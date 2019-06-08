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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1932193319341935 Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:05 vladus17 написав: !АХТУНГ!

Спот прайс на Лондонской бирже уже перевалил за 1340!



П.С. Волгарь будет тариться уже по 1400+. И это в лучшем случае, если в Рашке отменят НДС.



Хотя, с его слов, для него это не деньги !АХТУНГ!Спот прайс на Лондонской бирже уже перевалил за 1340!П.С. Волгарь будет тариться уже по 1400+. И это в лучшем случае, если в Рашке отменят НДС.Хотя, с его слов, для него это не деньги

C горизонтом в 20 лет покупать по 1270 или 1350 большого значения не имеет.

Думаю, что к тому в времени валютная система на Земле будет несколько иная, и десять унций будут стоить около 30 000 кредитов образца 2040-го года.

Которые по покупательной способности равны примерно 30 000 нынешних долларов. А деньги эти (цена 10-ти унций) для меня действительно не сильно большие - я дочери на свадьбу подарил миллион. А в этом году, продав ее однушку (46 м2), купил трехкомнатную (63 м2), доплатив разницу. C горизонтом в 20 лет покупать по 1270 или 1350 большого значения не имеет.Думаю, что к тому в времени валютная система на Земле будет несколько иная, и десять унций будут стоить около 30 000 кредитов образца 2040-го года.Которые по покупательной способности равны примерно 30 000 нынешних долларов. А деньги эти (цена 10-ти унций) для меня действительно не сильно большие - я дочери на свадьбу подарил миллион. А в этом году, продав ее однушку (46 м2), купил трехкомнатную (63 м2), доплатив разницу. Волгарь Повідомлень: 6621 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 684 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 чер, 2019 17:57 Волгарь

Прикольно!



А есть еще 1 дочь, и чтоб не замужняя?)



П.С Вам там Путэн еще интернет не отключил? А то слыхал что собираюется.

Чтоб люди не теряли свои ,,духовные скрепы,,



П.С.2 А что у Вас в стране нет подобных ресурсов как Финанс.юа? Или Вы и там и тут успеваете? Прикольно!А есть еще 1 дочь, и чтоб не замужняя?)П.С Вам там Путэн еще интернет не отключил? А то слыхал что собираюется.Чтоб люди не теряли свои ,,духовные скрепы,,П.С.2 А что у Вас в стране нет подобных ресурсов как Финанс.юа? Или Вы и там и тут успеваете? vladus17 Повідомлень: 856 З нами з: 21.03.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2019 08:03 vladus17 написав: Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.

Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!

Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!

Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским?

И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?

ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.

ЗЗЫ. Запомните этот твит (с). Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским?И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.ЗЗЫ. Запомните этот твит (с). jabba

Повідомлень: 5333 З нами з: 18.12.08 Подякував: 346 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2019 08:16 Волгарь написав: Будь у любителей золота возможность трейдинга (купили по 1276, продали по 1340, откупились по по 1330, продали по 1338 - все цены последних 2 недель), это был бы высокодоходный бизнес, но такой возможности, за неимением реального сырьевого-фондового рынка в стране, как я понимаю нет. Будь у любителей золота возможность трейдинга (купили по 1276, продали по 1340, откупились по по 1330, продали по 1338 - все цены последних 2 недель), это был бы высокодоходный бизнес, но такой возможности, за неимением реального сырьевого-фондового рынка в стране, как я понимаю нет.

Государственный Укргазбанк дает возможность спекулировать хоте евро/франк хоть золото/доллар онлайн в один клик с исполнением за секунду по текущим котировкам и с кредитным плечем. Единственно с выведенного заработка возьмут налоги 19,5%. Выводят ли сделки на биржу или работают как "кухня" - значения это для рядового спекулянта не имеет. Лот от 10 унций а не от 400 как на "настоящих биржах". И спред шото около 0,9 доллара на унции. Государственный Укргазбанк дает возможность спекулировать хоте евро/франк хоть золото/доллар онлайн в один клик с исполнением за секунду по текущим котировкам и с кредитным плечем. Единственно с выведенного заработка возьмут налоги 19,5%. Выводят ли сделки на биржу или работают как "кухня" - значения это для рядового спекулянта не имеет. Лот от 10 унций а не от 400 как на "настоящих биржах". И спред шото около 0,9 доллара на унции. jabba

Повідомлень: 5333 З нами з: 18.12.08 Подякував: 346 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1932193319341935 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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