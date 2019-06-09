Во как форум оживился как к верхней границе 1350 подобрались.
Кто успел слиться за выходные? - Правильно, Я!
Теперь ждем отката и будем заходить обратно.
П.С. Прям чудеса. Уже нырнули на 1326!
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 10 чер, 2019 13:44
Форум
Во как форум оживился как к верхней границе 1350 подобрались.
Кто успел слиться за выходные? - Правильно, Я!
Теперь ждем отката и будем заходить обратно.
П.С. Прям чудеса. Уже нырнули на 1326!
Додано: Пон 10 чер, 2019 13:47
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Налоги уже оплачены с денег на которые покупалось золото.
Какие риски? Риски они везде. Кто не любит рисковать идет работать в атб за 12кило грн в месяц. Там ЗП стабильно
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