serzh написав:Волгарь писал: А механизма работы через биржу на Украине, как я понимаю нет (видимо, только через чужой брокерский счет на NYSE или LME).
Здесь вы ошибаетесь - с 2018 г. в рамках валютной либерализации физлицам разрешено делать переводы на валютные счета зарубежом в пределах $50К/год. Так что проблем нет (да их и раньше можно было обойти) - открывай счет в Интерактив Брокерс, пополняй его на нужную тебе сумму и получай доступ к куче торговых инструментов, в т.ч., "бумажному золоту".
Дополню себя, что в Украине есть еще "золотые" ПИФы, паи которых вы можете покупать не отрываясь от компьютера (при наличии ЭЦП). Так что, при желании, возможности для заработка на золоте есть. Остается только такая мелочь, как правильно предсказать направление движения цены ...
serzh написав:Волгарь писал: А механизма работы через биржу на Украине, как я понимаю нет (видимо, только через чужой брокерский счет на NYSE или LME).
Здесь вы ошибаетесь - с 2018 г. в рамках валютной либерализации физлицам разрешено делать переводы на валютные счета зарубежом в пределах $50К/год. Так что проблем нет (да их и раньше можно было обойти) - открывай счет в Интерактив Брокерс, пополняй его на нужную тебе сумму и получай доступ к куче торговых инструментов, в т.ч., "бумажному золоту".
Вы забываете, что в этом случае 50 тыс. долларов перечисляется на брокерский счет ДЯДЕ, который своей репутацией должен гарантировать его сохранность. Т.е. фактическим владельцем этих денег будет чужой человек, которому Вы вынуждены доверять без каких-либо реальных гарантий с его стороны.
serzh написав:Волгарь писал: А механизма работы через биржу на Украине, как я понимаю нет (видимо, только через чужой брокерский счет на NYSE или LME).
Здесь вы ошибаетесь - с 2018 г. в рамках валютной либерализации физлицам разрешено делать переводы на валютные счета зарубежом в пределах $50К/год. Так что проблем нет (да их и раньше можно было обойти) - открывай счет в Интерактив Брокерс, пополняй его на нужную тебе сумму и получай доступ к куче торговых инструментов, в т.ч., "бумажному золоту".
Вы забываете, что в этом случае 50 тыс. долларов перечисляется на брокерский счет ДЯДЕ, который своей репутацией должен гарантировать его сохранность. Т.е. фактическим владельцем этих денег будет чужой человек, которому Вы вынуждены доверять без каких-либо реальных гарантий с его стороны.
Насколько я помню счета в Интерактив Брокерс застрахованы в американском регуляторе (если не ошибаюсь до $100К). Если же есть сомнению в добросовестности заокеанского дяди, то можно открыть счет у местных брокеров, предоставляющих выход на международные рынки. Хотя, насколько я знаю у них средства клиентов не страхуются. А разве у российских брокеров есть страхование средств клиентов?
serzh написав:Волгарь писал: А механизма работы через биржу на Украине, как я понимаю нет (видимо, только через чужой брокерский счет на NYSE или LME).
Здесь вы ошибаетесь - с 2018 г. в рамках валютной либерализации физлицам разрешено делать переводы на валютные счета зарубежом в пределах $50К/год. Так что проблем нет (да их и раньше можно было обойти) - открывай счет в Интерактив Брокерс, пополняй его на нужную тебе сумму и получай доступ к куче торговых инструментов, в т.ч., "бумажному золоту".
Вы забываете, что в этом случае 50 тыс. долларов перечисляется на брокерский счет ДЯДЕ, который своей репутацией должен гарантировать его сохранность. Т.е. фактическим владельцем этих денег будет чужой человек, которому Вы вынуждены доверять без каких-либо реальных гарантий с его стороны.
Насколько я помню счета в Интерактив Брокерс застрахованы в американском регуляторе (если не ошибаюсь до $100К). Если же есть сомнению в добросовестности заокеанского дяди, то можно открыть счет у местных брокеров, предоставляющих выход на международные рынки. Хотя, насколько я знаю у них средства клиентов не страхуются. А разве у российских брокеров есть страхование средств клиентов?
