Во как форум оживился как к верхней границе 1350 подобрались.
Кто успел слиться за выходные? - Правильно, Я!
Теперь ждем отката и будем заходить обратно.
П.С. Прям чудеса. Уже нырнули на 1326!
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 10 чер, 2019 13:44
Форум
Во как форум оживился как к верхней границе 1350 подобрались.
Кто успел слиться за выходные? - Правильно, Я!
Теперь ждем отката и будем заходить обратно.
П.С. Прям чудеса. Уже нырнули на 1326!
Додано: Пон 10 чер, 2019 13:47
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Налоги уже оплачены с денег на которые покупалось золото.
Какие риски? Риски они везде. Кто не любит рисковать идет работать в атб за 12кило грн в месяц. Там ЗП стабильно
Додано: Пон 10 чер, 2019 13:49
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Спс за разъеснение. Волгарь может быть и очень богатый но не очень сообразительный
Додано: Пон 10 чер, 2019 14:25
Возможно. Потащиться на встречу с незнакомым человеком/людьми, чтобы продать золото хотя бы на 5-6 тыс. долларов, и заработать пару-тройку сотен?
Я же говорю - типичный 2003-ий год.
Я как раз в 4-ом покупал свою первую квартиру за 27 тыс. долларов.
Передача денег была в обмен на договор в офисе риэлтора. В портфеле рядом с деньгами (в соседнем отделении) у меня лежал заряженный ПМ. На всякий пожарный...
Конечно, был моложе.
В апреле этого за 3 600 в покупал 5-ю в своей жизни квартиру. Буднично - в офисе Сбербанка подписали Договор, я тут же снял заказанные деньги со вклада, служащая положила их в ячейку, от которой выдала 2 ключа (ее можно открыть только вместе), поехали в МФЦ Мои документы, где через 10 минут после входа в офис сдали подписанный Договор на регистрацию. Через 2 недели после получения свидетельства встретились и открыли ячейку для Продавца. И ВСЕ. Никакого риска, даже Договор типовой из Сети, и всех расходов -15 тыс. за проверку чистоты квартиры (нет ли залога/обременений и т.д.)
Додано: Пон 10 чер, 2019 14:32
Волгарь писал:
Я понимаю, налоги платить никто не хочет ...
В Украине прибыль от операций купли-продажи золота (физического) налогом не облагается (есть соответствующее разъяснение фискалов).
Додано: Пон 10 чер, 2019 14:43
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Прикольно. А у нас все по безналу только. Даже проще чем с яйчейками.
Хотя еще пару лет назад покупал квартиру, так было так же как и у вас в первом примере! Все изменилось уже так не пройдет.
ПС Или пройдет еще , кто знает?
Прошлым летом продавал квартиру в райцентре. Так уже все по безналу делали.
Востаннє редагувалось vladus17 в Пон 10 чер, 2019 14:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 10 чер, 2019 14:47
Ваы
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:15
Не поддерживаю ваш тон по поводу северного соседа.
В финансовой сфере они гораздо дальше нас продвинулись. И ставка налога, если не ошибаюсь, у них меньше и инструментов для инвестирования у физлица гораздо больше нашего будет, а сравнить наш фондовый рынок с ихним - так мы в подметки не годимся.
Отдельные атавизмы в виде НДС на золото и налогообложение операций с ним думаю скоро уберут. Россия сейчас готовится к блокаде на уровне государства активно скупая золото и будет стимулировать население к таким же действиям.
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:18
Извините, тогда вообще не понятно - если можно работать через банк по покупке /продаже золота (УкрГаз), зачем просить писать об этом (желании купить) в личку?
Насчет плати - тоже рецидив 2003-го. Неуплата налогов во всем мире считается одним из тяжких преступлений. И в России сейчас за игры с НДС (т.е. фактически обналичку на одном из этапов прохождения денежных средств) можно получить реальный срок. И уверяю Вас, понимание необходимости ПЛАТИТЬ НАЛОГИ обязательно придет. Администрирование налогов - едва ли не основная функция любого государства. Без них оно обречено жить либо за счет эмиссии (90-ые) либо в долг (сейчас). Результат известен.
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