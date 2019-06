Форуми / Банківські метали та

Будь у любителей золота возможность трейдинга (купили по 1276, продали по 1340, откупились по по 1330, продали по 1338 - все цены последних 2 недель), это был бы высокодоходный бизнес, но такой возможности, за неимением реального сырьевого-фондового рынка в стране, как я понимаю нет.

Государственный Укргазбанк дает возможность спекулировать хоте евро/франк хоть золото/доллар онлайн в один клик с исполнением за секунду по текущим котировкам и с кредитным плечем. Единственно с выведенного заработка возьмут налоги 19,5%. Выводят ли сделки на биржу или работают как "кухня" - значения это для рядового спекулянта не имеет. Лот от 10 унций а не от 400 как на "настоящих биржах". И спред шото около 0,9 доллара на унции. Государственный Укргазбанк дает возможность спекулировать хоте евро/франк хоть золото/доллар онлайн в один клик с исполнением за секунду по текущим котировкам и с кредитным плечем. Единственно с выведенного заработка возьмут налоги 19,5%. Выводят ли сделки на биржу или работают как "кухня" - значения это для рядового спекулянта не имеет. Лот от 10 унций а не от 400 как на "настоящих биржах". И спред шото около 0,9 доллара на унции.

Вы не находите, что Ваше утверждение как-то плохо согласуется вот с этим?

Думаю немного слить.

Думаю немного слить.

Итого завтра выхожу на продажу. Может кого что интересует слитки/монеты?г.Киев. Писать в ЛС.

Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!

Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!

Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским?

И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?

ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.

Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским?

И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?

ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.

ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).



Я за рост золота. Появилась интересная публикация - вернее книга. Наверно вы связи с золотом не увидите, я же допускаю - что такая связь возможна. Я ее не читал - но сам факт о чем-о говорит.



Я вот соображаю за чем элите США - такая публикация и такая странная "реклама"? То ли они сами хотят опустить доллар ? То ли хотят его временно дестабилизировать, что бы наварить на скачках курса? Группа Сороса - которая устраивала во многих странах "революции" и наживалась на скачках курсов местных валют, вернее на обесценивании местных валют и не только - сегодня осталась совсем без кормушки ?



"Автор - режиссера документального фильма «Инсайдеры» («Оскар-2011»за лучший документальный фильм) Нация-хищник. Корпорации преступны, политики коррумпированы, Америка во власти мошенников

Факты, факты, факты – о том, как элита США подмяла под себя Америку, о коррумпированности демократического строя, о существовании (при всех президентах последних лет) научной, финансовой и политической сети влияния, о том, как все это сбило мировую экономику с ног и привело к финансовому кризису.



Predator Nation. Corporate Criminals, Political Corruption, and the Hijacking of America

Автор: Чарлз Фергюсон "Фергюсон окончил школу Lowell High School в Сан-Франциско в 1972 году, и получил степень бакалавра математики в Беркли в 1978-м, а в 1989 году защитил степень доктора в Массачусетском технологическом институте. Свою академическую карьеру он продолжил в МТИ, одновременно консультируя Администрацию президента США, Управление торгового представителя США, Министерство обороны США, а также ряд американских и европейских технологических компаний.



В период с 1992 по 1994 годы Фергюсон работал независимым консультантом по бизнес-стратегии для таких компаний как Apple Inc., Xerox, Motorola и Texas Instruments.





Когда вы пророчили " по 800" - я читал это, как стеб. ну что бы распалить дискуссию ни о чем - с теми у кого " будет токо дорожать". Вы же прикалывались, когда писали "по 800" ? Хотя всерьез я понял так , что считаете "будет сидеть цена на низах". И цифры называли вы более адекватные. Типа 1240 кажется - около того.

мне 1500 надо

мне 1500 надо

наши обещали сделать

мне 1500 надо

наши обещали сделать мне 1500 надонаши обещали сделать



Я заметил , как только перестаю следить за ценами, и вообще "выключаюсь" из

Я заметил , как только перестаю следить за ценами, и вообще "выключаюсь" из темы - так золото сразу начитает расти. Я даже Чукче это присоветовал. Совпадение наверное?

Последнюю фразу не понял. К чему это вы ? Я обсудить это мнение не могу - просто не в курсе об экономике России в 2003 году. Меня интересует перспектива доллара куда больше и конкретнее. Я к России в целом отношусь положительно - но без детализации. Могучая страна с мощным потенциалом. Мудро было бы нам с Россией дружить. Но америкосы, а правильнее и вернее называть все честно - не америкосы, национальными интересами прикрываются мировые ТНК - они не допустят это. Мировые ТНК сразу потеряют возможность браконьерствовать и в России и в Украине.



А на счет дилетантов - так не согласен. Хотя я себя иногда сам называю "любителем" - не профессионалом.





