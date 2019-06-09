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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1934193519361937
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:44

Форум

Во как форум оживился как к верхней границе 1350 подобрались.

Кто успел слиться за выходные? - Правильно, Я!

Теперь ждем отката и будем заходить обратно.

П.С. Прям чудеса. Уже нырнули на 1326!
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:47

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Я понимаю, налоги платить никто не хочет, но ведь и риск в случае продажи физического золота по объявлению или безналичного через Ваш вариант различается на ТРИ ПОРЯДКА, БУКВАЛЬНО

Налоги уже оплачены с денег на которые покупалось золото.

Какие риски? Риски они везде. Кто не любит рисковать идет работать в атб за 12кило грн в месяц. Там ЗП стабильно :mrgreen:
vladus17
 
Повідомлень: 859
З нами з: 21.03.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1934193519361937
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