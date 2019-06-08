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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:05
vladus17 написав:
!АХТУНГ!
Спот прайс на Лондонской бирже уже перевалил за 1340!
П.С. Волгарь будет тариться уже по 1400+. И это в лучшем случае, если в Рашке отменят НДС.
Хотя, с его слов, для него это не деньги
C горизонтом в 20 лет покупать по 1270 или 1350 большого значения не имеет.
Думаю, что к тому в времени валютная система на Земле будет несколько иная, и десять унций будут стоить около 30 000 кредитов образца 2040-го года.
Которые по покупательной способности равны примерно 30 000 нынешних долларов. А деньги эти (цена 10-ти унций) для меня действительно не сильно большие - я дочери на свадьбу подарил миллион. А в этом году, продав ее однушку (46 м2), купил трехкомнатную (63 м2), доплатив разницу.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 17:57
Волгарь
Прикольно!
А есть еще 1 дочь, и чтоб не замужняя?)
П.С Вам там Путэн еще интернет не отключил? А то слыхал что собираюется.
Чтоб люди не теряли свои ,,духовные скрепы,,
П.С.2 А что у Вас в стране нет подобных ресурсов как Финанс.юа? Или Вы и там и тут успеваете?
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Додано: Нед 09 чер, 2019 08:03
vladus17 написав:
Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.
Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!
Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским?
И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?
ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.
ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).
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Додано: Нед 09 чер, 2019 08:16
Волгарь написав:
Будь у любителей золота возможность трейдинга (купили по 1276, продали по 1340, откупились по по 1330, продали по 1338 - все цены последних 2 недель), это был бы высокодоходный бизнес, но такой возможности, за неимением реального сырьевого-фондового рынка в стране, как я понимаю нет.
Государственный Укргазбанк дает возможность спекулировать хоте евро/франк хоть золото/доллар онлайн в один клик с исполнением за секунду по текущим котировкам и с кредитным плечем. Единственно с выведенного заработка возьмут налоги 19,5%. Выводят ли сделки на биржу или работают как "кухня" - значения это для рядового спекулянта не имеет. Лот от 10 унций а не от 400 как на "настоящих биржах". И спред шото около 0,9 доллара на унции.
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