерский или инвестиционный счет (по последнему, если деньги в сумме 400 тыс. пролежали 3 года, можно получить налоговый вычет -52 тыс.)Это как банковский депозит - он именной, принадлежит владельцу денег, и распоряжаться им может только он сам через комп или по телефону. При каждой операции нужно с помощью пароля удостоверить личность. Деньги со счета можно свободно вносить и выводить. Конечно, возможность мошенничества есть, например, хакерская атака, но вывод денег - операция, защищенная на многих уровнях. Брокерская контора в этом случае - не более, чем исполнитель приказов, которые в при голосовом наборе обязательно записываются. Т.е. проиграться, конечно можно (особенно, если работать с плечом), но только за свой счет. Волгарь Повідомлень: 6620 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 684 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:03 Законопроект об отмене НДС инвестиций в золото внесён в правительство

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости/Прайм. В правительство РФ внесён законопроект об отмене НДС инвестиций в золото, разработанный в Совете Федерации, сообщили в Минфине.

Обнуление налога приведет к скачку спроса на золото в 15 раз с 3-4 тонн до 50 тонн в год в течение ближайших 3-5 лет. Источником основных финансовых вложений могут стать сбережения населения, которые, по разным оценкам, составляют около 4 трлн рублей, пишут "Известия" со ссылкой на источник в Минфине.

Помимо роста популярности этого актива среди инвесторов должны будут увеличиться поступления в казну. При планируемом объеме реализации слитков в 50 тонн в год сумма фискальных отчислений составит около 1,3 млрд рублей. Кроме того, сумма НДПИ от добычи дополнительных объемов драгоценного металла составит порядка 6,2 млрд рублей.

https://gold.1prime.ru/news/20190605/318312.html

Если закон примут, можно будет прикупить 10-ок унций НА БУДУЩЕЕ. Если закон примут, можно будет прикупить 10-ок унций НА БУДУЩЕЕ. Волгарь Повідомлень: 6620 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 684 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:08 Волгарь написав: Законопроект об отмене НДС инвестиций в золото внесён в правительство

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости/Прайм. В правительство РФ внесён законопроект об отмене НДС инвестиций в золото, разработанный в Совете Федерации, сообщили в Минфине.

Обнуление налога приведет к скачку спроса на золото в 15 раз с 3-4 тонн до 50 тонн в год в течение ближайших 3-5 лет. Источником основных финансовых вложений могут стать сбережения населения, которые, по разным оценкам, составляют около 4 трлн рублей, пишут "Известия" со ссылкой на источник в Минфине.

Помимо роста популярности этого актива среди инвесторов должны будут увеличиться поступления в казну. При планируемом объеме реализации слитков в 50 тонн в год сумма фискальных отчислений составит около 1,3 млрд рублей. Кроме того, сумма НДПИ от добычи дополнительных объемов драгоценного металла составит порядка 6,2 млрд рублей.

https://gold.1prime.ru/news/20190605/318312.html

Если закон примут, можно будет прикупить 10-ок унций НА БУДУЩЕЕ. Если закон примут, можно будет прикупить 10-ок унций НА БУДУЩЕЕ.

Так будет же падать и колебаться +-100 от 1300, что-то я не понял. Если не будет расти 2 года, зачем тогда покупать, тогда надо на 2 года положить на депозит, наварить проценты, а потом тока купить золото. Сами себе противоречите. Так будет же падать и колебаться +-100 от 1300, что-то я не понял. Если не будет расти 2 года, зачем тогда покупать, тогда надо на 2 года положить на депозит, наварить проценты, а потом тока купить золото. Сами себе противоречите. hxbbgaf Повідомлень: 20571 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1231 раз. Подякували: 2028 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:23 hxbbgaf

Какой еще депозит! Вы совсем не слушаете господина Волгаря.

Только акции Газпрома на все и 100500% годових



А на деле так тайно мечтает затариться золотишком на все да вот НДС в Рашке мешает Какой еще депозит! Вы совсем не слушаете господина Волгаря.Только акции Газпрома на все и 100500% годовихА на деле так тайно мечтает затариться золотишком на все да вот НДС в Рашке мешает Востаннє редагувалось vladus17 в П'ят 07 чер, 2019 13:25, всього редагувалось 2 разів. vladus17 Повідомлень: 853 З нами з: 21.03.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:24 hxbbgaf написав: Волгарь написав: Законопроект об отмене НДС инвестиций в золото внесён в правительство

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости/Прайм. В правительство РФ внесён законопроект об отмене НДС инвестиций в золото, разработанный в Совете Федерации, сообщили в Минфине.

Обнуление налога приведет к скачку спроса на золото в 15 раз с 3-4 тонн до 50 тонн в год в течение ближайших 3-5 лет. Источником основных финансовых вложений могут стать сбережения населения, которые, по разным оценкам, составляют около 4 трлн рублей, пишут "Известия" со ссылкой на источник в Минфине.

Помимо роста популярности этого актива среди инвесторов должны будут увеличиться поступления в казну. При планируемом объеме реализации слитков в 50 тонн в год сумма фискальных отчислений составит около 1,3 млрд рублей. Кроме того, сумма НДПИ от добычи дополнительных объемов драгоценного металла составит порядка 6,2 млрд рублей.

https://gold.1prime.ru/news/20190605/318312.html

Если закон примут, можно будет прикупить 10-ок унций НА БУДУЩЕЕ. Если закон примут, можно будет прикупить 10-ок унций НА БУДУЩЕЕ.

Так будет же падать и колебаться +-100 от 1300, что-то я не понял. Если не будет расти 2 года, зачем тогда покупать, тогда надо на 2 года положить на депозит, наварить проценты, а потом тока купить золото. Сами себе противоречите. Так будет же падать и колебаться +-100 от 1300, что-то я не понял. Если не будет расти 2 года, зачем тогда покупать, тогда надо на 2 года положить на депозит, наварить проценты, а потом тока купить золото. Сами себе противоречите.

Ничуть - я не рассматриваю физическое золото как инвестицию. Да и деньги для покупки 10-ти унций требуются небольшие. А вот как подарок близким родственникам смотрится хорошо. К тому же у меня внучке 2 года - вполне могу оставить в наследство. Глядишь, к ее свадьбе действительно это БУДУТ ДЕНЬГИ. Ничуть - я не рассматриваю физическое золото как инвестицию. Да и деньги для покупки 10-ти унций требуются небольшие. А вот как подарок близким родственникам смотрится хорошо. К тому же у меня внучке 2 года - вполне могу оставить в наследство. Глядишь, к ее свадьбе действительно это БУДУТ ДЕНЬГИ. Волгарь Повідомлень: 6620 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 684 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1931193219331934 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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