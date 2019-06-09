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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:14
jabba написав: Волгарь написав:
Будь у любителей золота возможность трейдинга (купили по 1276, продали по 1340, откупились по по 1330, продали по 1338 - все цены последних 2 недель), это был бы высокодоходный бизнес, но такой возможности, за неимением реального сырьевого-фондового рынка в стране, как я понимаю нет.
Государственный Укргазбанк дает возможность спекулировать хоте евро/франк хоть золото/доллар онлайн в один клик с исполнением за секунду по текущим котировкам и с кредитным плечем. Единственно с выведенного заработка возьмут налоги 19,5%. Выводят ли сделки на биржу или работают как "кухня" - значения это для рядового спекулянта не имеет. Лот от 10 унций а не от 400 как на "настоящих биржах". И спред шото около 0,9 доллара на унции.
Вы не находите, что Ваше утверждение как-то плохо согласуется вот с этим?
Думаю немного слить.
Итого завтра выхожу на продажу. Может кого что интересует слитки/монеты?г.Киев. Писать в ЛС.
Я понимаю, налоги платить никто не хочет, но ведь и риск в случае продажи физического золота по объявлению или безналичного через Ваш вариант различается на ТРИ ПОРЯДКА, БУКВАЛЬНО
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Волгарь
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:29
Волгарь написав: vladus17 написав:Волгарь
Прикольно!
А есть еще 1 дочь, и чтоб не замужняя?)
П.С Вам там Путэн еще интернет не отключил? А то слыхал что собираюется.
Чтоб люди не теряли свои ,,духовные скрепы,,
П.С.2 А что у Вас в стране нет подобных ресурсов как Финанс.юа? Или Вы и там и тут успеваете?
Дочь одна и замужем. Есть внучка. А с какой целью интересуетесь?
Он шутит наверное , ну типа того, что ищет невесту с большим приданным, ну или ищет тестя богатого и со связями. Повезло вашей дочке с папой.
Он имеет в виду наверное истину - что не суть важно сколько у вас денег. В любом случае деньги любят счет. На сколько я знаю, богатыми бывают как раз очень экономные и прижимистые люди. Если деньги легко тратить и пускать на ветер - они быстро заканчиваются.
Про "прижимистость" я имею ввиду покупку золота по выгодной цене. А приданое для дочки - это уважаю. Это правильное вложение.
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kalinavalera1
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:38
kalinavalera1 написав:
Волгарь написав: vladus17 написав:Волгарь
Прикольно!
А есть еще 1 дочь, и чтоб не замужняя?)
П.С Вам там Путэн еще интернет не отключил? А то слыхал что собираюется.
Чтоб люди не теряли свои ,,духовные скрепы,,
П.С.2 А что у Вас в стране нет подобных ресурсов как Финанс.юа? Или Вы и там и тут успеваете?
Дочь одна и замужем. Есть внучка. А с какой целью интересуетесь?
Он шутит наверное , ну типа того, что ищет невесту с большим приданным, ну или ищет тестя богатого и со связями.
Он имеет в виду наверное истину - что не суть важно сколько у вас денег. В любом случае деньги любят счет. На сколько я знаю, богатыми бывают как раз очень экономные и прижимистые люди. Если деньги легко тратить и пускать на ветер - они быстро заканчиваются.
Я - не богатый, просто обеспеченный. А ресурсов подобных finance.ua у нас я не знаю. Есть специализированные сайты, вроде finam.ru или ru.investing.com, где на форуме общаются профессионалы фондового рынка.
Обсуждать там скользящую среднюю или теханализ мне элементарно не хватает знаний. А вот финансовых форумов ДЛЯ ЧАЙНИКОВ, вроде меня или Вас, не встречал. Я ведь не зря несколько раз писал: Украина 2019-го практически по всем параметрам (экономическим/демографическим/социальным) - это РФ в лучшем случае 2003-го года.
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Волгарь
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:46
jabba написав: vladus17 написав:
Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.
Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!
Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским?
И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?
ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.
ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).
