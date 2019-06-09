Додано: Нед 09 чер, 2019 10:29

jabba написав: vladus17 написав: Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.

Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!

Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!

Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским?

И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?

ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.

ЗЗЫ. Запомните этот твит (с). Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским?И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).

Перевернутые голова и плечи за последние 6 лет отрисованы полностью. Так что на этот раз можем таки пробить и улететь. Тем более что июль-сентябрь - сезон роста (исключние было только в прошлом году), экономика начала замедляться (запасы растут, рабочих мест опять создается меньше, индексы деловой активности и производственый падают) и американская долговая эпопея еще даже не начиналась, а там исход один - рост золота и если повысят долговой потолок и сразу выйдут занимать сами у себя триллион с печатного станка (всегда в последние годы при таких выходах после многомесячного перерыва было падение доллара и рост золота), и если дефолт (это будет катастрофа и обклейка туалетов, свои гигантские дефициты американцы будут финансировать с печатного станка и это будут знать все, а банкам понадобятся десятки триллионов).