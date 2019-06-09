vladus17 написав:!АХТУНГ! Спот прайс на Лондонской бирже уже перевалил за 1340!
П.С. Волгарь будет тариться уже по 1400+. И это в лучшем случае, если в Рашке отменят НДС.
Хотя, с его слов, для него это не деньги
C горизонтом в 20 лет покупать по 1270 или 1350 большого значения не имеет. Думаю, что к тому в времени валютная система на Земле будет несколько иная, и десять унций будут стоить около 30 000 кредитов образца 2040-го года. Которые по покупательной способности равны примерно 30 000 нынешних долларов. А деньги эти (цена 10-ти унций) для меня действительно не сильно большие - я дочери на свадьбу подарил миллион. А в этом году, продав ее однушку (46 м2), купил трехкомнатную (63 м2), доплатив разницу.
vladus17 написав: Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру. Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!
Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским? И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов? ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году. ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).
Волгарь написав: Будь у любителей золота возможность трейдинга (купили по 1276, продали по 1340, откупились по по 1330, продали по 1338 - все цены последних 2 недель), это был бы высокодоходный бизнес, но такой возможности, за неимением реального сырьевого-фондового рынка в стране, как я понимаю нет.
Государственный Укргазбанк дает возможность спекулировать хоте евро/франк хоть золото/доллар онлайн в один клик с исполнением за секунду по текущим котировкам и с кредитным плечем. Единственно с выведенного заработка возьмут налоги 19,5%. Выводят ли сделки на биржу или работают как "кухня" - значения это для рядового спекулянта не имеет. Лот от 10 унций а не от 400 как на "настоящих биржах". И спред шото около 0,9 доллара на унции.
Волгарь написав: Будь у любителей золота возможность трейдинга (купили по 1276, продали по 1340, откупились по по 1330, продали по 1338 - все цены последних 2 недель), это был бы высокодоходный бизнес, но такой возможности, за неимением реального сырьевого-фондового рынка в стране, как я понимаю нет.
Государственный Укргазбанк дает возможность спекулировать хоте евро/франк хоть золото/доллар онлайн в один клик с исполнением за секунду по текущим котировкам и с кредитным плечем. Единственно с выведенного заработка возьмут налоги 19,5%. Выводят ли сделки на биржу или работают как "кухня" - значения это для рядового спекулянта не имеет. Лот от 10 унций а не от 400 как на "настоящих биржах". И спред шото около 0,9 доллара на унции.
vladus17 написав: Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру. Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!
Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским? И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов? ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году. ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).
Перевернутые голова и плечи за последние 6 лет отрисованы полностью. Так что на этот раз можем таки пробить и улететь. Тем более что июль-сентябрь - сезон роста (исключние было только в прошлом году), экономика начала замедляться (запасы растут, рабочих мест опять создается меньше, индексы деловой активности и производственый падают) и американская долговая эпопея еще даже не начиналась, а там исход один - рост золота и если повысят долговой потолок и сразу выйдут занимать сами у себя триллион с печатного станка (всегда в последние годы при таких выходах после многомесячного перерыва было падение доллара и рост золота), и если дефолт (это будет катастрофа и обклейка туалетов, свои гигантские дефициты американцы будут финансировать с печатного станка и это будут знать все, а банкам понадобятся десятки триллионов). https://www.nationalreview.com/corner/a ... -disaster/
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 09 чер, 2019 10:30, всього редагувалось 1 раз.
jabba написав:Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским? И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов? ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году. ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).
Ну вы вроде на $800 пророчили довольно длительное время. А хбебегав пророчит $100500 уже 10 лет как, юбилей у него скоро! Демура год назад пророчил 1450 на конец прошлого года - Тоже мимо.
У нас все хода записаны(с)
Запишем и этот твит!
Шансы я всегда рассматриваю 50 на 50. Особенно по золоту.
vladus17 написав: Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру. Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!
Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским? И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов? ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году. ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).
О! Вы пророк? А паству имеете ? Запомним. Я вас в ошибках не заметил. Очень к вам прислушиваюсь. Но на счет пророка это вы загнули - имхо Все ошибаются, это естественно. У экстрасенсов потолок 80% попадания в точку. Суть в том кто ошибается редко и мало .
Волгарь написав: Будь у любителей золота возможность трейдинга (купили по 1276, продали по 1340, откупились по по 1330, продали по 1338 - все цены последних 2 недель), это был бы высокодоходный бизнес, но такой возможности, за неимением реального сырьевого-фондового рынка в стране, как я понимаю нет.
Государственный Укргазбанк дает возможность спекулировать хоте евро/франк хоть золото/доллар онлайн в один клик с исполнением за секунду по текущим котировкам и с кредитным плечем. Единственно с выведенного заработка возьмут налоги 19,5%. Выводят ли сделки на биржу или работают как "кухня" - значения это для рядового спекулянта не имеет. Лот от 10 унций а не от 400 как на "настоящих биржах". И спред шото около 0,9 доллара на унции.