Я за рост золота. Появилась интересная публикация - вернее книга. Наверно вы связи с золотом не увидите, я же допускаю - что такая связь возможна. Я ее не читал - но сам факт о чем-о говорит.
Я вот соображаю за чем элите США - такая публикация и такая странная "реклама"? То ли они сами хотят опустить доллар ? То ли хотят его временно дестабилизировать, что бы наварить на скачках курса? Группа Сороса - которая устраивала во многих странах "революции" и наживалась на скачках курсов местных валют, вернее на обесценивании местных валют и не только - сегодня осталась совсем без кормушки ?
"Автор - режиссера документального фильма «Инсайдеры» («Оскар-2011»за лучший документальный фильм) Нация-хищник. Корпорации преступны, политики коррумпированы, Америка во власти мошенников
Факты, факты, факты – о том, как элита США подмяла под себя Америку, о коррумпированности демократического строя, о существовании (при всех президентах последних лет) научной, финансовой и политической сети влияния, о том, как все это сбило мировую экономику с ног и привело к финансовому кризису.
Predator Nation. Corporate Criminals, Political Corruption, and the Hijacking of America
Автор: Чарлз Фергюсон "Фергюсон окончил школу Lowell High School в Сан-Франциско в 1972 году, и получил степень бакалавра математики в Беркли в 1978-м, а в 1989 году защитил степень доктора в Массачусетском технологическом институте. Свою академическую карьеру он продолжил в МТИ, одновременно консультируя Администрацию президента США, Управление торгового представителя США, Министерство обороны США, а также ряд американских и европейских технологических компаний.
В период с 1992 по 1994 годы Фергюсон работал независимым консультантом по бизнес-стратегии для таких компаний как Apple Inc., Xerox, Motorola и Texas Instruments.
Когда вы пророчили " по 800" - я читал это, как стеб. ну что бы распалить дискуссию ни о чем - с теми у кого " будет токо дорожать". Вы же прикалывались, когда писали "по 800" ? Хотя всерьез я понял так , что считаете "будет сидеть цена на низах". И цифры называли вы более адекватные. Типа 1240 кажется - около того.
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Пон 10 чер, 2019 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 12:02
jabba написав: vladus17 написав:
Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.
Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!
Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским?
И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?
ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.
ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).
мне 1500 надо
наши обещали сделать
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: Пон 10 чер, 2019 12:14
odessit2007 написав: jabba написав: vladus17 написав:
Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.
Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!
Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским?
И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?
ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.
ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).
мне 1500 надо
наши обещали сделать
Я заметил , как только перестаю следить за ценами, и вообще "выключаюсь" из
темы - так золото сразу начитает расти. Я даже Чукче это присоветовал.
Совпадение наверное?
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kalinavalera1
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Додано: Пон 10 чер, 2019 12:30
odessit2007 написав: jabba написав: vladus17 написав:
Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.
Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!
Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским?
И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?
ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.
ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).
мне 1500 надо
наши обещали сделать
Простите, за возможно неуместный вопрос - а ВАШИ, это кто?
Для унции по 1500 нужен кросс-курс ЕВРО/ДОЛЛАР примерно 1,4+.
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Волгарь
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Додано: Пон 10 чер, 2019 12:47
Волгарь написав:
Я - не богатый, просто обеспеченный. А ресурсов подобных finance.ua у нас я не знаю. Есть специализированные сайты, вроде finam.ru или ru.investing.com, где на форуме общаются профессионалы фондового рынка. Обсуждать там скользящую среднюю или теханализ мне элементарно не хватает знаний. А вот финансовых форумов ДЛЯ ЧАЙНИКОВ, вроде меня или Вас, не встречал. Я ведь не зря несколько раз писал: Украина 2019-го практически по всем параметрам (экономическим/демографическим/социальным) - это РФ в лучшем случае 2003-го года.
Последнюю фразу не понял. К чему это вы ? Я обсудить это мнение не могу - просто не в курсе об экономике России в 2003 году. Меня интересует перспектива доллара куда больше и конкретнее. Я к России в целом отношусь положительно - но без детализации. Могучая страна с мощным потенциалом. Мудро было бы нам с Россией дружить. Но америкосы, а правильнее и вернее называть все честно - не америкосы, национальными интересами прикрываются мировые ТНК - они не допустят это. Мировые ТНК сразу потеряют возможность браконьерствовать и в России и в Украине.
