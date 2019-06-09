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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1933193419351936
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:14

  jabba написав:
  Волгарь написав: Будь у любителей золота возможность трейдинга (купили по 1276, продали по 1340, откупились по по 1330, продали по 1338 - все цены последних 2 недель), это был бы высокодоходный бизнес, но такой возможности, за неимением реального сырьевого-фондового рынка в стране, как я понимаю нет.

Государственный Укргазбанк дает возможность спекулировать хоте евро/франк хоть золото/доллар онлайн в один клик с исполнением за секунду по текущим котировкам и с кредитным плечем. Единственно с выведенного заработка возьмут налоги 19,5%. Выводят ли сделки на биржу или работают как "кухня" - значения это для рядового спекулянта не имеет. Лот от 10 унций а не от 400 как на "настоящих биржах". И спред шото около 0,9 доллара на унции.

Вы не находите, что Ваше утверждение как-то плохо согласуется вот с этим?
Думаю немного слить.
Итого завтра выхожу на продажу. Может кого что интересует слитки/монеты?г.Киев. Писать в ЛС.

Я понимаю, налоги платить никто не хочет, но ведь и риск в случае продажи физического золота по объявлению или безналичного через Ваш вариант различается на ТРИ ПОРЯДКА, БУКВАЛЬНО
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:29

  Волгарь написав:
  vladus17 написав:Волгарь
Прикольно!

А есть еще 1 дочь, и чтоб не замужняя?) :lol:

П.С Вам там Путэн еще интернет не отключил? А то слыхал что собираюется.
Чтоб люди не теряли свои ,,духовные скрепы,,

П.С.2 А что у Вас в стране нет подобных ресурсов как Финанс.юа? Или Вы и там и тут успеваете?

Дочь одна и замужем. Есть внучка. А с какой целью интересуетесь?


Он шутит наверное , ну типа того, что ищет невесту с большим приданным, ну или ищет тестя богатого и со связями. Повезло вашей дочке с папой.

Он имеет в виду наверное истину - что не суть важно сколько у вас денег. В любом случае деньги любят счет. На сколько я знаю, богатыми бывают как раз очень экономные и прижимистые люди. Если деньги легко тратить и пускать на ветер - они быстро заканчиваются. :mrgreen:
Про "прижимистость" я имею ввиду покупку золота по выгодной цене. А приданое для дочки - это уважаю. Это правильное вложение.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:38

  kalinavalera1 написав:
  Волгарь написав:
  vladus17 написав:Волгарь
Прикольно!

А есть еще 1 дочь, и чтоб не замужняя?) :lol:

П.С Вам там Путэн еще интернет не отключил? А то слыхал что собираюется.
Чтоб люди не теряли свои ,,духовные скрепы,,

П.С.2 А что у Вас в стране нет подобных ресурсов как Финанс.юа? Или Вы и там и тут успеваете?

Дочь одна и замужем. Есть внучка. А с какой целью интересуетесь?


Он шутит наверное , ну типа того, что ищет невесту с большим приданным, ну или ищет тестя богатого и со связями.

Он имеет в виду наверное истину - что не суть важно сколько у вас денег. В любом случае деньги любят счет. На сколько я знаю, богатыми бывают как раз очень экономные и прижимистые люди. Если деньги легко тратить и пускать на ветер - они быстро заканчиваются. :mrgreen:

Я - не богатый, просто обеспеченный. А ресурсов подобных finance.ua у нас я не знаю. Есть специализированные сайты, вроде finam.ru или ru.investing.com, где на форуме общаются профессионалы фондового рынка.
Обсуждать там скользящую среднюю или теханализ мне элементарно не хватает знаний. А вот финансовых форумов ДЛЯ ЧАЙНИКОВ, вроде меня или Вас, не встречал. Я ведь не зря несколько раз писал: Украина 2019-го практически по всем параметрам (экономическим/демографическим/социальным) - это РФ в лучшем случае 2003-го года.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:46

  jabba написав:
  vladus17 написав: Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.
Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!

Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским? :evil:
И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?
ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.
ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).


Я за рост золота. Появилась интересная публикация - вернее книга. Наверно вы связи с золотом не увидите, я же допускаю - что такая связь возможна. Я ее не читал - но сам факт о чем-о говорит.

Я вот соображаю за чем элите США - такая публикация и такая странная "реклама"? То ли они сами хотят опустить доллар ? То ли хотят его временно дестабилизировать, что бы наварить на скачках курса? Группа Сороса - которая устраивала во многих странах "революции" и наживалась на скачках курсов местных валют, вернее на обесценивании местных валют и не только - сегодня осталась совсем без кормушки ?

"Автор - режиссера документального фильма «Инсайдеры» («Оскар-2011»за лучший документальный фильм) Нация-хищник. Корпорации преступны, политики коррумпированы, Америка во власти мошенников
Факты, факты, факты – о том, как элита США подмяла под себя Америку, о коррумпированности демократического строя, о существовании (при всех президентах последних лет) научной, финансовой и политической сети влияния, о том, как все это сбило мировую экономику с ног и привело к финансовому кризису.

Predator Nation. Corporate Criminals, Political Corruption, and the Hijacking of America
Автор: Чарлз Фергюсон "Фергюсон окончил школу Lowell High School в Сан-Франциско в 1972 году, и получил степень бакалавра математики в Беркли в 1978-м, а в 1989 году защитил степень доктора в Массачусетском технологическом институте. Свою академическую карьеру он продолжил в МТИ, одновременно консультируя Администрацию президента США, Управление торгового представителя США, Министерство обороны США, а также ряд американских и европейских технологических компаний.

В период с 1992 по 1994 годы Фергюсон работал независимым консультантом по бизнес-стратегии для таких компаний как Apple Inc., Xerox, Motorola и Texas Instruments.


Когда вы пророчили " по 800" - я читал это, как стеб. ну что бы распалить дискуссию ни о чем - с теми у кого " будет токо дорожать". Вы же прикалывались, когда писали "по 800" ? Хотя всерьез я понял так , что считаете "будет сидеть цена на низах". И цифры называли вы более адекватные. Типа 1240 кажется - около того.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 10 чер, 2019 12:09, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:02

  jabba написав:
  vladus17 написав: Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.
Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!

Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским? :evil:
И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?
ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.
ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).

мне 1500 надо
наши обещали сделать :wink:
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:14

  odessit2007 написав:
  jabba написав:
  vladus17 написав: Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.
Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!

Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским? :evil:
И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?
ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.
ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).

мне 1500 надо
наши обещали сделать :wink:


Я заметил , как только перестаю следить за ценами, и вообще "выключаюсь" из
темы - так золото сразу начитает расти. Я даже Чукче это присоветовал. :mrgreen: Совпадение наверное?
kalinavalera1
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  #<1 ... 1933193419351936
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