В России при обращении в брокерскую контору Вы открываете брокерский или инвестиционный счет (по последнему, если деньги в сумме 400 тыс. пролежали 3 года, можно получить налоговый вычет -52 тыс.) Это как банковский депозит - он именной, принадлежит владельцу денег, и распоряжаться им может только он сам через комп или по телефону. При каждой операции нужно с помощью пароля удостоверить личность. Деньги со счета можно свободно вносить и выводить. Конечно, возможность мошенничества есть, например, хакерская атака, но вывод денег - операция, защищенная на многих уровнях. Брокерская контора в этом случае - не более, чем исполнитель приказов, которые в при голосовом наборе обязательно записываются. Т.е. проиграться, конечно можно (особенно, если работать с плечом), но только за свой счет.
Законопроект об отмене НДС инвестиций в золото внесён в правительство
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости/Прайм. В правительство РФ внесён законопроект об отмене НДС инвестиций в золото, разработанный в Совете Федерации, сообщили в Минфине. Обнуление налога приведет к скачку спроса на золото в 15 раз с 3-4 тонн до 50 тонн в год в течение ближайших 3-5 лет. Источником основных финансовых вложений могут стать сбережения населения, которые, по разным оценкам, составляют около 4 трлн рублей, пишут "Известия" со ссылкой на источник в Минфине. Помимо роста популярности этого актива среди инвесторов должны будут увеличиться поступления в казну. При планируемом объеме реализации слитков в 50 тонн в год сумма фискальных отчислений составит около 1,3 млрд рублей. Кроме того, сумма НДПИ от добычи дополнительных объемов драгоценного металла составит порядка 6,2 млрд рублей.
Волгарь написав:Законопроект об отмене НДС инвестиций в золото внесён в правительство
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости/Прайм. В правительство РФ внесён законопроект об отмене НДС инвестиций в золото, разработанный в Совете Федерации, сообщили в Минфине. Обнуление налога приведет к скачку спроса на золото в 15 раз с 3-4 тонн до 50 тонн в год в течение ближайших 3-5 лет. Источником основных финансовых вложений могут стать сбережения населения, которые, по разным оценкам, составляют около 4 трлн рублей, пишут "Известия" со ссылкой на источник в Минфине. Помимо роста популярности этого актива среди инвесторов должны будут увеличиться поступления в казну. При планируемом объеме реализации слитков в 50 тонн в год сумма фискальных отчислений составит около 1,3 млрд рублей. Кроме того, сумма НДПИ от добычи дополнительных объемов драгоценного металла составит порядка 6,2 млрд рублей.
Так будет же падать и колебаться +-100 от 1300, что-то я не понял. Если не будет расти 2 года, зачем тогда покупать, тогда надо на 2 года положить на депозит, наварить проценты, а потом тока купить золото. Сами себе противоречите.
Волгарь написав:Законопроект об отмене НДС инвестиций в золото внесён в правительство
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости/Прайм. В правительство РФ внесён законопроект об отмене НДС инвестиций в золото, разработанный в Совете Федерации, сообщили в Минфине. Обнуление налога приведет к скачку спроса на золото в 15 раз с 3-4 тонн до 50 тонн в год в течение ближайших 3-5 лет. Источником основных финансовых вложений могут стать сбережения населения, которые, по разным оценкам, составляют около 4 трлн рублей, пишут "Известия" со ссылкой на источник в Минфине. Помимо роста популярности этого актива среди инвесторов должны будут увеличиться поступления в казну. При планируемом объеме реализации слитков в 50 тонн в год сумма фискальных отчислений составит около 1,3 млрд рублей. Кроме того, сумма НДПИ от добычи дополнительных объемов драгоценного металла составит порядка 6,2 млрд рублей.
Так будет же падать и колебаться +-100 от 1300, что-то я не понял. Если не будет расти 2 года, зачем тогда покупать, тогда надо на 2 года положить на депозит, наварить проценты, а потом тока купить золото. Сами себе противоречите.
Ничуть - я не рассматриваю физическое золото как инвестицию. Да и деньги для покупки 10-ти унций требуются небольшие. А вот как подарок близким родственникам смотрится хорошо. К тому же у меня внучке 2 года - вполне могу оставить в наследство. Глядишь, к ее свадьбе действительно это БУДУТ ДЕНЬГИ.