А на счет дилетантов - так не согласен. Хотя я себя иногда сам называю "любителем" - не профессионалом.
Слово дилетант пришло к нам из немецкого Dilettant или прямо из итальянского dilettante от dilettare "развлекать, потешать", лат. dēlectāre; см. Горяев, ЭС 439. Выходит , что дилетант - неумелый до смешного, типа - глупый до смешного.
Не верное слово для этого форма. Форум хороший и тут как раз хватает практичных интеллектуалов, которые не профессионалы - а любители. Есть на эту тему шутка , что Титаник построил профессионал, а Ноев ковчег - любитель. Касательно золота - так по этой теме нет профессионалов. Даже Сорос жалуется, что всегда пролетает по золоту. А уж он-то "с козырями в рукаве" играет. Поэтому мы с вами не дилетанты. Дилетант - человек обладающий поверхностными знаниями. К сожалению особо глубоких знаний по этой теме , которые позволяли бы гарантированно предсказывать динамику цен - нет. А уж что касается глубины- так я копаю всегда на достаточную глубину.
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kalinavalera1
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:00
Волгарь написав: odessit2007 написав: jabba написав:
Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.
Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!
Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским?
И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?
ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.
ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).
мне 1500 надо
наши обещали сделать
Простите, за возможно неуместный вопрос - а ВАШИ, это кто?
Для унции по 1500 нужен кросс-курс ЕВРО/ДОЛЛАР примерно 1,4+.
А вы уверены. что нужен именно такой кросс-курс евро-доллар ? Обоснуйте !
Одессит шутит, наверное имеет в виду "массонов" или типа того...космических "рептилоидов"
Помните - как под мистически-фантастическим термином "рептилоиды" - скрывали свои интересы ТНК с хозяевами из группы ФРС . Может под ником "одессит" скрывается Ротшильд младший ? Или партнер деловой Трампа ?
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kalinavalera1
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:35
А вы уверены. что нужен именно такой кросс-курс евро-доллар ? Обоснуйте !
Одессит шутит, наверное имеет в виду "массонов" или типа того...космических "рептилоидов"
Помните - как под мистически-фантастическим термином "рептилоиды" - скрывали свои интересы ТНК с хозяевами из группы ФРС . Может под ником "одессит" скрывается Ротшильд младший ? Или партнер деловой Трампа ?
Я хорошо помню Россию 2003-го года, и уверяю Вас, Украина сейчас очень напоминает ее, только перспектив на порядок меньше, чем у РФ тогда.
Насчет кросс-курса. Золото во-первых защитный актив, во-вторых цена на него почти линейно зависит о стоимости доллара на рынке, чем дороже доллар, тем дешевле золото и наоборот. Т.е. золото тем дороже, чем сильнее политическая напряженность в мире, и чем слабее доллар относительно других мировых валют. С политической напряженностью пока стабильно - ситуация стабильно плохая, но золото к ней уже адаптировалось (хотя и возможны всплески). А вот сила валют может меняться. Но пока в обозримой перспективе до конца десятилетия 1,4 точно не просматривается.
Почему я подчеркиваю, что отсутствие реального биржевого рынка золота так важно для трейдера? Вовсе не для того, чтобы подчеркнуть - вы де сидите в 2003-ем, а вот мы...
Причина прозаически проста - реально работающая биржа позволяет иметь возможность усредняться. Т.е. микшировать неудачные покупки активов по завышенным ценам, докупаясь во время их падений. Таким образом средний пакет становится дешевле, и есть шанс выйти из неудачной сделки. В отсутствии биржи после неудачной сделки (рынок купал) покупатель становится инвестором, в случае с золотом годами ждать, пока повысится цена. Конечно, если следовать при этом золотому правилу - никогда не вкладывать в один актив более 1/3 сбережений. Тогда можно поправить почти любую ситуацию, даже покупку золота в прошлом по 1500+
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Волгарь
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