Слово дилетант пришло к нам из немецкого Dilettant или прямо из итальянского dilettante от dilettare "развлекать, потешать", лат. dēlectāre; см. Горяев, ЭС 439. Выходит , что дилетант - неумелый до смешного, типа - глупый до смешного.



Не верное слово для этого форма. Форум хороший и тут как раз хватает практичных интеллектуалов, которые не профессионалы - а любители. Есть на эту тему шутка , что Титаник построил профессионал, а Ноев ковчег - любитель. Касательно золота - так по этой теме нет профессионалов. Даже Сорос жалуется, что всегда пролетает по золоту. А уж он-то "с козырями в рукаве" играет. Поэтому мы с вами не дилетанты. Дилетант - человек обладающий поверхностными знаниями. К сожалению особо глубоких знаний по этой теме , которые позволяли бы гарантированно предсказывать динамику цен - нет. А уж что касается глубины- так я копаю всегда на достаточную глубину. Последнюю фразу не понял. К чему это вы ? Я обсудить это мнение не могу - просто не в курсе об экономике России в 2003 году. Меня интересует перспектива доллара куда больше и конкретнее. Я к России в целом отношусь положительно - но без детализации. Могучая страна с мощным потенциалом. Мудро было бы нам с Россией дружить. Но америкосы, а правильнее и вернее называть все честно - не америкосы, национальными интересами прикрываются мировые ТНК - они не допустят это. Мировые ТНК сразу потеряют возможность браконьерствовать и в России и в Украине.А на счет дилетантов - так не согласен. Хотя я себя иногда сам называю "любителем" - не профессионалом.Слово дилетант пришло к нам из немецкого Dilettant или прямо из итальянского dilettante от dilettare "развлекать, потешать", лат. dēlectāre; см. Горяев, ЭС 439. Выходит , что дилетант - неумелый до смешного, типа - глупый до смешного.Не верное слово для этого форма. Форум хороший и тут как раз хватает практичных интеллектуалов, которые не профессионалы - а любители. Есть на эту тему шутка , что Титаник построил профессионал, а Ноев ковчег - любитель. Касательно золота - так по этой теме нет профессионалов. Даже Сорос жалуется, что всегда пролетает по золоту. А уж он-то "с козырями в рукаве" играет. Поэтому мы с вами не дилетанты. Дилетант - человек обладающий поверхностными знаниями. К сожалению особо глубоких знаний по этой теме , которые позволяли бы гарантированно предсказывать динамику цен - нет. А уж что касается глубины- так я копаю всегда на достаточную глубину. kalinavalera1

А вы уверены. что нужен именно такой кросс-курс евро-доллар ? Обоснуйте !





А вы уверены. что нужен именно такой кросс-курс евро-доллар ? Обоснуйте !

Одессит шутит, наверное имеет в виду "массонов" или типа того...космических "рептилоидов" Помните - как под мистически-фантастическим термином "рептилоиды" - скрывали свои интересы ТНК с хозяевами из группы ФРС . Может под ником "одессит" скрывается Ротшильд младший ? Или партнер деловой Трампа ?

Повідомлень: 4896 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 13:35 А вы уверены. что нужен именно такой кросс-курс евро-доллар ? Обоснуйте !

Помните - как под мистически-фантастическим термином "рептилоиды" - скрывали свои интересы ТНК с хозяевами из группы ФРС . Может под ником "одессит" скрывается Ротшильд младший ? Или партнер деловой Трампа ? Одессит шутит, наверное имеет в виду "массонов" или типа того...космических "рептилоидов"Помните - как под мистически-фантастическим термином "рептилоиды" - скрывали свои интересы ТНК с хозяевами из группы ФРС . Может под ником "одессит" скрывается Ротшильд младший ? Или партнер деловой Трампа ?

Я хорошо помню Россию 2003-го года, и уверяю Вас, Украина сейчас очень напоминает ее, только перспектив на порядок меньше, чем у РФ тогда.

Насчет кросс-курса. Золото во-первых защитный актив, во-вторых цена на него почти линейно зависит о стоимости доллара на рынке, чем дороже доллар, тем дешевле золото и наоборот. Т.е. золото тем дороже, чем сильнее политическая напряженность в мире, и чем слабее доллар относительно других мировых валют. С политической напряженностью пока стабильно - ситуация стабильно плохая, но золото к ней уже адаптировалось (хотя и возможны всплески). А вот сила валют может меняться. Но пока в обозримой перспективе до конца десятилетия 1,4 точно не просматривается.

Почему я подчеркиваю, что отсутствие реального биржевого рынка золота так важно для трейдера? Вовсе не для того, чтобы подчеркнуть - вы де сидите в 2003-ем, а вот мы...

