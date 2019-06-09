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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1932193319341935
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:05

  vladus17 написав:!АХТУНГ!
Спот прайс на Лондонской бирже уже перевалил за 1340!

П.С. Волгарь будет тариться уже по 1400+. И это в лучшем случае, если в Рашке отменят НДС.

Хотя, с его слов, для него это не деньги :mrgreen:

C горизонтом в 20 лет покупать по 1270 или 1350 большого значения не имеет.
Думаю, что к тому в времени валютная система на Земле будет несколько иная, и десять унций будут стоить около 30 000 кредитов образца 2040-го года.
Которые по покупательной способности равны примерно 30 000 нынешних долларов. А деньги эти (цена 10-ти унций) для меня действительно не сильно большие - я дочери на свадьбу подарил миллион. А в этом году, продав ее однушку (46 м2), купил трехкомнатную (63 м2), доплатив разницу.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 17:57

Волгарь
Прикольно!

А есть еще 1 дочь, и чтоб не замужняя?) :lol:

П.С Вам там Путэн еще интернет не отключил? А то слыхал что собираюется.
Чтоб люди не теряли свои ,,духовные скрепы,,

П.С.2 А что у Вас в стране нет подобных ресурсов как Финанс.юа? Или Вы и там и тут успеваете?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 08:03

  vladus17 написав: Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.
Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!

Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским? :evil:
И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?
ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.
ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 08:16

  Волгарь написав: Будь у любителей золота возможность трейдинга (купили по 1276, продали по 1340, откупились по по 1330, продали по 1338 - все цены последних 2 недель), это был бы высокодоходный бизнес, но такой возможности, за неимением реального сырьевого-фондового рынка в стране, как я понимаю нет.

Государственный Укргазбанк дает возможность спекулировать хоте евро/франк хоть золото/доллар онлайн в один клик с исполнением за секунду по текущим котировкам и с кредитным плечем. Единственно с выведенного заработка возьмут налоги 19,5%. Выводят ли сделки на биржу или работают как "кухня" - значения это для рядового спекулянта не имеет. Лот от 10 унций а не от 400 как на "настоящих биржах". И спред шото около 0,9 доллара на унции.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:20

  jabba написав:
  Волгарь написав: Будь у любителей золота возможность трейдинга (купили по 1276, продали по 1340, откупились по по 1330, продали по 1338 - все цены последних 2 недель), это был бы высокодоходный бизнес, но такой возможности, за неимением реального сырьевого-фондового рынка в стране, как я понимаю нет.

Государственный Укргазбанк дает возможность спекулировать хоте евро/франк хоть золото/доллар онлайн в один клик с исполнением за секунду по текущим котировкам и с кредитным плечем. Единственно с выведенного заработка возьмут налоги 19,5%. Выводят ли сделки на биржу или работают как "кухня" - значения это для рядового спекулянта не имеет. Лот от 10 унций а не от 400 как на "настоящих биржах". И спред шото около 0,9 доллара на унции.

А с убытков сами не доплатят 19.5%?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:29

  jabba написав:
  vladus17 написав: Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.
Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!

Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским? :evil:
И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?
ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.
ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).

Перевернутые голова и плечи за последние 6 лет отрисованы полностью. Так что на этот раз можем таки пробить и улететь. Тем более что июль-сентябрь - сезон роста (исключние было только в прошлом году), экономика начала замедляться (запасы растут, рабочих мест опять создается меньше, индексы деловой активности и производственый падают) и американская долговая эпопея еще даже не начиналась, а там исход один - рост золота и если повысят долговой потолок и сразу выйдут занимать сами у себя триллион с печатного станка (всегда в последние годы при таких выходах после многомесячного перерыва было падение доллара и рост золота), и если дефолт (это будет катастрофа и обклейка туалетов, свои гигантские дефициты американцы будут финансировать с печатного станка и это будут знать все, а банкам понадобятся десятки триллионов).
https://www.nationalreview.com/corner/a ... -disaster/
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 09 чер, 2019 10:30, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:30

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  jabba написав:Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским? :evil:
И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?
ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.
ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).

Ну вы вроде на $800 пророчили довольно длительное время.
А хбебегав пророчит $100500 уже 10 лет как, юбилей у него скоро! :mrgreen:
Демура год назад пророчил 1450 на конец прошлого года - Тоже мимо.

У нас все хода записаны(с)

Запишем и этот твит!

Шансы я всегда рассматриваю 50 на 50. Особенно по золоту.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 19:22

  jabba написав:
  vladus17 написав: Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.
Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!

Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским? :evil:
И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?
ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.
ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).


О! Вы пророк? А паству имеете ? Запомним. Я вас в ошибках не заметил. Очень к вам прислушиваюсь. Но на счет пророка это вы загнули - имхо :mrgreen: Все ошибаются, это естественно. У экстрасенсов потолок 80% попадания в точку. Суть в том кто ошибается редко и мало .
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 21:37

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

jabba написав:
  Волгарь написав: Будь у любителей золота возможность трейдинга (купили по 1276, продали по 1340, откупились по по 1330, продали по 1338 - все цены последних 2 недель), это был бы высокодоходный бизнес, но такой возможности, за неимением реального сырьевого-фондового рынка в стране, как я понимаю нет.

Государственный Укргазбанк дает возможность спекулировать хоте евро/франк хоть золото/доллар онлайн в один клик с исполнением за секунду по текущим котировкам и с кредитным плечем. Единственно с выведенного заработка возьмут налоги 19,5%. Выводят ли сделки на биржу или работают как "кухня" - значения это для рядового спекулянта не имеет. Лот от 10 унций а не от 400 как на "настоящих биржах". И спред шото около 0,9 доллара на унции.
А можно пожалуйста подробнее?
Имеется в виду http://forex.ukrgasbank.com или нечто иное?
Заранее спасибо.
adamsmittttt
 
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